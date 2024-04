El ex jefe de árbitros Marconi reveló el pedido de Grondona en un momento clave del fútbol argentino: “Vengo de la Quinta de Olivos”

El ex jefe de árbitros Marconi recordó un pedido de Julio Grondona

Julio Grondona fue uno de los personajes más importantes del fútbol en el mundo. Además de sus más de 35 años al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, el dirigente supo ser una figura de enorme peso en las decisiones que se aprobaban en la FIFA, donde fue uno de los vicepresidentes de la entidad que rige los destinos del deporte.

En las últimas horas, la declaración de un personaje del ambiente arbitral recordó aquella definición de hace 13 años que terminó con el descenso de River Plate a la B Nacional luego de perder la promoción de 2011 contra Belgrano de Córdoba.

“Una sola vez Grondona me pidió algo: River y el descenso de River. La ida y la vuelta la dirigieron 2 árbitros míos: Pitana y Pezzotta”, fueron las primeras palabras de Guillermo Marconi, fundador del Sindicato Argentino de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), en el programa De una con Niembro que conduce el periodista en el canal Extra TV.

En el diálogo, Marconi se refirió a la advertencia que le hizo el presidente de la AFA en la previa al partido revancha que se disputó en el estadio Monumental el 26 de junio de 2011. “Julio no me pidió algo puntual, pero me dijo: ‘Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre. Vengo de la Quinta de Olivos donde me dijeron esto’”, expresó y tras eso dijo que “había mucha preocupación porque si River se iba al descenso se incendiaba el país”.

Es importante recordar que en esa época, la presidente de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner, quien estaba a pocos meses de revalidar su mandato por un nuevo periodo tras ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.

JJ López y el plantel de River tras perder la categoría en 2011 (NA)

Más allá de la charla que Marconi tuvo con Grondona antes del encuentro que se disputó en la ciudad de Buenos Aires, el ex árbitro y fundador del SADRA remarcó que otro llamado de parte de Don Julio apareció en su teléfono durante el entretiempo del duelo que terminó con el resultado 1-1. “Julio me llama y me dice: ‘¿Por qué no cobró ese penal a favor de River?’. Al día de hoy todavía no sé porqué no lo cobro. ‘No, Guillermo. Esto nos mata’, fue el textual de Julio. Mi mujer está de testigo”, expresó el abogado en el programa de Fernando Niembro.

En relación al comentario de Grondona, hay que recordar que durante el primer tiempo de la revancha de la promoción, el defensor de Belgrano Chiqui Pérez le hizo una clara falta en el área al delantero millonario Leandro Caruso que el juez no sancionó como penal.

¿Qué tuvo para decir Marconi de dicha situación? “En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio el que no fue. Esa fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no lo pude cumplir”, concluyó en su recuerdo sobre una situación que mantuvo en vilo al fútbol argentino y que marcó uno de los hechos que generaron mayor impacto de los últimos tiempos.

Luego de caer 2-0 en Barrio Alberdi, el equipo que dirigía Juan José López no pudo como local y perdió la categoría. Bajo la presidencia de Daniel Passarella, una gloria del club que fue campeón como jugador y entrenador, el Millonario hilvanó una serie de malas campañas que derivaron en el descenso. Es imprescindible mencionar que en el Apertura 2008, River fue último en el torneo: de la mano de Diego Simeone, que había salido campeón en el primer semestre, el conjunto de Núñez sólo sumó 14 puntos y el Cholo se fue a cinco fechas del final del campeonato.

Tras las llegadas de Leonardo Astrada y Ángel Cappa, el que tomó las riendas del primer equipo en noviembre de 2010 fue JJ López. A pesar del triunfo ante Boca Junior por 1-0 en el clásico, el equipo no pudo sumar los puntos necesarios para evitar luchar por mantener la categoría. Las 57 unidades de la temporada 2010-2011 -la mejor de las tres que sumaron para el promedio- no fueron suficientes. Tras un año en la B Nacional, el equipo conducido por Matías Almeyda se coronó campeón y regresó a Primera División.