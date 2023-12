Tony Parker comparó a Ginóbili con Ronaldo Nazario: “Tim Duncan era mejor, pero Manu era único”

Ginóbili junto a Tony Parker en la época en donde eran estrellas de San Antonio Spurs (AFP)

Esta semana Tony Parker le realizó una entrevista a Zinedine Zidane, en el marco del programa Skweek Show que él conduce. Curiosamente, el ex basquetbolista y el ex futbolista terminaron hablando de Manu Ginóbili al recordar viejas anécdotas.

Es que la mención del argentino surgió a partir de la pregunta de Parker a su compatriota sobre quién había sido el futbolista “más hábil” con el que había jugado. Zizou no dudó en mencionar entonces a Ronaldo Nazario, con quien coincidió en Real Madrid: “Era divertido cuando estabas con Ronaldo, el brasileño, y te decía: ‘Hoy te voy a tirar dos caños’. Lo decía y lo hacía. Porque si dices eso y no lo cumples, todo el mundo hace bromas”. En ese sentido, hizo referencia a lo importante que es estar rodeador de deportistas talentosos que permiten el crecimiento de un equipo.

Al escuchar esa respuesta, el ex basquetbolista comparó al ex goleador brasileño con Ginóbili: “Hacía cosas maravillosas en cada entrenamiento. Tim Duncan era mejor, pero Manu era único”.

El ex base francés fue parte de San Antonio Spurs durante 17 años, periodo en el que obtuvo los títulos de la NBA de 2003, 2005, 2007 y 2014, todos junto a Duncan y Ginóbili. Curiosamente, el comienzo de esa sociedad no fue tan positiva ya que en las primeras temporadas juntos se acusaba a Parker de no darle la pelota al bahiense. Pero eso quedó en el pasado.

Zidane y Ronaldo en un partido a beneficio

Incluso, cuando la franquicia de Texas retiró la camiseta número 20 de Manu, éste le pidió al francés que tomara la palabra de uno de los discursos. Justamente, en ese momento, Parker aprovechó para recordar aquellas viejas rispideces: “Antes de empezar quiero aclarar algo con la Argentina. Bueno, con los medios argentinos. Tuvimos un inicio áspero con Manu cuando empecé mi carrera. Toda Argentina estaba enojada conmigo porque nunca le pasaba la pelota a Manu. Y nunca entendí ese enojo, porque Popovich definía las jugadas”.

En aquel momento, también comentó: “Lo segundo que se me viene a la cabeza es lo competitivo que sos. Yo no sería el jugador que soy si no hubieses sido mi compañero. Eras una gran inspiración para mí todos los días. Era contagioso. Y me ayudaste a convertirme en un mejor jugador solamente jugando con vos. Y gracias a la pasión que tenías cada noche”.