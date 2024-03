El entrenador italiano con el que Cavani explotó en Napoli reveló su fórmula para que el uruguayo elevara al máximo su promedio de gol

Cavani se destapó ante Belgrano y marcó un triplete (Fotobaires)

Walter Mazzarri, entrenador que acaba de salir del Napoli y que dirigió a Edinson Cavani cuando explotó en la Serie A, habló del goleador uruguayo luego del triplete con el que se despachó ante Belgrano de Córdoba en la última presentación de Boca Juniors por la Copa de la Liga argentina.

“Para mí fue una sorpresa lindísima porque a Edi lo conozco y lo quiero mucho. Todavía es un goleador importante. Me causó mucho placer cuando supe que marcó tres goles en Boca”, declaró el estratega italiano de 62 años en diálogo con Súper Deportivo Radio de Villa Trinidad. En la temporada 2012/2013, el artillero charrúa llegó a tener 0,82% de promedio de gol por partido de la mano de Mazzarri, que contó cuál era la fórmula para explotar su faceta goleadora.

“Él juega mejor como centrodelantero, adelante de todos, con dos trecuartistas que le den la pelota, que entren desde atrás”, detalló. Y amplió: “Yo creo que si juega más adelante, como jugaba con nosotros, como el hombre más adelantado, con Lavezzi que partía de la derecha y Hamsik del otro lado, sería el mejor modo de exprimirlo al máximo. Él tiene la necesidad de tener espacio por todo el frente de ataque para desmarcarse, entonces creo que ese sería el mejor contexto para él”. De todas formas, aclaró que también puede desempeñarse perfectamente como doble punta.

Walter Mazzarri, voz autorizada para hablar de Edinson Cavani (REUTERS/Ciro De Luca)

¿Por qué Cavani atravesó una sequía goleadora en el último tiempo en Boca? Mazzarri cree tener la respuesta: “Cuando vas a un club nuevo, a una atmósfera diferente de donde has jugado siempre, hace falta un período de adaptación. También los compañeros deben conocerlo y él debe conocer a los compañeros. Todo eso es normal. Pero yo estoy convencido de que una vez que se han entendido los compañeros, si hay un buen entrenador, él todavía puede hacerlo muy bien como lo está haciendo”.

A la hora de trazar un paralelismo con un atacante argentino que brilló en Boca y también en el fútbol italiano como Gabriel Batistuta, Mazzarri fue cauteloso: “No me resulta fácil hacer una comparación con jugadores que han jugado en épocas diferentes. Batistuta fue un grande. Cavani lo mismo. Son dos centrodelanteros fortísimos, pero en épocas diversas. No se puede hacer una comparación precisa”.

Por último, el técnico que alzó la Copa Italia junto a Cavani cuando compartieron su tiempo en Napoli auguró más éxitos para el Matador en el futuro próximo: “Aunque tenga 35 años (NdeR: tiene 37), tiene el físico de un joven. Siempre ha sido un gran atleta y creo que no tiene problemas para jugar con esta edad. Más o menos en lo que he visto, lo veo íntegro. Además, él no tuvo grandes lesiones en su carrera, tiene una forma atlética de locos, entonces creo que lo puede hacer así de bien todavía y seguirá haciendo goles por un largo tiempo”.