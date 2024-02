El Manchester United confirmó la lesión que sufrió Lisandro Martínez: cuánto tiempo estará inactivo

Las alarmas del Manchester United y la selección argentina sonaron al unísono este domingo, cuando Lisandro Martínez tuvo que ser reemplazado durante el complemento con claros signos de molestia en su rodilla derecha. Fue a los 21 minutos del segundo tiempo del triunfo de los Diablos Rojos por 3-0 ante West Ham cuando el marcador central fue a disputar el balón con el número 5 de la visita, el checo Vladimir Coufal, quien terminó cayendo encima de la pierna del argentino, que quedó tendido con visibles signos de dolor.

En las imágenes, se alcanza a ver cómo la rodilla del ex jugador de Defensa y Justicia queda trabada, por eso el orientador Erik ten Hag decidió reemplazarlo por Raphael Varane. Tras el partido, el DT no fue precisamente optimista respecto del posible diagnóstico: “No se ve bien. Ahora sólo nos queda rezar”. Pues bien, luego de los estudios pertinentes, el Manchester United dio a conocer la gravedad de la lesión del ex Newell’s y Defensa y Justicia. Y, si bien no se trata de una dolencia de fácil recuperación, al menos no requiere de cirugía, como se estimaba ayer.

“Durante el partido del pasado domingo ante West Ham United en Old Trafford, el argentino de 26 años se vio obligado a abandonar la cancha a los 71 minutos de juego, cuando sintió una molestia después de chocar con Vladimir Coufal. Lamentablemente, el campeón del mundo terminó sufriendo una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla, que lo forzará a mantenerse al margen del equipo al menos por ocho semanas. Manchester United quiere aprovechar esta oportunidad para desearle una pronta recuperación al sudamericano”, reza el comunicado que publicó la institución en su sitio oficial.

En consecuencia, de cumplirse los plazos estimados, el esguince dejará a Martínez sin actividad al menos hasta abril, por lo que se perderá la gira de la selección argentina por China, a realizarse entre el 18 y el 26 de marzo. Allí, La Scaloneta se medirá frente a Nigeria en el estadio Olympics Sports Center de la ciudad de Hangzhou, y ante Costa de Marfil en el Workers’ Stadium de Beijing. Serán las últimas pruebas antes de la concentración previa a la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos con la participación de 16 combinados nacionales, y en la que la Albiceleste también será la escuadra defensora del título.

Hace algunas semanas, a mediados de enero, Licha volvió a jugar después de casi cuatro meses de inactividad. El oriundo de Entre Ríos ingresó a los 63 minutos del encuentro entre el United y Tottenham Spurs que terminó 2-2 en la casa de los de Manchester. El defensor no jugaba desde el 20 de septiembre de 2023, en el duelo ante Bayern Munich en Alemania, por la primera fecha de la UEFA Champions League, a causa de una segunda operación por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.