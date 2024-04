Tiro libre, gambetas y dedicatoria con beso: los 5 goles que convirtió Mateo Messi en las infantiles del Inter Miami que son virales

Los 5 goles de Mateo Messi en las infantiles de Inter Miami

Es imposible determinar si Mateo Messi, el segundo de los hijos de Lionel, será futbolista profesional algún día. Pero por lo prontó sí puede afirmarse que heredó la mayor pasión de su padre: el fútbol. El niño de apenas 8 años volvió a llamar la atención en las redes sociales por los cinco goles que convirtió en la última presentación del Sub 9 de Inter Miami frente al FC Barca, una academia del club catalán en Florida.

En un video publicado por el sitio 433, Mateo abrió su cuenta personal con un potente tiro libre antes de ir a dedicarlo a la tribuna con un beso. Más tarde, usó su habilidad, gambeta en velocidad y potente disparo para someter al arquerito rival en otras cuatro oportunidades, firmando así un quinteto de tantos. El video con el compilado de sus goles se hizo viral en pocas horas y generó miles de comentarios.

El diciembre del año pasado, Mateo ya había sido tedencia por un golazo en las Infantiles del Inter Miami, el primero de su cuenta personal en el nuevo hogar de la familia Messi. Tanto él como Thiago, el mayor de la dinastía, se sumaron a las formativas de Inter Miami y tienen como habituales espectadores al capitán de la selección argentina campeona del mundo y a Antonela.

“Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen, pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”, supo explicar el ex Barcelona y PSG.

Mateo Messi, en acción con su equipo en las infantiles de Inter Miami

A princinpios de este año, otro video que tuvo a Mateo Messi de protagonista se había replicado en las redes: se veía al pequeño número 10 brindando una charla motivacional a un compañero de equipo, resaltando su rol como líder en la categoría infantil. Y en otra desopilante charla entre Lionel y Mateo, que se hizo pública hace algunas semanas, el capitán del seleccionado nacional le explicaba que no solo podía ir a jugar a los partidos sino que además tenía que comparecer a los entrenamientos con sus compañeros. “Y sí, si es obligatorio”, fue la frase de Matu cuando le preguntaron si estaba dispuesto a ir a la práctica.

El mes pasado, un sitio de noticias deportivas había publicado una información falsa sobre Mateo Messi que el propio Lionel se encargó de desmentir. “Hay varias academias en América que querían fichar a Mateo, pero lo registré en Miami. Tiene talento y creo que se parece a mi estilo cuando era joven”, fue el dato por el que el rosarino salió al cruce y firmó “esto es falso, nunca dije eso”.

Por lo pronto, tanto Leo como Antonela Roccuzzo pretenden que sus tres niños disfruten del deporte y esquiven la toxicidad que suele haber también en el ámbito infantil del fútbol. Lionel, por su parte, se prepara para visitar con Inter Miami esta noche a Kansas City, en otro compromiso por la MLS luego de su traspié por la Concachampions el miércoles pasado en México frente a Rayados de Monterrey.