Se filtró un video en el que Georgina Rodríguez revela la posible fecha del retiro de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez reveló cuándo se va a retirar Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo cumplió 39 años el pasado 5 de febrero y sigue rompiendo redes. Desde 2023 que juega en el Al Nassr de Arabia Saudita y en la presente temporada suma 28 goles y 11 asistencias en 29 partidos, sumando todas las competiciones. Continúa en su selección y, más allá de su sexta Eurocopa que disputará en este 2024 en Alemania, su esposa, Georgina Rodríguez, acaba de revelar cuándo se retirará de los campos de juego, al menos de forma profesional.

Fue en la Semana de la Moda llevada a cabo en Milán del 20 al 26 de febrero, que Rodríguez, quien es modelo y empresaria en ese rubro, fue filmada en una charla con la cantante serbia Jelena Karleusa, y en ella se refiere al futuro de su esposo. El video fue publicado en las redes sociales y corrió como reguero de pólvora por el valor del testimonio.

Al ser consultada sobre hasta cuándo iba a jugar CR7, Georgina respondió “Cristiano, un año más y luego de termina”. Su interlocutora le repregunta “¿un año?”, y Rodríguez le aclara “quizá dos. No sé”. El margen que informó la mujer del delantero portugués invita a especular sobre un posible retiro luego del Mundial de 2026, en caso de que su selección se clasifique el evento que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

Georgina desfiló en la pasarela de Vetements con un impresionante vestido rojo basado en la icónica casaca con el dorsal número siete que su esposo usó en sus dos pasos por el Manchester United. Su participación impactó al público y a los medios porque no estaba anunciada su presencia y el detalle que llamó la atención también fue el autógrafo de CR7.

Georgina Rodríguez desfilando con el vestido basado en la camiseta del Manchester United y el dorsal que identifica a CR7 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La nacida en argentina fue acompañada por cuatro de sus hijos y se sumaron al desfile en la pasarela. Más tarde, Georgina brindó un sentido agradecimiento en sus redes sociales: “Otro sueño cumplido, muchas gracias”, posteó.

De momento el artillero lusitano tiene contrato con el club saudita hasta junio del año próximo. Siempre fue mesurado sobre el tema de su retiro debido a su espíritu súper competitivo dentro y fuera del campo de juego, al ser un fanático del entrenamiento y cuidado de su físico. Se lo nota impecable y, si bien pasó a jugar en una liga de segundo nivel, se muestra vigente.

En octubre del año pasado, al ser consultado al respecto, el ex goleador del Real Madrid, Manchester United y la Juventus, respondió que “paso a paso. Seguro que voy a jugar este año y el siguiente. Después, si mi cuerpo me dice que continúe... La afición me hace feliz y yo los hago felices. Sigo ayudando y siendo útil al equipo. Tengo que estar agradecido por ello. Lo que me llevó a lo más alto fue el trabajo duro, pero sin mi equipo nada de esto hubiera sido posible”.

Con el Al Nassr es segundo en la tabla de la Saudi Pro League con 53 puntos, a 9 del líder, el Al Hilal de Neymar. En el conjunto saudita suma un global de 42 tantos y 13 pases gol en 48 partidos. En cuanto a su selección, en junio disputará su sexta Eurocopa, certamen que se llevará a cabo en Alemania y que el portugués supo ganar en Francia 2016. Luego comenzarán las Eliminatorias europeas para la Copa del Mundo y en caso de que el combinado nacional lusitano se clasifique, es posible que el astro estire su práctica profesional hasta la cita ecuménica que se hará en Norteamérica.