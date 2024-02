Un histórico goleador del fútbol argentino explicó cuál es el problema detrás de la sequía de Edinson Cavani en Boca Juniors

Edinson Cavani, de 37 años, arribó a Boca Juniors como el gran golpe del mercado de pases en 2023. No es para menos, teniendo en cuenta el currículum que lo acompaña: más de 400 goles oficiales contando clubes (Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United, Valencia, y hoy el Xeneize) y la selección de Uruguay. Sin embargo, desde su desembarco en La Ribera, sólo suma tres conquistas en 19 partidos. Y su continuidad fue raleada por problemas físicos.

El último ejemplo se dio el fin de semana, en la derrota 2-1 ante Lanús, cuando perdió una oportunidad inmejorable de cabeza tras un centro de Langoni. En lugar de impactar con el parietal izquierdo, como pedía la acción, lo hizo con la frente, y su intento ni siquiera se dirigió hacia el arco. En consecuencia, fue carne de memes en las redes sociales.

En el umbral del Superclásico del domingo ante River Plate, que puede ofrecerle una oportunidad de redención, otro anotador de raza con pasado en Boca, como Alberto Federico Acosta, analizó el presente de su colega de área y explicó cuál es el problema que lo llevó a la sequía que padece, y que por cualidades está en condiciones de superar.

“Está aceleradísimo. Es un jugador extraordinario. No voy a descubrir nada de Cavani. Ha sido goleador por años en Europa, y acá no es que viene y decís ‘está acabado, no tiene opciones de gol, no corre...’. No, hace todo lo contrario. Corre de más. Está acelerado”, analizó con agudeza el Beto, ídolo de San Lorenzo y con dos temporadas en el Xeneize, en las que convirtió 13 tantos.

“Tiene exceso de compromiso”, se subió a su reflexión Carlos Fernando Navarro Montoya, durante la entrevista en el programa F90, por ESPN. “Sí, porque cuando llegó, vio todo lo de Boca, se generó el tema del ‘soy hincha, están mis hijos’, y es como que por su forma de ser -no lo conozco, pero se nota que es buen pibe- quiere hacer todo apurado y hacer un montón de goles para la gente. Uno juega para el equipo, por supuesto, pero creo que tiene un compromiso muy grande y lo veo acelerado”, concluyó el ex ariete, de 57 años, campeón de la Copa América del 93 con la selección argentina y con una foja de 305 goles a nivel clubes.

Algo similar señaló Pepe Sand, otro eximio romperredes, en una nota con el mismo canal. “Está un poco ansioso. Los goleadores tenemos ansiedad de hacer goles. Parece que no está, pero está. Yo me bajoneaba y ese bajón me hacía decidir mal”, amplió. ¿Llegará el epílogo del mal paso de Edinson en el Monumental, por la fecha 7 de la Copa de la Liga?