“¿Quién murió?”: David Beckham contó nuevos detalles del fichaje de Lionel Messi al Inter Miami

Beckham contó el detrás de escena de cómo ficharon a Lionel Messi en el Inter Miami

Lionel Messi comenzó una verdadera revolución desde su desembarco a los Estados Unidos. Su presencia le otorgó un brillo distinto a la Major League Soccer (MLS) e hizo historia al conquistar el primer título en la historia del Inter Miami al quedarse con la Leagues Cup (además contribuyó para que llegaran a la final de la US Open Cup).

Su aterrizaje a Norteamérica para representar a las Garzas tuvo como principal ideólogo a David Beckham. El inglés, uno de los fundadores de la franquicia de la Florida, mantiene un excelente vínculo con el capitán de la selección argentina y durante una entrevista con James Corden en SiriusXM brindó nuevos detalles del desembarco de la Pulga.

Durante la charla dejó en claro que el fichaje del ocho veces ganador del Balón de Oro fue largo, ya que comenzó con un encuentro en un hotel con Jorge Messi (papá del futbolista) hace cinco años, cuando aún la franquicia estadounidense no había comenzado a competir. “Llevábamos mucho tiempo hablando con el padre de Leo. Cinco años. Mi socio y yo en Miami nos colamos en un hotel para conocer al padre de Leo cinco años antes de que él firmara por nosotros”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Tuvimos una reunión con él y le dije ‘Mira, sé que Leo no está listo ahora, pero quiero que tu hijo juegue en mi club en el futuro’”.

En ese entonces Messi brillaba en Barcelona, pero luego decidió mudarse en PSG. Tras dos temporadas en la capital francesa y anunciar públicamente su salida, Beckham entendió que era el momento de pisar el acelerador para intentar lograr su contratación. “Ese mes supimos que había que tomar una decisión porque Leo había anunciado que dejaba el PSG. Entonces, a las 4 ó 5 de la mañana en Japón, estoy en la cama y mi teléfono sigue sonando, sonando y sonando. Y Victoria me da un codazo y me dice que apague el teléfono. Necesitamos dormir. Estamos desfasados. Entonces me acerco. Yo digo, ponte las gafas. Entonces veo ‘Leo Messi ha decidido venir a Miami’. Y ahora se me pone la piel de gallina. Me siento en mi cama y empiezo a llorar. Y Victoria dice: ‘¿Qué pasó? ¿Qué está mal? ¿Quién ha muerto?’. Y estoy como si viniera Leo. Él viene a Miami”, recordó.

Pese a la confirmación, la ex estrella del Manchester United y el Real Madrid siguió incrédulo durante un tiempo: “Me conecto a Internet y está en todas las redes sociales. Y luego hablé con mi compañero Jorge y me dijo ‘¿Puedes creerlo?’ Y yo dije ‘No puedo’. Esperemos, esperemos hasta que literalmente ponga un pie en Miami y entonces lo creeré. Le dije, vale Jorge, tú y tu esposa Aleyda tienen que ir al aeropuerto para estar ahí en el momento que él baje de ese avión porque puede ser su hermano. Podríamos haber fichado a su hermano. No sé. Dije, este es Leo. Es Messi. Es el mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego”.

Lionel Messi, que producto de una molestia muscular se quedó fuera de la gira de la selección argentina por Estados Unidos, tuvo un gran primer año en Inter Miami pese a no clasificar a los playoffs de la MLS al ganar la Leagues Cup y arribar a la final de la US Open Cup. Marcó 11 goles y brindó dos asistencias en 14 juegos. En este semestre los números continúan igual de altos, ya que lleva cinco goles y dos asistencias en cinco juegos. Los dirigidos por Gerardo Martino lideran la Conferencia Este de la MLS junto a Columbus Crew y tras eliminar a Nashville SC se encuentran en los cuartos de final de la Concacaf Champions, competencia que brinda un boleto al Mundial de Clubes. En esa instancia se medirán con Rayados de Monterrey de México.