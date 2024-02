De irse libre de Boca Juniors a ser récord en Flamengo: el gran momento de Agustín Rossi

Agustín Rossi lleva más de 7 partidos sin recibir goles en Flamengo

Agustín Rossi atraviesa un gran momento en un Flamengo que está plagado de estrellas y apostará fuerte al Brasileirao y la Copa Libertadores en este 2024. En plena disputa de la Taça Guanabara, conocido como el Campeonato Carioca que reúne a los mejores conjuntos de Río de Janeiro previo a la disputa de la liga brasileña, el arquero argentino que se marchó de Boca Juniors en calidad de libre registró un récord en la institución en el Siglo XXI.

El golero de 28 años lleva más de siete encuentros sin recibir goles, con un total de 695 minutos (si se toma en cuenta más de una hora del último duelo que el Fla perdió en 2023 con San Pablo) que superan la marca de Diego Alves desde el año 2000 hasta el presente. El guardameta brasileño había llegado a completar 618 minutos con la valla en cero, una de las mejores marcas de la historia, aunque no la mejor.

Quien todavía ostenta el récord es el brasileño Antonio Luiz Cantarele, quien en la década del 70 llegó a permanecer 1.004 minutos sin que la pelota ingresara a su arco. El emblemático arquero rubronegro ganó nada menos que 12 títulos con Flamengo, incluidos la Copa Libertadores e Intercontinental en 1981 (más cuatro campeonatos carioca y cuatro ligas).

Dentro del cúmulo de siete cotejos, hay que marcar que cuatro rivales fueron del ascenso de Brasil (Audax, Sampaio Correa, Bangu y Boavista), mientras que tres fueron de los denominados grandes de Río de Janeiro (Vasco, Botafogo y Fluminense). El siguiente compromiso será ante Madureira por la última jornada de la fase regular del Campeonato Carioca, que ya lo tiene clasificado a semifinales.

El ex Boca mantuvo la valla invicta en el clásico ante Fluminense

Hay que recordar que después de no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato en Boca, que expiró a mediados del año pasado, Rossi obtuvo la libertad de acción y firmó en el Mengao luego de un préstamo de seis meses en el Al-Nassr de Arabia Saudita (fue el primer semestre de 2023). Si bien tuvo algo de protagonismo durante la etapa de su compatriota Jorge Sampaoli como técnico, recién ahora de la mano de Tité se afirmó bajo los tres palos y le gana la pulseada a Matheus Cunha.

“Simplemente fue una negociación, se ponen las cosas de un lado y del otro. Se trata de llegar a un acuerdo y no se pudo. Son cosas que pueden pasar no solo en el fútbol sino en cualquier ámbito de trabajo. Me hubiera gustado seguir, hubiera estado bueno porque había encontrado un afecto increíble con el hincha que no quería que se pierda, pero bueno son cosas del fútbol y la vida sigue”, declaró Rossi tras su salida del Xeneize.

En tanto, sobre su relación con Juan Román Riquelme, hoy presidente boquense, dijo el año pasado: “Quedó bien, él tenía su rol como vice y yo lo tenía como jugador. Siempre tuvimos una buena relación. No tengo ningún tipo de rencor en nada, cada uno hacía su trabajo”.

LOS PARTIDOS DE AGUSTÍN ROSSI EN 2024:

· Flamengo 4-0 Audax RJ

· Sampaio Correa 0-2 Flamengo

· Vasco da Gama 0-0 Flamengo

· Flamengo 1-0 Botafogo

· Bangu 0-3 Bangu

· Flamengo 4-0 Boavista

· Flamengo 2-0 Fluminense

*Se le contabilizan además 64 minutos del 0-1 vs. San Pablo en 2023