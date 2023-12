“Así convenció a los españoles”: el informe en Europa sobre la elección de Garnacho y Nico Paz de jugar para Argentina

Alejandro Garnacho y Nico Paz, dos piezas para el futuro de la selección argentina (gettyimages)

Hace pocos días se cumplió el primer aniversario de la histórica consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. De la mano de Lionel Messi, la Albiceleste se coronó tras vencer a Francia en una apasionante final que se definió en los penales luego de un 3-3 inolvidable.

Más allá del título en la Copa del Mundo, que le dio la tercera estrella al país, en el mundo ya hablan de lo que será la renovación de la selección argentina en un futuro cercano y son dos los futbolistas jóvenes que encabezan la lista de los jugadores a sumarse con presencia estable en el corto tiempo. Alejandro Garnacho, quien viene de ser la figura del Manchester United en la victoria por 3-2 ante Aston Villa en Old Trafford tras marcar dos goles, y Nicolás Paz, la joya de la cantera del Real Madrid, son los apuntados.

Frente a este escenario, el medio Relevo, de España, realizó un informe que titularon “Así convenció Argentina a los dos españoles para jugar con la albiceleste”, y que contó con la compañía de los nombres de ambos jugadores.

En el artículo, escrito por el periodista Marcos Durán, nacido en Argentina pero que vive hace tiempo en el país ibérico, hacen hincapié en la captaciones de futbolistas a través de los departamentos de seguimiento o scouting que tienen las asociaciones en el mundo. En el caso del seleccionado que se consagró campeón del mundo en Medio Oriente, destaca que “Argentina que está trabajando muy bien en este aspecto”.

“Los españoles” Garnacho y Paz -hijo del ex futbolista- son señalados como la “punta del iceberg” del proceso. Además, en el reporte profundizan en cuándo se puso en marcha la idea de convencerlos para que se pongan la camiseta celeste y blanca. “La captación de ambos futbolistas comenzó en el año 2021. Por aquel entonces, Nico Paz y Garnacho eran juveniles de primer año. El primero estaba en el Real Madrid y el segundo en el Atlético de Madrid”, indica el portal.

En relación al mediocampista que brilla en el Real Madrid Castilla y que para Carlo Ancelotti es “un talento”, indicaron que Nicolás tomó la decisión de jugar para Argentina por la actitud que tuvieron desde el combinado europeo. “Juega con Argentina porque España le ‘ninguneó’, nunca mostró interés por él ni le convocó en ninguna categoría”, citaron.

Nico Paz celebra su gol con el Real Madrid ante el Nápoles por la Champions League (REUTERS)

En el análisis de la AFA, con la coordinación de selecciones juveniles a cargo de Bernardo Romeo, sobre el volante de la Casa Blanca, destacaron a Paz por “su inteligencia dentro del campo, encontraba espacios donde los demás no los veían, ocupaba los lugares que sus compañeros dejaban”. Y en relación a su forma de ser fuera del campo, el informe cita que “se encontraron un jugador muy callado (en los inicios) que no hablaba mucho y que prefería escuchar, que dentro del campo no grita pero que sí se echa el equipo a la espalda cuando hace falta”.

Todo lo contrario sucedió con Garnacho. Sobre todo relacionado a su carácter. “En la AFA se encontraron un futbolista que no se guardaba nada, que hablaba, que preguntaba, que quería saber”, indicaron en el reporte desde Relevo. ¿Hay más? Sobre los aspectos dentro del campo, lo remarcaron como “explosivo y rebelde”, una señal que se ve en los últimos partidos del United en los que fue clave en los Diablos Rojos.

En la parte final del informe, señalan a Nico Paz como el alumno “perfecto” y a Alejandro como el “rebelde”. Las diferencias radican en que el jugador del Merengue crece paso a paso en su carrera y todavía no sumó minutos de calidad en la primera del Real Madrid a pesar que ya anotó un gol en la Champions League contra el Napoli. Con Garnacho, la situación es diferente porque el nacido en la capital española “quemó etapas a pasos agigantados, tiró la puerta abajo sin llamar” y ya fue citado a la Mayor que dirige Scaloni.

Para terminar, si bien no hay confirmación oficial, se sabe que, a pesar que al DT de la selección Sub 23 de Argentina, Javier Mascherano, que contó con ambos en la Sub 20 (Garnacho no fue cedido para el Mundial de la categoría mientras que Paz, sí), no los tiene en cuenta para el preolímpico a jugarse entre enero y febrero en Venezuela porque ambos no serán cedidos por sus clubes. ¿Y si Argentina clasifica a París 2024? Eso les podría abrir la puerta para jugar los Juegos Olímpicos, según el medio español.