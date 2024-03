12 frases de Lionel Scaloni: del fin del misterio del video viral con Aimar a la particular reacción cuando le hablaron acerca de ganar otro Mundial

Este martes la selección argentina enfrentará a Costa Rica en el segundo amistoso de la fecha FIFA, que se llevará a cabo en el Memorial Coliseum, de Los Ángeles. En la previa al encuentro ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, el entrenador Lionel Scaloni habló sobre los posibles que cambios que hará respecto del equipo que salió a jugar en la goleada 3-0 ante El Salvador, el pasado viernes. Confirmó la presencia de un histórico y sugirió la de uno de los jóvenes talentos que viene brillando en su equipo en Europa y que hará su debut de titular en la Albiceleste, según se desprende de las palabras del estratega de Pujato.

Primero ratificó que Ángel Di María integrará el once inicial y se refirió de forma sutil a la amenaza que le dejaron a Fideo y su familia en el ingreso al barrio privado en Funes, donde suelen quedarse cuando vienen al país. “Hablé con él y mañana va a jugar y no cambia nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite, pero lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí”, dijo Scaloni en la conferencia de prensa de este lunes.

Aunque aclaró que habrá modificaciones respecto del equipo que jugó contra El Salvador y otra novedad sería el arquero Walter Benítez. “La idea es hacer cambios. Serán cinco o seis cambios. No tengo decidido si Walter empieza desde el inicio o después. Me gustaría darle la oportunidad. Todavía no les dije el equipo a ellos, pero la idea es hacer cambios”.

Al ser consultado por Alejandro Garnacho, adelantó que sería titular. “Entró bien (contra El Salvador) y es una posibilidad también que pueda jugar. Así que ya tienen dos (contando Di María)”.

El caso de Garnacho se suma a otros jóvenes que vienen integrando las convocatorias y que de a poco van teniendo sus chances en el equipo mayor. “Siempre miramos lo colectivo más allá de que uno tenga sus condiciones individuales, nosotros buscamos el acople al equipo. Cuando entra un joven necesitamos ver cómo juega y se acopla a sus compañeros, cómo se entiende y la única manera es verlo jugar. Los entrenamientos sirven, pero estos partidos son importantes para verlos a ellos cómo se relacionan con sus compañeros dentro de la cancha”, explicó el DT.

Cabe recordar que Lionel Messi fue desafectado debido a la molestia muscular en la pierna derecha que sufrió en el Inter Miami.

MÁS FRASES DE SCALONI:

Su decisión más dolorosa. “Dejar afuera jugadores, dar una lista y dejar afuera a chicos de una Copa América o del Mundial que habían estado con nosotros mucho tiempo y eso es lo peor, lo cual es lo que al entrenador debe hacer”.

Su reaccion cuando le preguntaron si se imagina ganando otra Copa América y otro Mundial: (abrió los ojos grandes mientras escuchaba la consulta). “Eso es pensar muy lejos. Los que nos llevó a todo eso es pensar partido a partido. La realidad cuenta en el ahora”.

Motivaciones. “Siempre que se juega con la Argentina hay que jugar al máximo. Costa Rica es un gran equipo, de tradición mundialista, viene de ganar su último partido y con el ánimo renovado porque se clasificaron para la Copa América. Aprovechar también que los chicos que entren puedan demostrar sus condiciones con el equipo”.

Por qué son requeridos los técnicos argentinos. “La pasión que tiene el argentino por el fútbol la transmite a sus dirigidos en cada partido y eso es muy importante. Imagino que cuando se busca a un entrenador argentino es por el sistema de juego, la táctica y estrategia; todos sabemos porque estudiamos, pero quizá hay matices que no sé si los tienen todos y el entrenador argentino en cuanto a eso es apasionado”.

Costa Rica. “Se me vienen a la cabeza grandes jugadores y tienen tradición futbolística. Nosotros enfrentamos los partidos de la misma manera. A nosotros cuando nos tocan los rivales vamos por todo. Espero que sea un buen espectáculo”.

Gustavo Alfaro. “Es un entrenador que lo ha hecho muy bien donde ha estado. Siempre ha sacado resultados con sus equipos. En Ecuador lo hizo muy bien con una camada muy joven de jugadores y llevándolo al Mundial. Le deseo lo mejor para él y para Costa Rica. Y espero que le dejen llevar a cabo el proceso hasta el final”.

¿Pablo Aimar le compró el buzo de Los Lakers que le pidió en el video viral? “Al final me regalaron otro. Lo tendría que haber comprado el buzo en ese momento. Íbamos muy apurados”.

Lista para la Copa América. “Nosotros estamos abiertos. Si salen nuevos jugadores y tienen que subirse a la lista, veremos. Hoy hay 25 aquí convocados o 24 porque se fue Lisandro (Martínez) y otros tantos que por lesión no pudieron venir. Estamos pasados, porque el cupo está pasado y si aún así alguno puede entrar porque tuvo un buen fin de temporada, veremos”.