“Todo lo que te proponés se puede conseguir”: la emotiva arenga de Ramón Díaz al plantel del Vasco da Gama para salvarse del descenso

La emotiva arenga de Ramón Díaz al plantel del Vasco da Gama para salvarse del descenso

Una vibrante, emotiva e histórica última jornada se vivió en el Brasileirao, ya que estaba en juego tanto la lucha por el título, la clasificación a las competencias internacionales y la permanencia, que tuvo su hito el primer descenso del Santos 111 años de historia y la salvación del Vasco da Gama de Ramón Díaz. Nueve de los diez partidos de la última fecha jugaron en el mismo horario, lo que le dio un cierre de alto impacto con atención en todos los estadios ya que la mayoría de los equipos pelearon por algo.

Te puede interesar: El baile de Ramón Díaz, la picante frase de Gary Medel y la cargada de Vegetti a Soteldo: los festejos de Vasco da Gama tras salvarse del descenso

Tras el baile de Ramón Díaz, la picante frase de Gary Medel y la cargada de Pablo Vegetti a Yeferson Soteldo, salió a la luz la impactante arenga que ensayó el director técnico riojano en la antesala al trascendental partido contra Bragantino (los de Río de Janeiro se impusieron por 2 a 1 gracias a los tantos de Paulinho y Serginho -Leonardo Rech Ortiz había marcado el empate transitorio-).

Fue la cuenta de Twitter del club la encargada de sacar a la luz las imágenes del ex entrenador de River Plate. “Fue con este mensaje positivo con el que el profesor finalizó su discurso en el vestuario, tras la victoria del Vasco que garantizó su permanencia en la Serie A. Que la mente sea siempre fuerte, para que podamos lograr todo lo que pensamos”, escribieron.

Te puede interesar: Dramática definición del Brasileirao: Santos descendió por primera vez, el Vasco da Gama de Ramón Díaz se salvó y estallaron los memes

Fiel a su estilo característico, Ramón Díaz se puso en el centro del vestuario y buscó levantar la confianza de su plantel en la previa al partido. “Hay cosas que si uno se las propone, en la mente, hacerlas las puede hacer. Siempre piensen eso. Que si vos crees en lo que estás haciendo, y que te vas a salvar, te vas a salvar. Entonces, hay que pensar siempre en positivo. Siempre en eso. Los desafíos son lindos, y así es lindo ganar. Pero proponetelo. Todo lo que te proponés, no sólo en el fútbol, sino en la vida también, todo lo que te proponés en la mente se puede conseguir. No hay nada que no se pueda conseguir con la mente. Es fuerza mental”, concluyó el estratega, generando una catarata de aplausos. Con su victoria agónica lo salvó, ya que lo dejó con 45 puntos, superando a Bahía (44) y al Santos (43), cuya derrota le hizo perder por primera vez la máxima categoría en 111 años de historia.

Vale destacar que en una de sus últimas conferencias de prensa avisó de manera enérgica: “Vasco no va a bajar”. El riojano es un ganador nato y logró contagiar a sus dirigidos para poder plasmar el objetivo de mantenerse en la principal divisional de Brasil.