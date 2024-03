El brillante volantazo de Colapinto para evitar un accidente multitudinario y el hilarante diálogo viral con el equipo: “Si eres más rápido, pasalo”

Lo destacado de Colapinto en la sprint race del GP de Australia: la maniobra en un accidente multitudinario y el diálogo con el equipo

Franco Colapinto empezó a mostrar sus mejores cartas en la Fórmula 2 luego de un comienzo de temporada irregular. Es cierto que nuevamente tuvo problemas en la qualy, pero fue uno de los pilotos más destacados en la Sprint Race del Gran Premio de Australia para avanzar nueve posiciones sacando rédito de dos grandes accidentes esta carrera a 23 giros.

De entrada, el corredor argentino adelantó una posición y sacó provecho del toque entre el brasileño Gabriel Bortoleto y el español José Martí, quienes largaron adelante y se tocaron a metros del semáforo de salida. El piloto de 20 años ya había conseguido adelantar tres posiciones para ubicarse décimo.

A partir de allí, no dio marcha atrás, y otra vez supo usufructuar los errores ajenos. Presionó, escaló hasta el 8° lugar y en el giro 11 mostró su calidad para no perder ritmo, pero tampoco terminar involucrado en un multitudinario accidente que protagonizaron el italiano Andrea Kimi Antonelli, Richard Verschoor y Paul Aron.

Ubicado en la quinta colocación, se dedicó a buena parte del final de la carrera a perseguir a su compañero de MP Motorsport el noruego Dennis Hauger, al mismo tiempo que sacaba una buena diferencia con su colega de la Williams Academy Zak O’Sullivan, que conduce un ART Grand Prix.

Fue en medio de esa batalla con Hauger que se dio un hilarante diálogo con su equipo. “Soy más rápido”, planteó el argentino a su equipo por la radio, dejando en claro que esperaba una orden para que lo dejaran adelantar. Lejos de formalidades, desde boxes lo desafiaron: “Compañero, si eres más rápido, pasalo”. Colapinto sólo se limitó a responder con un “okey” y a intentar darle batalla al noruego. “No hay órdenes de equipo en MP Motorsport”, definió la cuenta oficial de la F2 al compartir el video de este diálogo, que rápidamente se hizo viral en redes.

Lo cierto es que Hauger se defendió bien en esas últimas cinco vueltas y, ya sobre el final, el noruego superó a Kush Maini y Franco decidió no arriesgar porque entendió que las posiciones que había ganado tras largar 13° eran un buen colchón.

“Elegí bien en las primeras curvas, pasé a unos cuantos y después fuimos para adelante, tenía más ritmo que Dennis (Hauger) en un momento de la carrera, pero en la recta nunca podía acercarme. Salía bien pegado de la (curva) seis a la recta larga, pero se mantenía la distancia en toda la recta y era muy difícil con el tren del DRS. Sí estuve muy cerca, pero nunca tuve ninguna chance. Y después con Maini al final podía intentar, pero creo que era un poco arriesgado y ya estaba con las gomas muy gastadas, había apretado bastante en la mitad de la carrera y tenía bastante graining adelante, así que no me dio por arriesgar. Traté justo en la vuelta que lo pasó Dennis pero tuve un snap grande, perdí un poco de tiempo en la rápida y eso no me permitió pelearle el cuarto lugar, pero creo que fue una buena carrera”, lo explicó el propio Franco luego ante las cámaras de ESPN

Para colmo, horas más tarde recibió otra buena noticia: subió al cuarto lugar porque Isack Hadjar, quien había sido amplio ganador de la sprint, fue penalizado con 10 segundos tras haber sido encontrado culpable del accidente de la largada entre Bortoleto y Martí. Eso lo empujó al francés hasta el sexto puesto.

Franco correrá los 33 giros de la Feature Race este sábado desde las 21.35 de Argentina, pero sabiendo que ya suma 13 unidades en el Campeonato de Pilotos y está ubicado en la décima colocación. Aunque pierde una batalla clave: su compañero de equipo, Hauger, es escolta del campeonato con 41 puntos. Y su escudería MP Motorsport está al tope del Campeonato de Constructores con 54 unidades.