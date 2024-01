El gol de Enzo Fernández en la aplastante victoria que le dio al Chelsea el boleto a la final de la Copa de la Liga

El Chelsea no tuvo ningún inconveniente para acceder a la final de la Copa de la Liga. Luego de la sorpresiva derrota por la mínima diferencia en la ida de las semifinales frente al Middlesbrough, disputada en el Riverside Stadium; el conjunto de Mauricio Pochettino resolvió la historia con antelación en el desquite que se desarrolló en el mítico Stamford Bridge.

El tanto que había marcado el británico Hayden Hackney en el primer duelo pasó al olvido cuando los Blues revirtieron las historia en los primeros 45 minutos del espectáculo protagonizado ante su gente. Sobre el primer cuarto de hora, una desgracia de Jonny Howson, quien marcó contra su propia valla, marcó el camino del triunfo del dueño de casa. Un fallo que expuso las limitaciones del volante central y le permitió al combinado londinense continuar lastimando.

Cuando el cronómetro de John Brooks alcanzó la media hora, Enzo Fernández apareció en el área rival para celebrar el 2 a 0 que dejó de rodillas a un adversario que jamás logró ser competitivo. La definición del ex mediocampista de River Plate, campeón del mundo en Qatar, dejó sin posibilidades a Tom Glove, quien atinó a interpretar una volada espectacular que contribuyó en la estética de la conquista del argentino.

Unos instantes después, el francés Axel Disasi expresó sus condiciones defensivas y en ataque en una misma jugada, que transformaron el triunfo en goleada. El lateral anticipó cerca de la mitad de la cancha, construyó una pared con Ben Chilwell y tocó con la cara interna para celebrar el 3 a 0. Golazo. Y antes de la finalización de la primera etapa, otro grosero fallo defensivo concretó el 4 a 0.

Daniel Barlaser reflejó la postura rendida del elenco liderado por Michael Carrick, al desvanecerse en una dubitativa salida del fondo que facilitó el trabajo de Cole Palmer. Con tanta diferencia, en el complemento el Chelsea se dedicó a manejar los tiempos de un compromiso que ya estaba resuelto. Ni siquiera hubo festejos efusivos cuando llegaron los tantos de Palmer y Noni Madueke que convirtieron el score en un set tenístico: 6-0.

Cerca del cierre, Morgan Rogers tuvo el premio consuelo para los fanáticos que viajaron entre 4 y 6 horas que se encontraban en las gradas visitantes y observaron la humillante caída del Middlesbrough.

Las noticias positivas no merman en los Blues, dado que en las últimas horas Karim Benzema, quien fue marginado de la pretemporada del Al Ittihad de Arabia Saudita por Marcelo Gallardo, podría emigrar al Reino Unido para sumarse al plantel de Mauricio Pochettino. El ex goleador del Real Madrid lleva días sin presentarse en su club, lo que hizo que el Muñeco no lo incluyera en la delegación que viajó a Dubai para preparar el reinicio de la actividad oficial en febrero.

El legendario goleador de 36 años había llegado a la liga árabe a mediados del año pasado pero seis meses después “desapareció” de la entidad con sede en Jeddah, molesto por algunas críticas recibidas por su nivel deportivo inferior al esperado. Después de la derrota con el Al Nasr de Cristiano Ronaldo (2-5) en diciembre, el francés se ausentó de los entrenamientos y tampoco se reintegró tras los días de descanso otorgados al plantel por Gallardo, presuntamente por un tifón que le impidió regresar desde las Islas Mauricio, según publicó el diario italiano Tuttosport.

El conflicto de Benzema en Al Ittihad podría descomprimirse con su salida y Chelsea lo tiene en carpeta como posible reemplazante del lesionado Christopher Nkunku. Para Pochettino representaría una pieza clave para su ofensiva, que el próximo 25 de febrero buscará la gloria ante el Liverpool o el Fulham, que mañana disputarán la segunda semifinal (los de Anfield ganaron en la tierra de Los Beatles por 2 a 1).