De Paul reveló los detalles de la charla que dio Messi antes del último triunfo contra Brasil en el Maracaná y sorprendió con un anuncio

Rodrigo De Paul Presentó Su Propia Docuserie

Rodrigo De Paul se convirtió en referente de la selección argentina desde el inicio del proceso a cargo de Lionel Scaloni. El volante del Atlético Madrid logró con su personalidad unir a sus compañeros dentro y principalmente fuera de la cancha. Por su personalidad, empatía y olfato para poder conectar a todos hizo que el grupo se potenciara y pudiera plasmar en el campo de juego tres títulos, cuyo pico máximo fue la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. A 48 hora de un partido clave del Colchonero en la Champions League, el futbolista anunció una importante novedad en su vida personal.

El fantasista surgido en Racing Club hizo pública la novedad de que tendrá su docuserie de tres capítulos llamada ‘De Paul, viviendo el sueño’, en la que contará detalles de su día a día, además de explicará cómo forjó su carácter. “Esto surgió un poco también por contar mi vida, por desactivar un par de pavadas que se dijeron a lo largo de mi carrera, de mi vida personal y de todo lo que viví. También para dar un punto de vista de quién soy yo”, explicó en charla con Rumis en la Casa del Streaming.

Y añadió respecto de las razones que lo llevaron a producir el material en el que él mismo actúa: “Que me conozcan en profundidad y creo que la gente merece eso. Entiendo mi imagen controversial y lo entiendo porque yo soy blanco o negro. Por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general, no paso desapercibido. A través de eso la gente piensa cosas que no son reales y lo hago por mí”.

El adelanto cuenta con testimonios exclusivos de sus familiares además de Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Diego Simeone, Ángel Di María, Paulo Dybala, Lionel Messi y Emiliano Martínez. “Si jugás con él, lo amás, pero si jugás en contra lo querés cagar a trompadas”, largó la Joya con una sonrisa en el rostro. “La gente ve muchas cosas de él en revistas y diarios pero realmente no conocen como es él como persona y que tiene un corazón enorme”, complementó la Pulga. “El otro día estaba parado y me dice: ‘Decime que me parezco a Beckham’. Tenés una moral... Pero Beckham no salió campeón del mundo. Vos sí”, cerró el Dibu.

Dentro de la extensa nota que otorgó al programa, Rodrigo reveló la charla motivacional que desbozó Messi antes de la victoria 1-0 frente a Brasil en el estadio Maracaná. “Esto no se sabe, pero Leo antes del partido suele decir cosas muy precisas. Nos dijo: ‘Nosotros nos caímos una vez con Brasil en el 2019 y terminamos ganando la Copa América. Nos caímos una segunda vez contra Arabia y después ganamos la Copa del Mundo. Ahora nos caímos una tercera vez con Uruguay, así que salgamos a hacer historia’. Eso para nosotros fue increíble”, concluyó el volante.

La cabeza de De Paul está en el duelo del miércoles 13 de marzo frente al Inter por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Colchonero cayó 1-0 en la ida que se disputó en Italia por el gol de Marko Arnautovic y sueña con meterse entre los mejores ocho clubes de Europa ante su público en el Cívitas Metropolitano de Madrid.