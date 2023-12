El arquero Jeremías Florentin habló tras las injustas críticas que recibió en el Mundial Sub 17 de Argentina

Jeremías Florentín, arquero argentino del Sub 17

No fueron días fáciles para Jeremías Florentín, uno de los blancos de las críticas del equipo argentino Sub 17 tras la eliminación en semifinales ante Alemania. Luego del 3-3 en tiempo reglamentario, que terminó con derrota en la tanda de penales frente a los europeos, muchos fanáticos se desquitaron contra él en las redes sociales por su rendimiento. Eso lo llevó a tomar la decisión de cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram, a la espera del partido por el tercer y cuarto puesto ante Mali. Hoy, tras la caída 3-0 contra los africanos, el guardameta de Talleres de Córdoba tomó la palabra.

Te puede interesar: La selección argentina perdió 3-0 con Mali y quedó en el cuarto puesto en el Mundial Sub 17

“En lo personal me siento bien. Gracias a Dios tengo un entorno muy lindo que me apoya siempre. Se los dedico a todos ellos, estoy orgulloso del equipo. Esto me dejó muchas enseñanzas, fue una experiencia única, todo aprendizaje. Estoy contento”, manifestó ante los micrófonos de TyC Sports y DSports. Y completó: “Estoy bien mentalmente, estoy fuerte. No me afectó para nada. Es más, los otros arqueros me apoyaron, el cuerpo técnico me apoya y mis compañeros también”.

Además del respaldo en las redes de algunos de sus colegas y compañeros de equipo, Florentín fue apoyado abiertamente por Diego Placente, que declaró antes de chocar contra Mali: “Estuvo bueno que fue visible para que vean y no se olvide la gente de que son chicos. Tienen entre 16 y 17 años, es el momento en el que se pueden equivocar. Por ahí uno no perdona esas cosas, saber que es el momento que tienen que aprender. No se olviden que son chicos y que todo les afecta”.

Te puede interesar: Caño y pisada: el gol “a lo Messi” de un jugador de Mali en el partido por el tercer puesto ante Argentina por el Mundial Sub 17

El estratega de la Sub 17 argentina también había expresado: “A Jeremías le escribió mucha gente desde los privado y gente conocida, arqueros, de la mayor. Estuvo espectacular. La gente no sabe que hace dos meses jugaba en su categoría, sexta división, y sin tanta gente. Por como atajaba y su personalidad se ganó un lugar en la selección. Jugó el partido con Japón que era dificilísimo y nos ayudó mucho por su personalidad. Hizo un gran torneo y él como todos los chicos están viviendo algo nuevo, están aprendiendo”.

Placente, además, compartió un análisis de lo que fue la actuación de su equipo en el Mundial Sub 17 tras confirmarse el cuarto puesto: “Fue maravilloso lo que hicieron, desde lo futbolístico, la entrega y el corazón. Hoy les costó mucho todo, pero eso no empaña todo lo que habían hecho hasta ahora. Es una camada que nos representó muy bien, tanto en el Sudamericano como acá en el Mundial. Se entregaron hasta lo último. En el partido anterior quedaron vacíos y se notó. Estoy orgulloso por cómo jugaron, cómo se entregaron y el fútbol que hicieron durante todo el torneo”.

Te puede interesar: La contundente decisión del arquero de la selección Sub 17 de Argentina tras las duras críticas que recibió por su actuación ante Alemania

Por último, manifestó: “Desde lo anímico, la derrota con Alemania nos golpeó. Teníamos la ilusión de jugar la final y fue un partido estresante el último. Era difícil levantar y encima nos tocó un equipo muy físico que nos presionó mucho. La verdad que ellos jugaron muy bien y no nos dejaron hacer nuestro juego”.