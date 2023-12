La lista de todos los ascensos y descensos del fútbol argentino: las categorías que aún deben definirse

Sede de la AFA, en Buenos Aires

El final de la temporada del fútbol argentino está cerca de terminar. Con el inicio de la fase eliminatoria que definirá el título de la Copa de la Liga, ya se definieron los ascensos y descensos de las diversas categorías del país. En un año clave, por la reestructuración de las categorías más bajas de la AFA, un resumen de todos los equipos tendrán un nuevo destino el próximo año.

En lo que corresponde a la Liga Profesional, el primero que decretó su caída a la Primera Nacional fue Arsenal, por ser el peor de la tabla de los promedios. Al cuadro de Sarandí lo acompañará Colón de Santa Fe, que en la final por la permanencia cayó por la mínima diferencia frene a Gimnasia de La Plata, en un duelo disputado en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y se resolvió por el golazo de Nicolás Colazo. Cabe recordar que a comienzos de la temporada estaban estipulados que fueran tres los descensos, pero finalmente se votó por unanimidad en una sesión extraordinaria de AFA eliminar uno y que solo sean dos los que continuarán en la Primera Nacional.

El próximo año se sumará a la máxima categoría Independiente Rivadavia, campeón de la Primera Nacional. El cuadro mendocino nunca había logrado subir hasta esta categoría, más allá de sus participaciones en los viejos torneos nacionales. El otro que logró el objetivo fue Riestra, que en la definición del torneo Reducido se impuso ante Deportivo Maipú para sacar los boletos hacia la Primera División junto a la Lepra.

Los que perdieron la categoría de la Primera Nacional fueron Flandria y Villa Dálmine, que acabaron últimos en cada zona y en 2024 participarán de la B Metropolitana. Al igual que en la Primera División, aquí también hubo un cambio de reglamento y se anuló el tercer descenso, que iba a definirse entre los dos anteúltimos de cada grupo, una situación que favoreció a Tristán Suárez y San Telmo, ya que no tendrán que jugar el partido que iba a definir el tercer descenso.

A la Primera Nacional se sumará en 2024 Talleres de Remedios de Escalada, campeón de la categoría al ganarle la final a San Miguel. Restan definir los otros dos puestos: uno será para el campeón del Federal A, categoría que el domingo vivirá la final entre Gimnasia y Tiro de Salta y Douglas Haig de Pergamino. El vencedor ascenderá y el perdedor disputará otra final ante San Miguel, ganador del Reducido de la B Metropolitana. Por otro lado, Ituzaingó descendió a la Primera C por ser el peor de la Tabla Anual y del Federal A bajaron Sportivo Peñarol de San Juan y Liniers de Bahía Blanca.

El próximo año, la Primera C y la D se unificarán en una categoría de 27 equipos, debido al reacomodamiento de las categorías más bajas estipulado por la AFA. Es así que la Primera C tuvo cuatro ascensos a la B Metropolitana este año: Excursionistas, que además resultó campeón, San Martín de Burzaco, Laferrere y Midland. Además, por la misma razón, no hubo descensos así que el “castigo” para Yupanqui y Victoriano Arenas, que terminaron en el fondo de la tabla, es que no podrán ascender en 2024. Por otro lado, los cuatro ascensos al Federal A, provenientes del Torneo Regional Federal Amateur, se definirán en febrero.

Todos los ascensos y descensos

Liga Profesional

Descensos: Arsenal y Colón de Santa Fe.

Primera Nacional

Ascensos: Independiente Rivadavia y Riestra

Descenso: Villa Dálmine y Flandria.

B Metropolitana

Ascensos: Talleres de Remedios de Escalada. Además, San Miguel debe jugar una final contra el perdedor de la final del Federal A.

Descenso: Ituzaingó.

Federal A

Ascensos: resta definirse al campeón (Gimnasia y Tiro de Salta o Douglas Haig de Pergamino). El perdedor de la final jugará un mano a mano ante San Miguel por otro boleto a la Primera Nacional.

Descenso: Sportivo Peñarol de San Juan y Liniers de Bahía Blanca.

Primera C

Ascensos: Excursionistas, San Martín de Burzaco, Laferrere y Midland.

Primera D

Se fusionará con Primera C en 2024.