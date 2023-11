El mensaje de Diego Placente tras las críticas que recibió Jeremías Florentín en el Mundial Sub 17

El técnico de la sub 17 habló tras la muerte de la abuela del futbolista

La selección argentina Sub 17 cerrará su participación en la Copa del Mundo organizada en Indonesia este viernes 1 de diciembre en el duelo por el tercer y cuarto puesto frente a Malí. El encuentro, que arrancará a las 9 de la mañana, significará el cierre de una buena campaña de la Albiceleste en el máximo certamen de la categoría luego de caer en las semifinales frente a Alemania por penales al empatar 3-3 en el tiempo regular. El entrenador Diego Placente se detuvo a hablar antes del partido y dejó dos importantes reflexiones de cara al futuro.

El primer tema que tocó el director técnico fue la dura noticia que recibió Claudio Echeverri tras la muerte de su abuela. “Falleció la abuela, hablamos con él y está triste. Si tiene ganas de jugar, jugará. Sino respetamos lo que él piense”, declaró planteando la duda de sobre si el futbolista de River Plate estará desde el arranque frente al combinado africano.

Rápidamente, Placente cambió de tema y dio su opinión de los comentarios que recibió su arquero después de la derrota con Alemania. “También quería decir lo que pasó con Jeremías y los posteos. Estuvo bueno que fue visible para que vean y no se olvide la gente de que son chicos. Tienen entre 16 y 17 años, es el momento en el que se pueden equivocar. Por ahí uno no perdona esas cosas, saber que es el momento que tienen que aprender. No se olviden que son chicos y que todo les afecta”, arrancó en charla con TyC Sports.

Florentín recibió hasta un mensaje público de Fillol (Foto: Instagram)

Y añadió al respecto: “Agradecido, a Jeremías le escribió mucha gente desde los privado y gente conocida, arqueros, de la mayor. Estuvo espectacular. La gente no sabe que hace dos meses jugaba en su categoría, sexta división, y sin tanta gente. Por como atajaba y su personalidad se ganó un lugar en la selección. Jugó el partido con Japón que era dificilísimo y nos ayudó mucho por su personalidad. Hizo un gran torneo y él como todos los chicos están viviendo algo nuevo, están aprendiendo”.

Para cerrar, dejó un mensaje para todos aquellos fanáticos que van a seguir viendo los partidos de las selecciones formativas. “¿Se van a equivocar? Obvio que se van a equivocar, para eso están estos torneos. Agradecido de toda la gente que le escribió que le hizo bien tanto a él como a todo el grupo”, concluyó con la esperanza de lograr el tercer puesto.

Vale recordar que Jere Florentin decidió desactivar los comentarios a raíz de los insultos y reacciones negativas que recibió de parte de algunos usuarios luego de la caída con Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo. Automáticamente tanto compañeros como referentes de la selección argentina se tomaron el tiempo de dedicarle unas palabras de apoyo para intentar pasar la dura situación que vivió y con todo lo que le queda por aprender en su carrera profesional.