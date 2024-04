Tras ser despedido, Germán Burgos se defendió de su polémico comentario sobre una figura del Barcelona: “Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado”

Burgos habló del comentario que realizó durante la previa del PSG-Barcelona (Getty Images)

El ex arquero argentino Germán El Mono Burgos decidió abordar públicamente la controversia desatada por un comentario durante la previa del enfrentamiento entre el Barcelona y el PSG por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. Tras ser acusado de racismo y posteriormente despedido de Movistar Plus+, el ex arquero argentino ha intentado aclarar el sentido de su frase y buscó defenderse de las críticas.

En su declaración ante los micrófonos de Radio Marca, quien fuera ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid durante nueve años insistió en que su comentario estaba dirigido a resaltar las cualidades futbolísticas del joven atacante Lamine Yamal. “El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor”, explicó.

Durante la entrada en calor del equipo catalán en el Parque de los Príncipes, Burgos protagonizó un intercambio de comentarios con la presentadora del programa, Susana Guasch. Mientras ella elogiaba la destreza del juvenil, quien estaba haciendo jueguitos con el balón, Burgos hizo una observación que generó controversia: “Y si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”.

El ex portero del Atlético de Madrid también se refirió a las consecuencias de sus palabras, reconociendo la decisión de Movistar Plus+ de prescindir de sus servicios. “La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. (Ese día) Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito del medio’”, señaló.

El ex ayudante de campo de Diego Simeone lanzó un comentario al aire sobre el jugador Lamine Yamal que generó polémicas

Además, Burgos, de 55 años, utilizó su apodo para argumentar que sus palabras fueron malinterpretadas: “Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado. Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... sólo le digo que a mí me llaman ‘Mono’”. Asimismo, reveló haber hablado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para aclarar su intención de elogiar a Yamal: “Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago”.

Al mismo tiempo, también había pedido disculpas públicas a través de sus redes sociales tras el cierre de la transmisión con un extenso comunicado: “No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”.

Finalmente, el ex futbolista compartió experiencias personales sobre la difícil situación que enfrentan los porteros ante el escrutinio público. “A mí me han tirado orín y les dije ‘ya probé la lluvia dorada, por favor insúltenme. Hay gente que no me conoce. El portero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones”, expresó.

Cabe recordar que, a raíz del comentario de Burgos el pasado miércoles los dos clubes y la UEFA decidieron dejar al programa de cual formaba parte sin entrevistas en directo de los jugadores y técnicos al finalizar el encuentro del Parque de los Príncipes, una decisión que fue levantada de cara al duelo de este martes por la vuelta de los cuartos de final en el Estadi Olímpic de Barcelona.