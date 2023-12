Se publicó el audio del VAR del gol de Belgrano frente a River Plate que fue anulado por fuera de juego

El audio del VAR de la polémica en River-Belgrano por la Copa de la Liga

River Plate venció a Belgrano en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, en la última jugada del partido y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Gracias al tanto en el final de Facundo Colidio, el equipo de Matín Demichelis avanzó de ronda, pero hubo una acción en el comienzo de la segunda parte del encuentro que generó polémica.

Corría el minuto 5 del complemento cuando un ataque del conjunto cordobés finalizó con el gol de Franco Jara. Tras el tanto, el VAR intervino en el inicio de la jugada por una supuesta posición adelantada del autor del tanto. Tras la revisión, se decretó fuera de juego y el duelo siguió igualado en cero.

“Al inicio de la fase de ataque, el jugador celeste se hallaba adelantado, por lo que en forma factual, y tal como indica el protocolo, informa al árbitro de la infracción y éste anula el gol”, indicó el video que publicó la AFA desde su cuenta oficial en YouTube, espacio donde se suben las acciones destacadas que necesitaron del uso del sistema.

“Guarda la primera nada más, Facu”, se escucha decir al asistente número 1 Ezequiel Brailovsky a Tello, el juez principal del encuentro. “Vamos a chequear esa, quedate tranquilo”, suma en el diálogo entre los árbitros en campo y el equipo VAR a Diego Verlotta (AVAR).

Colidio anotó el gol que le dio la clasificación a River en la Copa de la Liga

“Esa es fina y voy a tener que tirar líneas”, dice Héctor Paletta, el hombre a cargo del video arbitraje, en medio del audio que se hizo público. “Facu, no reanudes, vamos a chequear el posible fuera de juego inicial”, le sugirió Verlotta a Tello para que éste no siga con el desarrollo normal del partido, que tuvo que haber continuado con el saque del medio para los Millonarios. “Tengo que tirar dos líneas aéreas, porque para mí está dentro del APP”, le comunicó Paletta al referí, a lo que Tello respondió: “No tengo dudas de que sí, tirá la línea tranquilo”.

En la próxima imagen del video, el VAR presenta el trazado de la línea que muestra como el jugador de Belgrano (Jara) tenía una parte del cuerpo más adelante que la del futbolista de River (Paulo Díaz), razón por la cual se dictaminó el fuera de juego en la primera acción de la ofensiva de los dirigidos por Guillermo Farré.

Justamente, el entrenador del Pirata habló tras la derrota de su equipo en el final del juego cuando parecía que el pase a las semifinales iba a ser en los penales. “Me voy con una sensación de amargura, bronca e impotencia. Primero por perderlo sobre la hora y segundo por el desarrollo del partido. Lo que más me duele es ver como quedaron los chicos en el vestuario. Me queda la satisfacción de que merecimos el año que tuvimos. Los chicos se han brindado y han tenido un compromiso muy grande. Me deja la sensación de que los jugadores han hecho un partido a la altura de lo que merecía una final así”, explicó el DT.

Acto seguido, Farré se refirió a su futuro y dejó abierta la puerta para una posible salida de la institución de Córdoba. “Analizaremos. Siempre dije que hasta que no terminara el torneo, no me gustaba hablar de esas situaciones. Sé la intención que tienen Artime y de la directiva, pero no me he sentado a charlar nada al respecto. Se terminó un proceso. Se analiza lo que se hizo durante el año. Cómo estaba Belgrano, a principio de año, y como está hoy. Se analiza en base a eso. Si seremos parte del proceso o no”.