El baile de Ramón Díaz, la picante frase de Gary Medel y la cargada de Vegetti a Soteldo: los festejos de Vasco da Gama tras salvarse del descenso

Ramón Díaz bailó y celebró con los hinchas

Tras una fecha infartante en el Brasileirao, el Vasco Da Gama pudo festejar al asegurarse la permanencia en la primera categoría del fútbol brasileño. El conjunto de Ramón Díaz llegó a estar en zona de descenso hasta los 82 minutos del partido por la última fecha del torneo frente a Bragantino, pero con el gol de Serginho (2-1) pudo quedarse con la victoria y mandar a la segunda categoría al Santos por primera vez en su historia.

Te puede interesar: Dramática definición del Brasileirao: Santos descendió por primera vez, el Vasco da Gama de Ramón Díaz se salvó y estallaron los memes

Con el pitazo final, todo fue una fiesta en el Estadio São Januário, mientras los hinchas coreaban el nombre de Ramón Díaz, quien cumplió la promesa que había hecho en septiembre, dos meses después de asumir como nuevo técnico del Vasco Da Gama.

El riojano, que venía de dirigir con éxito al Al-Hilal de Arabia, fue presentado en el club con la difícil misión de sacar al equipo de la zona de descenso. Al cabo de 15 fechas, Vasco Da Gama estaba penúltimo en el campeonato brasileño con un registro de 2 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Fue entonces cuando dijo: “Esto es un mensaje para la gente. Vasco no va a bajar eh, no va a bajar. Haga lo que haga. Vasco no va a bajar, vamos a pelear hasta lo último y no va a bajar”.

El cartel que recordó la promesa de Ramón Díaz

Con la victoria y la euforia de los fanáticos, el argentino se animó a tirar unos pasos de baile que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Una coreografía que finalizó con un regalo para los hinchas cuando arrojó su saco a la tribuna. Posteriormente, en rueda de prensa aseguró: “Lo más importante que quiero decir es que para mí, y mi cuerpo técnico, fue uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir a lo largo de mi carrera. Era un desafío importante y muy dificil de hacer. Gracias al club por recibirme, y proponernos que Vasco no iba a bajar desde el primer minuto”.

Te puede interesar: El ataque de furia de Ramón Díaz con un futbolista del Vasco da Gama en la derrota que lo dejó al borde de la zona de descenso en Brasil

“Le tengo que agradecer a los jugadores que fueron los verdaderos protagonistas. Ellos hicieron un click, cambiaron la mentalidad, el entrenamiento y el trabajo. Querían sobrellevar esa dificultad que tuvieron en la primera fase. Nosotros hablamos de que íbamos a luchar hasta el final. Vasco es un equipo grande y nunca más tiene que pasar por esta situación. Hay que tener mentalidad de equipo grande”, remarcó.

Con él al mando, el Vasco registró 10 triunfos, 5 empates y 8 caídas en 23 partidos, cosechando 35 puntos y una efectividad del 50,72%.

La cargada de Vegetti a Soteldo tras salvarse del descenso

Sin embargo, mientras Ramón Díaz celebraba por el esfuerzo del plantel para conseguir la permanencia, algunos de sus jugadores no quisieron olvidarse del Santos, que acababa de perder la categoría, pero más puntualmente de uno de sus integrantes: el venezolano Yeferson Soteldo.

Te puede interesar: Bolas de nieve a su arquero: el insólito motivo por el que se demoró un encuentro de la Conference League

El futbolista de 26 años fue protagonista de un polémico episodio durante el Santos-Vasco que se llevó a cabo a principios de octubre, en el que se paró sobre el balón a los 10 minutos del segundo tiempo y cuando su equipo se imponía por 3-1. Un gesto que generó una pequeña gresca en el campo y del que se acordaron algunos jugadores como el argentino Pablo Vegetti y el chileno Gary Medel.

El delantero de 35 años fue fotografiado en los festejos del Vasco parándose encima de la pelota, recordando lo que había sucedido en ese momento. Incluso tras el final, afirmó que “el futbolista no saca ventaja pisando una pelota”, haciendo referencia a ese momento.

“Yo entiendo un caño, entiendo una gambeta, una bicicleta, entiendo todo. El futbolista no saca ventaja pisando una pelota. Creo que fue una falta de respeto a nosotros y se lo dije en el partido. Obviamente uno no le desea el mal a nadie, pero tienen que respetar. Ellos en ese momento venían de muchos juegos donde sufrían derrotas y ese juego se encontraron con la victoria y me pareció que estuvo de más, porque la gente sufría la pelea por el descenso”, añadió.

“Lo que hizo él en ese momento no gustó. Tienen que respetar porque las vueltas en el fútbol son muy grandes y el Vasco juega en la A”, sentenció el ex Colón de Santa Fe.

Gary Medel se burla de Soteldo tras la permanencia

El experimentado mediocampista chileno, en tanto, recordó esa jugada mientras transmitía un video en vivo de los festejos en el vestuario: “¿Ahora quién se sube arriba de la pelota? ¿Quién se sube a la pelota ahora? pelotudo”.

El Santos de Soteldo descendió por primera vez en la liga brasileña, tras perder en casa el último partido por 1-2 ante Fortaleza, en una derrota que provocó desmanes de sus hinchas y el incendio de vehículos en los alrededores del estadio.

En su primer año sin el eterno ídolo Pelé, fallecido el 29 de diciembre de 2022, Santos salió del selecto grupo que nunca había descendido en la liga brasileña, un privilegio que ahora solo lo tienen Flamengo, São Paulo y Cuiabá, que se estrenó en 2021.