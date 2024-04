La cruda reflexión de Enzo Fernández sobre su nivel en medio de las críticas al Chelsea por su mal presente en la Premier League

Enzo Fernández habló de su nivel a un año de fichar por el Chelsea (Reuters)

El centrocampista argentino Enzo Fernández, fichado por el Chelsea en enero de 2023 por una suma considerable de 120 millones de euros, admitió públicamente que aún no ha mostrado su mejor versión en la Premier League. Con más de 14 meses transcurridos desde su debut en la liga inglesa, el ex River Plate confesó que está en búsqueda de recuperar la forma que exhibió en el Mundial de Qatar 2022.

El Chelsea, conocido por sus grandes inversiones en el mercado de fichajes (alcanzaron los 400 millones en una ventana de transferencias), no ha sido ajeno a las críticas esta temporada, mostrando una irregularidad preocupante. Fernández, quien llegó al club procedente del Benfica por una cifra récord, ha sido señalado por su falta de impacto en el campo.

En una entrevista reciente publicada en la web del club, el joven de 23 años expresó su deseo de alcanzar el nivel que mostró durante el Mundial: “Estoy intentando llegar ahí, a la versión de mí que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como aquel Enzo, que jugaba en el Mundial”. Añadió que, aunque se siente cada día mejor, “todavía no me siento al cien por cien”.

El jugador argentino, quien ha sido un habitual en la alineación del Chelsea bajo la dirección de Mauricio Pochettino (solo Conor Gallagher y Axel Disasi disputaron más partidos ligueros que él en 2023/24), destacó que todavía se está adaptando al ritmo y la intensidad de la Premier League trabajando duro para conseguirlo. “No será fácil porque el Mundial ya pasó y todavía estoy creciendo como jugador y desarrollando mis habilidades, pero estoy buscando a ese Enzo. Quiero volver a sentirme completamente yo mismo”, afirmó.

Enzo Fernández quiere alcanzar el nivel que mostró en el Mundial de Qatar 2022 (Reuters)

Pese a las dificultades con las que se encontró, Fernández elogió la Premier League como la mejor liga del mundo, reconociendo la dificultad de adaptarse pero destacando su disfrute del ambiente y la intensidad del juego. “Los primeros seis meses fueron difíciles para mí. Me costó adaptarme pero ahora me siento mucho más preparado que al principio. Pero lo estoy disfrutando mucho”, aseguró.

Al mismo tiempo, el mediocampista campeón del mundo reafirmó su compromiso con el Chelsea y su deseo de contribuir al éxito del equipo. “Tal vez personalmente todavía no estoy al 100 por ciento y no siento que haya demostrado mi potencial, pero más allá de eso, me encanta estar en un club tan grande como el Chelsea”, aseguró.

En cuanto a las aspiraciones del equipo, Fernández se mostró optimista sobre las posibilidades del Chelsea de ganar un título esta temporada, especialmente tras alcanzar las semifinales de la Copa de Inglaterra. “Estamos en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City y creemos en este grupo y en el cuerpo técnico y en todo lo que aportan en cada entrenamiento y en cada partido”, consideró.

A pesar de las dificultades individuales y colectivas, Fernández y el Chelsea mantienen la esperanza de lograr éxitos en el cierre de la temporada, con la mirada puesta en el horizonte de la Premier League y la Copa de Inglaterra. “Todos intentamos hacerlo lo mejor posible. Todavía podemos ganar un trofeo esta temporada”, concluyó el argentino.