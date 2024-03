Cristiano Ronaldo se tropezó al querer imitar un regate de Ronaldinho y desató las burlas en la derrota del Al Nassr por la Champions asiática

La jugada fallida de Cristiano Ronaldo

No fue el partido de Cristiano Ronaldo en la derrota del Al Nassr 1-0 ante Al Ain, por la ida de los cuartos de final de la Champions Asiática. El delantero portugués, de 39 años, no tuvo su jornada más lúcida, no consiguió desequilibrar y su equipo sucumbió ante los dirigidos por el argentino Hernán Crespo, que se impusieron gracias a la conquista de Soufiane Rahimi a los 44 minutos de la primera parte.

El tanto del conjunto de Emiratos Árabes, que contó con Matías Palacios, otro representante albiceleste, entre sus titulares, surgió gracias a una asistencia del paraguayo Alejandro Romero Gamarra. Y el español Aymeric Laporte resultó expulsado en los últimos minutos, justo cuando CR7 casi logra una hazaña: pateó desde atrás de mitad de cancha y casi vulnera la resistencia del portero Khalid Eisa.

El ex Real Madrid, Juventus y Manchester United volvió a sufrir la rivalidad con su antagonista: Lionel Messi. Es que, si bien ya no compiten mano a mano como cuando se cruzaban en la Liga de España o en la Champions -la Pulga es figura en el Inter Miami de la MLS-, la puja se sostiene en la batalla de las estadísticas. Y los aficionados de Asia le tomaron el tiempo a CR7: saben que le molesta la daga del cántico sobre la Pulga. De hecho, viene de cumplir una fecha de suspensión por realizarle gestos obscenos a la parcialidad de Al Shabab, que vitoreó al capitán de la selección argentina.

Pues bien, cuando se marchó al vestuario en el descanso, desde los cuatro costados del estadio Hazza Bin Zayed atronó el “Meeessi, Meeessi”. Esta vez, con el castigo fresco, Cristiano sólo atinó a agachar la cabeza y a enarcar las cejas un par de veces, en señal de sorpresa o desacuerdo.

No obstante, hubo una acción que despertó las burlas de los usuarios en las redes. El futbolista formado en el Sporting de Lisboa quiso imitar un regate de Ronaldinho, intentó una bicicleta con pisada, pero se tropezó, el balón le quedó atrás, y Yahia Nader y Matías Palacios buscaron arrebatárselo con agresividad, dejándolo tendido en el césped.

La reacción de Cristiano Ronaldo cuando le cantaron por Messi

“Por fin puedo decir que juego como Cristiano Ronaldo”, bromeó un usuario de la red social X (antes Twitter). ¿Por qué le hicieron falta? Debieron dejarlo regatear y avergonzarse más”. se lamentó un segundo. “Pasando vergüenza en la Liga de los camellos”, se mofó un tercero. “Estoy llorando, qué carajo intentaba hacer”, se preguntó otro.

Lo concreto es que, más allá de este desliz y de la derrota, Ronaldo mantiene un alto nivel. Acumula 42 tantos y 13 pases gol en 49 partidos, una cifra impactante. Y, según su pareja, Georgina Rodríguez, todavía le queda hilo en el carretel. Así lo aseguró en un video que se filtró de una conversación privada con la cantante serbia Jelena Karleusa en la Semana de la Moda de Milán.

“Cristiano, un año más y luego de termina”, se le escucha decir. Su interlocutora le repregunta “¿un año?”, y Rodríguez le aclara “quizá dos. No sé”. Con Al Nassr tiene contrato hasta junio de 2025. Si estira, podría jugar el Mundial 2026, claro, si Portugal logra la clasificación. Mientras, por lo pronto, buscará revertir la serie ante Al Ain el próximo lunes 11, desde las 16 -hora argentina- en Arabia Saudita.

* Las principales alternativas del triunfo del Al Ain de Crespo frente al Al Nassr de CR7