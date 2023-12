La anécdota de Zidane con Ronaldo: “Si dices eso y no lo cumples, todo el mundo hace bromas”

Roberto Carlos, Zidane y Ronaldo.

Cuando uno piensa en grandes jugadores que han pasado por el Real Madrid, es difícil no acordarse de Zinedine Zidane. El astro francés, autor del famoso gol de volea que le dio la novena Champions de su historia a los blancos en 2002, fue uno de los llamados ‘galácticos’ del equipo. En la primera etapa de Florentino Pérez como presidente del club, el luego entrenador merengue y otros astros como Luis Figo, David Beckham y Ronaldo compartieron vestuario. Una circunstancia bastante jugosa, que sigue dando de qué hablar en la actualidad, más de dos décadas después.

Ha vuelto a quedar demostrado en la nueva entrevista que ha concedido Zidane. El exfutbolista decidió sincerarse con otro deportista galo que ya colgó la camiseta y de un prestigio similar al suyo: Tony Parker. El que fuera baloncestista de primera categoría en la NBA invitó a Zizou a su podcast, The SKWEEK Show, en el que este abordó con profundidad tanto su carrera en el césped como en los banquillos.

Su etapa en activo propició el momento más curioso de la conversación, que MARCA ha adelantado en exclusiva en España. Tiene que ver con Ronaldo y cómo se comportaba en los entrenamientos: Zidane no tuvo reparos en reconocer que el brasileño fue su compañero más talentoso. “De lejos, lo pongo en todas partes si quieres”, le aseguró a Parker.

¿Cómo eran los entrenamientos con Ronaldo en el Real Madrid?

En un momento del episodio de The SKWEEK Show que ha protagonizado, Zidane contó un episodio en particular que vivió junto a Ronaldo. “Era divertido cuando estabas con Ronaldo el brasileño y te decía: ‘Hoy te voy a tirar dos caños’. Lo decía y lo hacía. Porque si dices eso y no lo cumples, todo el mundo hace bromas”, confesó.

Los elogios que dedicó al ‘Gordo’, tildado de persona “fenomenal” y que siempre “estaba de broma”, llevaron a Tony Parker a acordarse de uno de sus socios de lujo en los San Antonio Spurs: Manu Ginóbili. “Hacía cosas maravillosas en cada entrenamiento. Tim Duncan era mejor, pero Manu era único”, comentó la leyenda de la canasta.

Para Zidane, “fue una sensación inigualable” ganar el Mundial de 1998, en casa y precisamente contra la Brasil de Ronaldo. Por experiencia propia, aseveró que jugar y entrenar son facetas muy diferentes: “Como jugador, te miras a ti mismo, aunque juguemos para el equipo, lo sabes. Es lo que has hecho durante toda tu carrera, hay que decirlo. Jugaste para tus compañeros y para mí también, eso me gusta. Pero no es lo mismo, porque como entrenador tienes que ocuparte de un grupo de 27 jugadores”.

El marsellés tiene las ideas muy claras como preparador. “Siempre me gustó el juego. Siempre me gustó jugar. Siempre les entrené con un balón, no corrían por el campo. Sí, es importante correr, pero con un balón. Eso les gusta. Lo que hice como entrenador es lo que me gustaba hacer cuando era jugador. Necesito un balón y que compartamos algo tú y yo, que nos divirtamos”, le expuso a Parker.