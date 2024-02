18 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca: su idea para remodelar La Bombonera, las críticas a Pol Fernández y por qué Fabra es “único”

El presidente de Boca Juniors destacó el rendimiento del volante central

El plantel de Boca Juniors se retiró de la Bombonera este miércoles con la satisfacción de su primer triunfo en su estadio por la Copa de la Liga 2024. La victoria 2-0 contra Central Córdoba marcó la gran actualidad atravesada por Kevin Zenón y sostuvo los niveles de un equipo que comienza a engranar su piezas con Diego Martínez como entrenador. Todos estos temas fueron abordados por Juan Román Riquelme en una extensa entrevista con TNT Sports.

En compañía de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, el presidente del Xeneize destacó los rendimientos de las incorporaciones que llegaron en este mercado como Cristian Lema, Lautaro Blanco o el propio Zenón, aunque también se detuvo en uno de los referentes del plantel que no termina de entrar en el corazón del hincha: Pol Fernández. “Es el mejor jugador de nuestro equipo en el campeonato. Si Campuzano se siente cómodo, es porque Pol lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos. ¿Resistido? El único deporte del que se opina es el nuestro. Respeto a todo el mundo, al hincha lo adoro, pero tenemos en claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Si voy a comprar pan, no le digo cómo hacerlo al panadero, pero todos opinan de fútbol. Así lo sentimos en este país. En este torneo, el mejor jugador que hemos tenido es Pol Fernández y lo hace de la mejor manera”, declaró.

“Él nos ha hecho llegar a la final de la Copa Libertadores porque fue el mejor jugador de la serie contra Palmeiras. Hay muchos jugadores que tienen un reconocimiento muy grande con poco y a otros les cuesta un poquito, no sabemos por qué. Lo que pasa con él es que la gente sabe que es demasiado bueno y le exige más. Hace todo fácil. Al que le gusta y entiende de fútbol... Hace los movimientos que tiene que hacer. A veces, está en situaciones que no debe estar por defender a un compañero que está mal ubicado. No tengo dudas que es el mejor jugador que tenemos”, ponderó.

En otro tramo de la nota, Riquelme sorprendió al revelar que se plantea la posibilidad de construir un nuevo estadio sobre el terreno de la Bombonera: “El estadio está cada vez mejor, nosotros quisiéramos decirle a la gente que vamos a hacer uno gigante, que vamos a meter 200.000 personas, pero en la vida aprendí que siempre hay que decir la verdad, no mentir. Si el día de mañana podemos hacer la cancha, tiene que ser en el mismo lugar donde estamos. Lo haríamos encantados. Si la corremos a Casa Amarilla o donde sea, perdemos toda la historia que tenemos. ¿Qué pasa con los vecinos? A mi me da cosa tener que ir a golpearle la puerta a alguien e, inconscientemente, tener que decirle: ‘tenés que irte de tu casa’. Me da cosa. Lo primero que tenemos que hacer es hacerlo en el mismo terreno que tenemos, a ver si entra más gente sin molestar a nadie e invitar a todos los vecinos que vengan a la cancha y sigan viviendo al lado de la Bombonera. Es lo primero que vamos a hacer, está en estudio. Para nosotros, la Bombonera no se mueve”. “Ojalá la podamos hacer nueva, pero en el mismo lugar”, señaló.

En este sentido, se refirió a los silbidos recibidos por Frank Fabra cuando ingresó en los últimos minutos del empate sin goles contra Defensa y Justicia: “Es un jugador que lleva nueve años, mucho tiempo en el club. Él sabe que lo queremos mucho. Si miramos un poco, empezó a ser titular cuando nosotros llegamos al club porque antes jugaba poco. No era un jugador titular como lo fue con nosotros. Tiene un tema: es único. Los jugadores únicos hacen que te quieran mucho o, por momentos, no te gustan. Los jugadores diferentes logran eso, que te quieran. Por momentos, cuando hace un gol como el de Rosario Central en cancha de Vélez, decís ‘¿este hombre de dónde salió?’. Los errores que tiene se los hacen pagar mucho y las cosas buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar tanto en la televisión. Lo queremos mucho. Comete errores como todos, pero confíamos en él”.

En consonancia, manifestó su tendencia a creer que el fanático puede repetir lo que se dice en los programas de TV: “Sin duda, sí. Es verdad que antes no había tanta prensa, no se hablaba tanto. Ahora, desde las 8 a las 24 están hablando. Hay mucha gente que trabaja, escucha y repite. Pero al final está divertido. Lo mejor que le puede pasar a un futbolista es que lo quieran y, si te cuestionan, demostrarle que sabés jugar a la pelota. No es fácil tomarlo de esa manera. Ojalá nuestros jugadores lo hagan”. A continuación, insistió sobre el mediocampista: “Pol Fernández nos ha regalado muchos títulos, partidos buenos, nos hace competir al máximo nivel. Tenemos que poder reconocerlo mucho más”.

Más adelante, respaldó a Edinson Cavani, quien está lesionado y mantiene una sequía goleadora con la entidad de la Ribera: “En Sarmiento tuvo varias situaciones. Siempre pienso que yo era volante y para que el lunes salga que Palermo metió un gol era porque Palermo se tenía que mover, porque sino no le podía dar un pase. Contra Sarmiento, todos los pases que dio Boca fueron a Cavani porque los marcó él en el momento que los tenía que marcar. Para mí, él jugó mejor que todos los delanteros. Por eso me cuesta cuando veo la tele... Si todos los pases fueron a Cavani, hizo un buen trabajo. Los movimientos los hizo perfectos, la pelota ya va a entrar. Estamos contentos con él. Esperemos que se le vayan algunas molestias y pueda ayudar al equipo”.

El presidente se refirió a la sequía goleadora del delantero uruguayo

Por otro lado, fue consultado por la situación de Valentín Barco, que ejecutó la cláusula de salida para emigrar al Brighton de Inglaterra: “No me enoje con él, jamás. Si él tomó esa decisión, se tiene que hacer cargo. No me molesta, sí cuando quieren confundir las cosas. Veo las cosas muy simples, de esa forma todos vivimos más tranquilos y la gente no se confunde. Cuando uno rescinde el contrato, el jugador tiene que presentar el papel firmado de que lo rescindís”.

En la misma vía, pidió un acuerdo entre los clubes para evitar la fuga de talentos a corta edad: “Sabemos que vamos a tener que buscar una manera. Todo el fútbol argentino va a estar de acuerdo con que vamos a tener que intentar protegernos mucho más entre todos los clubes con los juveniles para que no tengamos problemas y nos podamos defender mejor. Cada vez va a ser peor. Cuando tenemos las cosas claras y trabajamos juntos, podemos encontrar buenas salidas. Tenemos que cuidar al fútbol argentino, no solamente a Boca”.

Además, resaltó el segundo triunfo de Boca Juniors en la Copa de la Liga: “Siempre es importante ganar, te da tranquilidad, confianza. Tanto con Sarmiento como en el último partido merecíamos ganar. En el fútbol argentino, cuando marcás un gol hace que por ahí empiecen a aparecer más espacios... El primer gol fue muy lindo. Después, Boca fue merecedor del triunfo. No tengo dudas que podemos jugar mucho mejor”.

MÁS FRASES DE JUAN ROMÁN RIQUELME

La esencia de la Bombonera: “Hoy tuvimos la suerte de que vino (Carlos) Alcaraz, quería conocer la Bombonera. Vino ayer a sacarse fotos porque hoy tenía entrenamiento y después dijo que no se quería perder este partido y vino. Eso pasa porque la Bombonera atrae a la gente. Esto es único. Todo el mundo quiere conocerla, por eso no nos podemos mover de acá”.

Su diálogo con Mascherano cuando estuvo cerca de irse de la Selección Sub 20 y su alegría por la clasificación a los JJOO: “Hablé cuando estuvo por renunciar. Lo quiero mucho porque nos criamos juntos. Tuve la suerte de que él arrancó con mi representante. Me hace muy feliz que haya clasificado porque ama mucho este deporte y ojalá pueda cumplir con que Messi y Di María lo acompañen a los Juegos Olímpicos. ¿Qué le dije? Todos los días no se puede ganar, también se aprende cuando no se gana”.

El presidente de Boca Juniors apoyó al lateral izquierdo, que es resistido entre los hinchas

El nivel de Medina, Equi Fernández, Brey y Valentini en el Preolímpico Sub 23: “Medina arrancó mas o menos y terminó jugando muy bien los dos partidos importantes. Me puso muy contento. Equi es más un jugador de barrio. Si juega mal, lo disimula porque te choca y tiene cosas de un pibe de barrio. Tiene mucho potrero, es mañoso, sabe poner los brazos. El arquero tuvo un torneo bueno, nos pone muy contentos porque sigue creciendo, aprende de (Chiquito) Romero y (Javier) García, escucha mucho. ¿Valentini? Con nosotros ha jugado muchos partidos y muy bien. Han logrado algo importante para el fútbol argentino porque el Mundial y los Juegos Olímpicos son los dos torneos más importantes”.

El ciclo de Diego Martínez: “Nosotros estamos contento con el cuerpo técnico que tenemos, con el plantel. Hemos trabajado mucho para que no se nos desarme el plantel, nos han hecho competir de la mejor manera. Cada vez que vamos a buscar un jugador lo hacemos convencidos porque creemos que nos pueda dar algo más de lo que tenemos. Al técnico se lo ve contento, está feliz, se lo ve disfrutar mucho, tenía un poco de ansiedad por debutar en la Bombonera y en los próximos partidos se va a ver el trabajo que él hace”.

Sus gestos en medio de los partidos: “Dicen que estoy molesto, y no. Me divierte mucho el fútbol, y me pasan muchas cosas como cuando lo jugaba. Quizás le digo a alguien que si un jugador se para en un lugar, la va a empezar a agarrar solo. Después, dicen que Riquelme está molesto por cómo está jugando el equipo. Qué digan lo que quieran, pero estás adivinando por TV. Por ejemplo, si Zenón se ponía más atrás en vez de correr hacia adelante, agarraba más solo la pelota en el primer tiempo. Zenón está con mucha confianza, lo está haciendo bien”.

El deseo de llegar lejos en la Copa Sudamericana: “Vamos a intentar competir. De eso se trata el fútbol. Nos duele no jugar la Copa Libertadores. Así como tenemos muchas cosas por mejorar en el fútbol argentino, pienso que los dos finalistas tienen que clasificar. Sino, no tiene sentido. Si ganaba Boca, Fluminense también se quedaba afuera. Vos estás representando a tu país, dejás de lado el torneo argentino para representarlo. Representamos a la Argentina de la mejor manera. Sería normal que los dos finalistas vayan a la próxima Libertadores porque no tiene mucha lógica que el sexto mejor equipo del año en Argentina o Brasil clasifiquen y el finalista no. Daremos lo mejor e intentaremos llegar al final”.

La postura de los clubes cuando Boca intenta contratar a distintos futbolistas: “No es fácil cerrar un jugador. Nombran 20 jugadores en el mercado de pases que de ahí nos interesan dos o tres nombres. Aprendimos que, cuando Boca va a buscar un jugador, vale tres veces más. Estamos tratando de aprender que es así, tenemos que cuidar a nuestro club. Es muy bueno que siempre que buscamos a un jugador quiera venir a Boca”.