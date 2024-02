Facundo Díaz Acosta firmó otro batacazo en el Argentina Open: eliminó a Federico Coria y jugará la primera final ATP de su carrera

Facundo Diaz Acosta vencio a Federico Coria y avanzo a la final del Argentina Open

El local Facundo Díaz Acosta consumó otro batacazo en este Argentina Open 2024 y buscará firmar el último capítulo de la historia soñada este domingo: venció a su compatriota Federico Coria con un 6-2 y 6-3 en una hora y media de acción para sacar el boleto a la final (espera por Carlos Alcaraz o Nicolás Jarry) del tradicional torneo que se desarrolla en Buenos Aires.

Campeón de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y la plateada en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018, jugará la primera definición de un torneo grande del circuito de su trayectoria en este ATP 250 en Argentina. El jugador de 23 años, que está ubicado en el 87° del conteo mundial, ganó hasta ahora cinco títulos a nivel Challenger y otros tres de la categoría ITF: esta final ya le asegura dar otro salto hasta el Top 70 para seguir subiendo en el mejor ranking de su carrera.

El inicio había sido malo para el vencedor, porque perdió su servicio en el primer game del duelo y su rival se adelantó 2-0 en la manga. Allí, la personalidad de Díaz Acosta, que estaba por primera vez en semifinales de un torneo ATP, salió a flote para adueñarse del set por 6-2. Coria, 106° del ranking, pudo romper la mala racha recién en el segundo juego del segundo set. El hermano de Guillermo se hizo fuerte con su saque para dejar las cosas 1-1.

De igual manera, no pudo hacer frente al buen nivel de su contrincante, quien sigue sin ceder sets en el Argentina Open: derrotó al alemán Daniel Altmaier (53) por 6-3 y 7-6 (1) en 16avos de final, a Francisco Cerúndolo (22, mejor raqueta del país) por 7-6 (3) y 6-0 en octavos y a Dušan Lajović (58) por 6-4 y 6-3 en cuartos.

Facundo Díaz Acosta llegó a la competencia en el Buenos Aires Lawn Tennis Club tras su eliminación en el Córdoba Open ante otro compatriota, Sebastián Báez (30), por 6-3 y 6-1 en los cuartos. El nivel demostrado dejó atrás esa mala actuación sumado a las eliminaciones en primera ronda del ATP 250 de Adelaida y el Australian Open.

Todavía no registra títulos en el circuito mayor del tenis mundial, aunque sí tiene las mencionadas cinco coronas a nivel Challenger (Montevideo, Milán, Oeiras, Savannah y Coquimbo) sumado a tres de la ITF (Federación Internacional de Tenis) disputadas en Eupen, Hurlingham y Santa Cristina val Gardena.

Finalizado el partido, el protagonista de la jornada declaró en charla con TyC Sports: “Gracias a todos por venir. Está repleta la cancha, es increíble jugar con toda esta gente. Sé lo duro que es venir acá, muchas gracias a todos por hacer el esfuerzo y venir a ver el torneo. Muy contento. Primera semi, la semana pasada hice mi primer cuartos y ahora mi primera final. Siempre es un objetivo estar en una final, y más en Buenos Aires. Ahora, trataré de disfrutar un poquito y prepararme para mañana”.

“Es un sueño poder jugar una final acá. De chico vine un montón de años con la libretita a pedir autógrafos y hoy poder estar acá es un privilegio. Voy a tratar de disfrutarlo lo máximo posible y dar todo para llevarme el título”, declaró Díaz Acosta. Y analizó su triunfo: “Sabía que iba a ver mucho nervio, tenía que tener mucha paciencia, estar tranquilo y traté de enfocarme en eso, en no apurarme, estar tranquilo, en no desesperarme si me quedaba alguna bola o si erraba alguna bola fácil. Traté de manejar bien eso” .

El argentino Facundo Díaz Acosta disputará la primera final ATP de su carrera profesional (Foto: @AATenis)

Por otro lado, Federico Coria alcanzó esta instancia decisiva tras sendas victorias contra Sebastian Ofner (38) y Cameron Norrie (20) en tres sets, aunque la última fue la más destacada porque se trataba del segundo preclasificado por detrás del favorito a llevarse el trofeo, Carlos Alcaraz. En cuartos de final, Coria eliminó a Báez en cruce de argentinos por 6-1 y 6-4. Esta semifinal garantizó un representante nacional en la definición de este domingo. El último argentino en ganar el trofeo fue Diego Schwartzman en 2021.

Alcaraz saldrá a la cancha principal no antes de las 18 horas para afrontar la otra semifinal contra el chileno, Nicolás Jarry. El número 2 del mundo busca seguir con chances de repetir la corona de 2023, algo que lo convertiría en el primero en hacerlo desde David Ferrer (tricampeón en 2012, 2013 y 2014), mientras que el 21° del escalafón intentará aguar la fiesta del español para alcanzar su sexta final en singles de la ATP.