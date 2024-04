La reacción de Diego Martínez ante la lesión de Anselmino, el “VAR popular” y el termómetro de los hinchas: lo que no se vio de Boca-Trinidense

El equipo de Boca posó con una pancarta con la leyenda "Basta de racismo" (REUTERS/Agustin Marcarian)

El estreno para Boca Juniors en la Copa Sudamericana fue más sufrido de lo esperado. La mala suerte llamó la puerta nuevamente con una lesión que le hizo crispar los nervios al entrenador. Los jugadores tuvieron que apretaron los dientes en los minutos finales y los hinchas sudaron más de la cuenta. Así y todo, el Xeneize arrancó con el pie derecho en casa en el certamen continental y se sacó un peso de encima a la espera de la definición de la definición del pase a cuartos de final de la Copa de la Liga.

Hacía rato que no se veía a un equipo visitante tan maravillado con el escenario. Para Sportivo Trinidense fue toda una novedad pisar el campo de la Bombonera, así como también al público que lo acompañó. Algunas decenas de personas se situaron en la tercera bandeja Sur, pero observaron el partido sentados los 90 minutos. Apenas se distinguieron tres banderas chicas, una con los colores de Paraguay, y el ímpetu para seguir la acción fue más parecido al de un grupo familiar y allegados a la delegación que fanáticos genuinos. Durante el reconocimiento, no faltaron las selfies. Después, los paraguayos jugaron a muerte.

Sergio Romero fue envuelto en aplausos cuando asomó su humanidad por el túnel, así como al mismo tiempo los hinchas silbaron a los integrantes del plantel visitante durante la entrada en calor, pasadas las 20. Afuera, un rato antes, se generaron inconvenientes en Parque Lezama porque la Policía desalojó a un importante grupo de hinchas que hacían “la previa”. Mientras, en la Bombonera sonaba La Cumbia de los Trapos, María Becerra y Trueno por los altoparlantes. En las pantallas donde suele marcarse el tiempo de juego, hubo carteles con el lema “Basta de racismo”, así como también se lució una pancarta en el sector popular sur que fue inhabilitado para esta cita como multa.

Y fue justamente Chiquito uno de los más ovacionados de la noche cuando las voces del estadio mencionaron la formación inicial. En lo más alto del podio estuvo Edinson Cavani, quien dejó atrás una dolencia que lo había sacado del partido ante San Lorenzo. En tanto, Diego Martínez recibió más aplausos que nunca cuando apareció su foto en la pantalla. El buen rendimiento del equipo fue reconocido por la gente. Además, hubo menciones especiales para Aaron Anselmino y Jabes Saralegui en esta oportunidad.

La primera canción que bajó de las tribunas fue recién a 20 minutos de que saltaran los equipos a la cancha, demoró más de la cuenta por el contexto, la dimensión del rival y probablemente que la Sudamericana no encapsule esa magia única de la Libertadores. La intervención de los hinchas fue a modo de repudio contra la decisión que tomaron las autoridades de limitar el acceso por actos de discriminación: “Quiero ver a La 12, con todas sus banderas, las sombrillas los bombos, aunque AFA no quiera; yo soy hincha de Boca, yo no soy delincuente, quiero ver a La 12, como toda la gente”. Ese cántico antecedió a los insultos directos para la Conmebol.

Enseguida, el chip cambió: “Otra, otra vuelta Boca”, se puso en Modo Copa la gente, que para recibir al equipo entonó el clásico “Boca, mi buen amigo”, y con los futbolistas en cancha volvió a insultar a la casa madre del fútbol sudamericano por la sanción: “La Conmebol, la Conmebol, se va a la p... que lo parió”.

Los hinchas de Boca desplegaron una bandera de Diego Maradona durante el recibimiento al equipo (REUTERS/Agustin Marcarian)

3′ PT: El primer “uhhh” lo genera Jabes Saralegui con un remate que se va alto. “Dale dale Bo, que tenemos que ganar, dale dale Bo, que la vuelta vamo’ a dar, esta hinchada loca quiere un campeonato para festejar”, cantan los hinchas.

7′ PT: Cavani rebota impreciso y deja la pelota servida para el ataque rival, pero Boca recupera e hilvana un ataque que termina con un centro del uruguayo que buscaba a Merentiel para el gol y fue interceptado por el arquero.

15′ PT: Anselmino queda mano a mano con un delantero de Trinidense, lo cubre bien con el cuerpo y neutraliza el peligro. Aplauso sentido para él.

26′ PT: Pol Fernández resuelve mal un ataque y los aplausos que había recibido al principio se disipan. Enseguida Marcos Riveros baja a Taborda y se gana la amarilla. Jabes Saralegui vuelve a probar desde afuera del área y la bola muere en las manos del arquero. La Bombonera empieza a empujar.

38′ PT: Excursión en ataque de Figal, que engancha para la zurda y patea mordido. La gente se lamenta y él se agarra la cabeza.

2′ ST: Boca quiere llevarse por delante al rival, pero el empuje se calma cuando Pol Fernández le pone el brazo en la cara a De la Cruz y el árbitro sanciona falta. El público se queja y lo abuchea.

11′ ST: Es el peor momento de Boca en el partido. No encuentra la pelota y Trinidense se anima con un par de córners consecutivos. Se oye algún murmullo y grito aislado para que el equipo reaccione.

Martínez enloqueció cuando se lesionó Anselmino y ya había hecho todos los cambios: se tomó la cabeza con las dos manos (REUTERS/Agustin Marcarian)

13′ ST: La paciencia de más de uno se agota y La 12 entona “movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder...”.

14′ ST: Diego Martínez, como si se hubiera hecho eco del pedido del público, hace una triple modificación. A la cancha Advíncula, Blanco y Zenón (salen Figal, Saracchi y Taborda).

17′ ST: Los hinchas reaccionaron con las modificaciones y explotan cuando le cometen falta a Zenón recostado como wing derecho.

18′ ST: Zenón envía un centro que cabecea Valentini y desvía el arquero. De ese tiro de esquina, Zenón casi convierte un gol olímpico. Y más tarde un centro a la cabeza de Valentini se va afuera.

20′ ST: “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”, cantan los fanáticos boquenses.

22′ ST: Otro cambio, Benedetto por Pol Fernández. Hay mayoría de aplausos, pero algunos también lo silban.

24′ ST: Zenón mata con su pie izquierdo una pelota que venía del cielo y la gente lo aplaude de pie como si estuviera en el teatro. Segundos después, Cavani cae en el área y se reclama un penal que no es. Y el uruguayo suma una situación de gol con la que encontró otra vez bien parado al arquero.

25′ ST: Gol de Boca. Blanco, con uno de sus centros filosos, halla la cabeza de un Anselmino que gana en las alturas y acomoda la pelota contra un palo. Explota la Bombonera.

27′ ST: Ovación de pie para Mauricio Benítez, que le roba la pelota a Oscar Giménez y desactiva un ataque que parecía peligroso.

30′ ST: Advíncula recupera y se manda al ataque, pero su pase a Cavani se va largo. El uruguayo no la da por perdida y rescata el balón casi sobre el córner. Hace pasar a su marcador y gana la posesión. Es reconocido por todo el estadio cuando se la cede de nuevo al peruano. Es lo último que hará porque será reemplazado por Equi Fernández: “¡U-ru-guayo, u-ru-guayo!”.

33′ ST: Se lesiona Anselmino. Valentini se acerca para ver qué tiene su compañero de zaga y hace señas hacia el banco en señal de cambio, sin recordar que Boca no tiene más ventanas. Diego Martínez no lo puede creer, se agarra la cabeza con las dos manos y camina de un lado a otro, habla con su ayudante de campo Cristian Bardaro para resolver la inesperada situación y empieza a darle indicaciones a cuanto dirigido se le cruza. Blanco lleva la orden: Advíncula va de central y Saralegui de lateral derecho.

38′ ST: Una jugada sucia en el área de Boca termina en el VAR. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera se dirige a la pantalla por una mano de Advíncula. Es insólito, pero a sus espaldas se armó una tribuna popular que mira la acción, opina, hace comentarios y exclama ante la reproducción de cada repetición. La gente busca disuadir con una canción: “Bostero soy, y Boca es la alegría de mi corazón”. El juez finalmente cobra falta en ataque contra Advíncula y la Bombonera respira.

Los jugadores de Boca y Trinidense viendo el VAR

42′ ST: Joel Román dispone de una situación clara que hizo detener por una milésima de segundo el corazón de todos los hinchas de Boca, que recién recuperan la respiración cuando el balón va afuera.

47′ ST: Boca resiste, está metido atrás por la inferioridad numérica y Trinidense agota sus fichas. Joel Román dispone de otra chance, pero la dilapida. Lo chiflan, lo reprueban, lo abuchean.

49′ ST: Benítez captura un rebote y prueba de derecha, pero desperdicia el 2-0 para Boca. Fue la última del partido. El hecho de haberlo sufrido, hizo que la victoria tuviera mayor gusto. “Boca, Boca de mi vida, vos sos la alegría, de mi corazón”, es la balada final con la que La 12 celebra el triunfo y el liderazgo en la zona de la Sudamericana.

El próximo martes, a partir de las 19:30, habrá reencuentro: Boca recibirá por la Fecha 14 de la Zona B de la Copa de la Liga al ya clasificado Godoy Cruz, en busca de un lugar en los cuartos del certamen.