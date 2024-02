Se conoció la sanción a Cristiano Ronaldo por su gesto “inmoral” a los hinchas que le cantaron por Messi

El gesto "inmoral" de Cristiano Ronaldo

Durante el último tiempo, Cristiano Ronaldo se vio envuelto en una polémica escena que acaparó la atención del planeta. El astro lusitano recibió una sanción por parte del Comité de Disciplina de la Liga de Arabia Saudita, por responder con un gesto despectivo hacia los simpatizantes del Al Shabab, que lo abuchearon durante su última presentación y alentaron al ídolo popular Lionel Messi.

Es que aquel encuentro no se presentó para nada fácil para el equipo de CR7, que hasta el minuto 86 estaba empatado a dos goles con el rival. El brasileño Anderson Talisca marcó el gol de la victoria y el legendario artillero portugués respondió sacudiendo repetidamente su brazo a la altura de la pelvis, algo que las autoridades definieron como “inmoral, obsceno y grosero” en diversas manifestaciones públicas.

Según el periódico saudí Asharq Al Awsat, el Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol ha abierto una investigación sobre el incidente y resolvió que la estrella internacional deberá cumplir una fecha de suspensión y además deberá pagar una multa económica. Con base en la decisión que tomó la entidad local, el jugador fue castigado y no podrá estar presente en el próximo compromiso. En cuanto al factor económico, el ex Real Madrid deberá abonar un importe de 10.000 riales (unos 2.000 dólares) al Comité de Ética y Disciplina de la Liga Saudí, por hacer este gesto en el vídeo que se viralizó en las redes sociales.

Cabe recordar que este organismo no puede imponer sanciones severas contra el futbolista, porque sus decisiones se basan en imágenes de vídeo de las cámaras que retransmiten el torneo, no en imágenes difundidas en las redes sociales. En este sentido, uno de los responsables de la comunicación de Al Jazeera informó que la dirección del club decidió presentar una denuncia oficial ante el Comité de Ética y Disciplina contra Cristiano, en la que incluyó las imágenes de su comportamiento y los gestos que dirigió contra los aficionados de su equipo.

Esta es fue tercera vez que Cristiano Ronaldo interpretó gestos “obscenos” a las tribunas, ya que hizo el mismo acto en dos ocasiones anteriores contra el Al Hilal; el primero en un duelo del torneo doméstico el pasado mes de abril, después de que dirigiera una señal similar a los aficionados del rival, que le abuchearon tras la derrota de su equipo. Y el segundo fue este mismo mes, después de que un hincha le arrojase al terreno de juego una bufanda azul del equipo Al Hilal que CR7 se metió dentro del pantalón antes de lanzarla nuevamente hacia las gradas de los seguidores del rival.

Por su parte, el periodista Walid Al Farraj, presentador de uno de los programas deportivos de televisión más famosos de Arabia Saudita, Action Maa Walid, apuntó que las cosas con el ex Juventus han ido más allá de los límites y que “ha llegado el momento de tomar decisiones para que el asunto no perjudique la reputación de la Liga Saudí”. “Responsables del Comité Disciplinario os enfrentáis a la prueba más difícil. Esperaremos y veremos, pero todo tiene límites. No importa cuán estrella seas (refiriéndose a Cristiano). Así son las grandes ligas”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Hace unos días, el delantero se había referido a la situación de la siguiente manera: “Respeto a todos los clubes... y el movimiento con el brazo expresa fuerza y victoria y no es para nada vergonzoso o obsceno. En Europa estamos acostumbrados a eso”. Mientras tanto el Al Nassr, liderado por el técnico Luís Castro, continúa con sus preparativos normales, pero no podrá contar con el legendario goleador para el próximo partido contra el Al Hazem del próximo jueves 29 de febrero en busca de perseguir al líder Al Hilal hasta el final del campeonato, quien se ubica siete puntos por encima con 13 cotejos por jugarse.