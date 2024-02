“Cavani no le hace un gol ni al arcoíris”: la lapidaria sentencia de un ex delantero de River en la previa del Superclásico ante Boca

El ex delantero de River Plate dijo que su club favorito ganará el partido ante Boca Juniors

El próximo domingo se jugará el Superclásico en el estadio Monumental entre River Plate y Boca Juniors por la séptima fecha de la Copa de la Liga y la previa elevó temperatura con una declaración del ex jugador millonario Nelson Pipino Cuevas.

El ex futbolista paraguayo de 44 años, que brilló en River con cinco títulos ganados entre 1999 y 2004, opinó en la antesala del choque entre los dos gigantes de la Argentina y obviamente anticipó un triunfo del equipo que comanda Martín Demichelis.

En diálogo con el programa radial Súper Mitre Deportivo (AM 790), a Pipino Cuevas le preguntaron si el domingo Boca le iba a ganar a River con un gol de Edinson Cavani. “Dejate de joder con eso, ¿qué Cavani? No le hace goles ni al arcoíris”, respondió el guaraní, apuntando contra el delantero uruguayo que buscará cortar una sequía goleadora en el Xeneize.

“No seas malo, tranquilo, gana River, juega de local. Nosotros los que jugamos en River conocemos plenamente nuestra cancha, la gente... Tenemos la mejor hinchada, el Monumental está por explotar cada vez más, a la gente la tenés más cerca ahora, así que olvidate, gana River”, se explayó Cuevas, quien jugó 88 partidos con la Banda Roja y marcó 11 goles.

Nelson Pipino Cuevas encara la marca de Rolando Schiavi en un River-Boca (NA)

Luego, Pipino contó que recibió la invitación del presidente de River, Jorge Brito, para asistir al Monumental y presenciar el Superclásico, pero que no sabe si podrá estar debido a la cantidad de trabajo que tiene en su Paraguay natal. Sin embargo, dejó una puerta entreabierta: “Veo, me dejo un espacio y tal vez me tome un avión y caiga con un amigo por allá. Vamos a ver”.

Por otra parte, el ex delantero riverplatense y la selección de Paraguay, entre otros clubes, contó que se encuentra muy bien en su faceta como empresario y lamentó la situación actual que atraviesa el pueblo argentino.

“Aprendí de los argentinos que no les gusta perder, siempre hay que ir para adelante y no achicarse ante nadie. Argentina tiene que tener la unión que tuvo en el Mundial de Qatar y va a salir adelante, pero si todo el mundo va a estar pateando en contra esto va a ser un quilombo”, precisó acerca de la situación económica.

Por último, el ex futbolista dejó un mensaje alentador para el país que lo cobijó durante parte de su carrera: “Argentina está a tiempo de renacer y demostrarles a todos que son los mejores del mundo, porque tienen todo”, cerró.