Descalificadora patada, expulsión y lluvia de críticas contra un jugador del West Ham en la FA Cup: “Termina tu carrera, patético”

La FA Cup entregó un nuevo batacazo en la tercera ronda con la sorpresiva eliminación del West Ham contra Bristol City, conjunto que milita en la segunda categoría del fútbol inglés. La victoria fue por 1-0 gracias al único gol de Tommy Conway a los 3 minutos de un partido que no terminó con los 22 protagonistas dentro de la cancha porque Said Benrahma protagonizó una patada descalificadora a un rival en una acción crucial que comenzó a decretar la derrota de su equipo.

Te puede interesar: Con un hat-trick de Vinicius, Real Madrid goleó 4-1 al Barcelona y se coronó campeón de la Supercopa de España

También a los tres minutos, pero del complemento, el atacante de los Hammers recibió una falta desde atrás por parte de Joe Williams en un costado de la cancha. El infractor se incorporó con rapidez para volver al circuito de juego de sus compañeros, aunque su marcha se vio interrumpida de manera inmediata por un taponazo de Benrahma entre su estómago y el vientre bajo, que provocó su caída sobre el césped con diferentes signos de dolor.

Tres minutos después, el árbitro confirmó su amonestación a Williams por la entrada a su contrincante, mientras que cambió de color para castigar a Said Benrahma. El extremo argelino se llevó la cartulina roja de regalo cuando se levantó del suelo y se vio obligado a abandonar la cancha antes de tiempo por un irresponsable golpe que dejó con un hombre menos a sus compañeros.

Te puede interesar: Inesperado debut de Novak Djokovic en el Abierto de Australia: el trabajoso triunfo en más de 4 horas ante el número 178 del mundo

Los hinchas del West Ham se mostraron muy enfadados con el jugador, por quien el club rechazó una oferta por un préstamo desde el Olympique de Marsella, según precisó el periodista de The Sun, Jack Rosser. Un usuario en redes sociales escribió: “Probablemente acaba de terminar allí su carrera en la Premier League, patético”. Otra persona criticó el accionar del hombre de 28 años: “Es una absoluta vergüenza. No se ha preocupado por el West Ham en toda la temporada. Ni siquiera lo pondría en el campo”.

El torrente de críticas siguió entre los fanáticos: “Nunca debería volver a jugar para este club”. “Benrahma imbécil, no debería volver a jugar, joder”, agregó otro individuo. Será difícil que pueda reconciliarse con el público en el corto plazo mientras resuelve su futuro. El Lyon de Francia está interesado en sus servicios, pero West Ham quiere una venta de 25 millones de libras (USD 31 millones) para desprenderse de él.

Te puede interesar: Nadia Podoroska aplastó en su debut en el Abierto de Australia y alcanzó una marca histórica de Gabriela Sabatini

Su entrenador, David Moyes, fue consultado por la tonta expulsión: “Lo hizo mucho más difícil, eso es seguro... ya íbamos perdiendo por un gol en ese momento. Lo he analizado y no creo que podamos quejarnos. No estaba seguro de la entrada sobre él, que podría haber sido cuestionable. En ese momento pensé que era una entrada fuerte”. Y concluyó: “No estoy seguro de que el árbitro actuara con la suficiente rapidez en la primera entrada y eso permitió que sucediera algo más. No creo que su reacción fuera correcta. Fue una expulsión”.

Cabe recordar que West Ham y Bristol City habían igualado 1-1 en el primer duelo disputado en el Estadio de Londres y el formato de la FA Cup obliga en estos casos a la realización de un partido a modo de desempate en la casa del elenco que fue visitante. Por eso, las acciones se mudaron a Ashton Gate, donde el dueño de casa se llevó el triunfo y clasificó a los 16avos de final.

Ahora, los Hammers deberán apuntar a su recuperación este domingo ante Sheffield United en condición de visitante por la Premier League, torneo en el que marchan en la sexta colocación con 34 puntos. Por otro lado, Los Petirrojos esperan por la definición del cruce entre Nottingham Forest ante Blackpool para conocer a su rival en la siguiente ronda y buscarán extender su buena racha este sábado contra Watford por el Championship, certamen en el que están en la 14° colocación con 36 unidades, a 4 de la pelea por el Repechaje para el ascenso a la Primera División.