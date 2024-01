Tras despedir a Diniz y luego del rechazo de Ancelotti, Brasil cerró la llegada de un nuevo entrenador

Dorival Silvestre Junior dejó su cargo en el San Pablo. Foto: REUTERS/Carla Carniel

Brasil necesita un cambio de rumbo para volver a ser la temible potencia que supo conquistar en cinco oportunidades la codiciada Copa del Mundo. La Canarinha no se queda con el máximo trofeo desde la edición que organizaron conjuntamente Japón y Corea del Sur en 2002. Y para volver al primer plano internacional, las autoridades decidieron comenzar con un volantazo esperanzador en el inicio del 2024. Es que Dorival Junior, quien estaba al frente del San Pablo, se convertirá en el nuevo entrenador del seleccionado brasileño que tiene como objetivos la Copa América de Estados Unidos y la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se disputará en 2026.

El interinato de Fernando Diniz, también DT del Fluminense campeón de la Copa Libertadores no funcionó y fue relevado del cargo por Ednaldo Rodrigues, quien fue restituido como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El Profesor del combinado carioca dejó el cargo después de seis partidos en donde sólo ganó sus dos primeros partidos (5-1 a Bolivia y 1-0 a Perú), empató con Venezuela (1-1) y perdió con Uruguay (2-0), Colombia (2-1) y Argentina (0-1), los tres en partidos correspondientes a la Eliminatorias Sudamericana.

Según indicó Globo Esporte “el elegido por Rodrigues para ocupar el puesto fue el italiano Carlos Ancelotti, pero el DT del Real Madrid español nunca estuvo muy convencido por la propuesta y siempre tuvo en mente renovar el contrato con el poderoso club madrileños, hecho que se dio hace una semana”. “La realidad es que todo el mundo sabe que tuve contacto con quien era presidente de la CBF, Ednaldo Rodrígues. Y quiero agradecerle porque me mostró cariño e interés en que yo entrenara al seleccionado de Brasil”, expresó el estratega del Merengue en una rueda de prensa. Y aclaró: “Me sentí muy honrado, pero dependía de mi situación en el Real Madrid. En los últimos meses sucedió que Ednaldo ya no es presidente de la CBF y las cosas salieron como yo quería, que era quedarme en Madrid”.

La CBF tuvo un impasse por la decisión judicial que destituyó a Ednaldo Rodrígues de la presidencia, algo que no fue reconocido por la FIFA y la Conmebol. En este contexto, el dirigente le comunicó su intención al presidente del San Pablo, Julio Caseres, quien ahora deberá afrontar un serio problema al quedarse sin DT a pocos días del comienzo del certamen Paulista.

Dorival Silvestre Júnior, de 61 años, estuvo a cargo de 20 equipos en su dilatada carrera entre los que se destacan sus procesos en Flamengo, Palmeiras, Santos y Athletico Paranaense. Incluso con el Mengao se dio el lujo de ganar la Copa Libertadores y la Copa de Brasil en 2022. El técnico tomará las riendas de la Selección, tras llegar a un acuerdo con la CBF. Su vida privada fue una muestra de lucha, sacrificio y perseverancia. Cuando en 2019 un cáncer interrumpió su carrera profesional, sus esfuerzos y convicciones lo llevaron a superar la enfermedad para asumir el cargo del Atlético Paranaense. Y al año siguiente enfrentó desafíos debido a la contracción de COVID-19 y dificultades personales, lo que obligaron a terminar prematuramente su ciclo.

Su breve pero significativa gestión en el Ceará llamó la atención del Flamengo en 2022, donde logró reencaminar al equipo hacia la victoria, llevándolo a conquistar la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Posteriormente, asumió en el San Pablo, donde si bien no tuvo un buen desempeño en el Brasileirão, logró ganar el torneo nacional por eliminación directa.

Su capacidad para revitalizar equipos en crisis sin realizar cambios drásticos lo ha destacado en el panorama futbolístico. A pesar de las críticas por su enfoque táctico tradicional, se destaca por su habilidad para aprovechar al máximo las habilidades individuales de los jugadores. Se espera que el futuro de Dorival Júnior en la selección brasileña se oficialice en los próximos días, a medida que se terminen de cerrar los detalles contractuales y la situación jurídica en la CBF. De todos modos, desde el San Pablo confirmaron que su entrenador se hará cargo del representativo nacional: “Es la realización de un sueño personal, que sólo fue posible porque recibí reconocimiento por el trabajo realizado en San Pablo. Por eso tengo que agradecerles por ser parte de este importante período de reconstrucción, dirigido de manera competente por la presidencia y la junta directiva. Con la inversión en infraestructura y planificación de los últimos años, el club está preparado para recibir a los profesionales más cualificados del mercado. También quiero agradecer a la afición por todo su cariño y apoyo”, dijo recientemente Dorival Júnior publicamente y sus declaraciones fueron replicadas por la cuenta oficial de Twitter de la entidad paulista.