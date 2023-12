A los 14 años, el hijo de Tiger Woods sorprendió al mundo del golf: sus golpes que asombraron a los especialistas

El hijo de Tiger Woods brilló en el PGA

El relevo está garantizado. Charlie Woods tiene 14 años y se afianza como una gran promesa. El hijo del legendario Tiger apunta a continuar su legado en el PGA y en su cuarta aparición conjunta en Orlando, Florida, el adolescente ha mostrado una destreza que casi roza lo profesional. A pesar de su edad, el joven ha deslumbrado con impresionantes tiros que han superado las 300 yardas de distancia.

“Tener a mis dos hijos junto a mí de esta manera y participando, jugando y siendo parte del juego de golf, no podría haber sido más especial para mí”, compartió Tiger Woods en sus redes sociales. Y agregó: “Esto lo hacemos mucho en casa, nos divertimos mucho y lo pasamos genial. Pero fue más especial hacerlo en un torneo como este”. Es que también estuvo presente su hija Sam en su rol de caddie.

En el evento del año pasado, la dupla padre-hijo estuvo a punto de conseguir una notable victoria, quedando en segundo lugar cuando el joven Charlie tenía tan solo 13 años. En esta ocasión, el binomio Woods ha comenzado su participación con una primera vuelta de 64 golpes (-8), ocupando la undécima posición en la tabla de posiciones. No obstante, se encuentran a siete golpes de los líderes, el equipo conformado por Matt Kuchar y su hijo, quienes lograron una impresionante producción de 57 golpes (-15).

El potencial demostrado por Charlie Woods en el campo ha generado un considerable interés entre los aficionados, levantando expectativas sobre su futuro en este deporte y la posibilidad de emular los logros de su padre. El PNC Championship es considerado un espectáculo familiar que representa una vidriera para la próxima generación de los talentos.

Su participación en las últimas tres ediciones, el heredero de Tiger se afirmado como el spotlight para especialistas, profesionales y aficionados del golf. Incluso su padre confesó en el The Match de diciembre, en televisión nacional de máxima audiencia, que su hijo ya lo había superado jugando unas semanas atrás.

En los últimos meses hay un evidente interés por parte de Tiger de exponer a su hijo, pero a su vez lo protege de las inevitables comparaciones que solo pueden sepultar el potencial del chico. Siempre lo incentivó para que practicase otros deportes pero Charlie se ha decidido por el golf. En alguna oportunidad, la leyenda internacional le sugirió que no imite su swing: “No me copies a mí, copia a Rory (McIlroy), es el número uno del mundo, nunca le verás desequilibrado en un golpeo y le podrás pegar tan fuerte como quieras”.

La prensa de Estados Unidos asegura que los planes de Tiger Woods a medio plazo pasan por retirarse del ámbito profesional, seguir disfrutando en los campos de Florida y centrarse en entrenar a su hijo. Al mismo tiempo, quiere fortalecer sus nuevos desafíos, como la cadena de restaurantes The Woods, o TMRW Sports, el proyecto en el que se ha enrolado junto a Rory McIlroy con el objetivo de construir nuevas tecnologías relacionadas con el deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento.