La contundente decisión del arquero de la selección Sub 17 de Argentina tras las duras críticas que recibió por su actuación ante Alemania

Jeremías Florentin, el arquero de la selección Sub 17 que recibió insultos en las redes sociales tras la derrota ante Alemania en semifinales del Mundial (Instagram)

La selección argentina Sub 17 cayó en los penales ante Alemania en las semifinales del Mundial que se desarrolla en Indonesia y deberá jugar por el tercer puesto el viernes ante Malí. A pesar del resultado adverso, los dirigidos por Diego Placente realizaron un gran esfuerzo y vienen disputando un torneo excepcional, con goleadas ante Venezuela y Brasil en las instancias previas. Sin embargo, tras algunas críticas recibidas en las redes sociales, el arquero Jeremías Florentin tomó una drástica decisión.

El jugador de Talleres de Córdoba, quien atajó como titular en todos los partidos previos, fue reemplazado por el entrenador en el final del encuentro ante Alemania para que Juan Manuel Villalba participe en la tanda de penales. Durante el encuentro, que Argentina terminó empatando en el séptimo minuto de descuento, Florentin tuvo algunos errores que desencadenaron en los goles rivales y hasta se lo notó enojado por su rendimiento.

En el tanto de Paris Brunner que abrió el marcador a los 9 minutos, la pelota ingresó por el primer palo del arquero argentino. En el segundo tanto seleccionado alemán, a los 58, Florentin realizó un mal rechazo que le permitió otra vez a Brunner anotar tras un potente disparo al ángulo. Más allá de los goles en contra, el joven nacido en Santa Fe tuvo algunas intervenciones claves para salvar su valla.

En su perfil de la red social Instagram, Jere Florentin decidió desactivar los comentarios a raíz de los insultos y reacciones negativas que recibió de parte de algunos usuarios luego de la caída con Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo. “Qué arquero mediocre que sos. Si no tenías ganas de jugar le hubieras dejado el puesto al suplente que seguro lo hubiera hecho mejor que vos”, “No podes ser tan malo, hermano. En una semifinal del Mundial y te equivocás en las dos jugadas que terminaron en gol”, “Muy malo tu trabajo hoy, nene, y eso que soy arquero un poco más grande que vos, pero así no vas a llegar a ningún lado. No hay que tener miedo en estos partidos”, fueron algunos de los hirientes mensajes que recibió el joven arquero, por los que debió cerrar los comentarios.

El mensaje de aliento de Agustín Ruberto al arquero Jeremías Florentin (Instagram)

De inmediato, algunos de sus compañeros salieron a respaldarlo, como el goleador Agustín Ruberto, quien le escribió: “Vamos hermano que sos un arquerazo. No le des bola a la gente que habla mal de vos. Quedate con lo que sos y con lo que sabemos nosotros: que nos hiciste sentir muy orgullosos en poco tiempo”.

También le demostró su banca Diego Ruso Rodríguez, arquero de Godoy Cruz de Mendoza, quien escribió en sus redes sociales: “Todo el esfuerzo de hoy será tu orgullo de mañana. Nunca olvides eso. Como arqueros, siempre tenemos carga doble, pero la responsabilidad de los resultados es del equipo, siempre. Y para los que no toman dimensión del daño que pueden hacer, les pido que respeten el trabajo que hay detrás. Nadie está exento a equivocarse en la vida. Apoyemos, alentemos y siempre hagámosle sentir nuestro apoyo a los jugadores. Vamos los pibes, hicieron un gran torneo”.

Hubo más mensajes positivos para el resto del equipo, que dejó la piel en la semifinal. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Mayor, se expresó en las redes sociales para destacar el rendimiento del equipo de Placente. “Qué orgullo verlos jugar, todo un país detrás de ustedes, han dejado un hermoso mensaje. El resultado es lo de menos, lo más importante es cómo representaron al país y cómo se comportaron en la victoria y en la derrota, estoy seguro de que nos darán más alegrías en el futuro, felicitaciones a todos los jugadores y al CT que han hecho un trabajo espectacular. YO estoy orgulloso de ustedes!!”, escribió el oriundo de Pujato.

Por su parte, otro astro que levantó el máximo trofeo en Qatar hace poco menos de un año, también utilizó las redes sociales para dejarles un mensaje de apoyo a los juveniles argentinos. El primero que se sumó a las palabras de Scaloni fue Ángel Di María. “Orgulloso de cómo nos representaron en el Mundial”, escribió Fideo con una foto de la formación inicial de la Albiceleste en el duelo por las semifinales de la Copa del Mundo.

El posteo del Ruso Rodríguez para apoyar a Jeremías Florentin

“Estoy viviendo un sueño. Estoy de diez y contento. Es algo que soñé desde chiquito y lo estoy disfrutando con mis compañeros. A nivel equipo, fuimos de menor a mayor, el primer partido (Senegal) no arrancamos de la mejor manera, por ahí fue un resultado muy injusto, pero le ganamos a Japón y Polonia y pudimos lograr los resultados que nos llevaron a clasificar a octavos. Después, contra Venezuela hicimos un gran partido tanto en ataque como en defensa y contra Brasil fue un hermoso partido, que significó mucho porque nos habían ganado dos finales. Teníamos esa espinita. Haber estado entre los cuatro mejores era uno de los objetivos”, había dicho el Oso antes de la semifinal ante Alemania en una entrevista al canal de AFA.

Argentina tendrá revancha el viernes 1 de diciembre ante Malí en el estadio Manahan por el tercer puesto de la Copa del Mundo. Alemania y Francia dirimirán cuál es el campeón del certamen para menores de 17 años.