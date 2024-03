“No te zarpés, sos un desubicado”: salió a la luz la secuencia completa de la escandalosa pelea entre el Turco García y Ricardo Chao

La pelea entre el Turco García y Ricardo Chao

Este jueves se publicó el episodio completo del programa Lo del Turco, en el que ocurrió la pelea entre el conductor del programa, el ex futbolista Claudio García, con Ricardo Chao, el dueño del local de camisetas históricas “Nani”. En el mismo se puede ver al detalle el pleito y cómo nació la contienda, que se puede comprobar que se dio por un comentario desubicado del invitado.

En el video se advierte cómo Chao se expresó de forma irrespetuosa sobre la esposa de García (que estaba presente). “Ese te la quiere coger”, le dice, en relación a Jesús, el homorista del envío. El Turco se levantó de inmediato y tomó un vaso de gaseosa del streamer Luquitas Rodríguez, que lo frenó. El ex delantero de Racing agarró otro vaso con jugo de pomelo y se lo tiró a Chao, aunque temrinó mojando al influencer Coscu, otro de los presentes.

“Taty, te fuiste al carajo”, le dijo García a Chao, que primero sonrió y luego repitió la frase sobre la pareja del Turco, quien le dijo que “es un desubicado”. Luego Chao se paró y se le acercó a García, que le dijo “no te zarpés, sos un desubicado” y debido a que la cámara está detrás de la persona que quiso contener a Chao, no se llega a ver el empujón y el primer golpe que le tiró García.

En el momento de la trifulca se puede ver cómo Luquitas Rodríguez y el You Tuber Coscu partieron de inmediato. Mientras que Chao tomó una silla y se la quiso tirar a García, quien fue contenido por otra persona.

Diálogo previo entre Turco García y Ricardo Chao

“No, no, no es tremendo. Es impresionante. De las mejores experiencias de mi vida”, se escucha que dice el You Tuber Germán Beder, quien conduce junto a Luquitas Rodríguez el programa de stream Paren la mano.

Una vez que pasó el caos, todos -salvo Coscu- se volvieron a sentar y compartieron un momento más relajada. Ese marco dio lugar para los chistes. “Coscu se sintió incómodo y decidió irse”, le dijo Luquitas Rodríguez al Turco, quien remató el comentario a modo de broma y dijo “llamalo a Coscu y decile que venga el martes que viene”, lo que generó una ola de carcajadas. Acto seguido se ve cómo García le mandó un audio de WhatsApp a Coscu al que le pidió disculpas por el episodio.

Luego el Turco dijo que Chao manifestó tres veces el comentario desubicado hacia su esposa. “Ni él le dice eso”, se refirió el Turco hacia Jesús, quien según pudo verse tiene una relación de mayor confianza con el ex atacante ganador de dos Copas Américas en 1991 y 1993.

Todo el clima de caos que marcó el final del programa entre García y Chao fue la antítesis de lo que pudo verse en el inicio entre ambos, cuando el propio Taty le recuerda a Jesús que García le marcó un gol a Inglaterra en Wembley y ganó dos Copas América. También dialogaron sobre el número que usó el Turco en el torneo sudamericano de selecciones y el ex delantero le contó a Chao que recuperó la camiseta de la Copa América 1993.

El contexto en la previa de la cena fue ameno e incluso se vio otra charla entre García, Chao y Coscu, recién llegado a la casa. Aunque el primer momento de tensión se dio cuando la esposa del Turco le preguntó a Coscu cómo fueron sus inicios y Chao le dijo “qué pregunta boluda”. La pareja de García se molestó y le dijo “cortá, porque este no viene más”.