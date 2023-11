Guardiola se refirió al tenso cruce que tuvo con Darwin Núñez, luego del empate de Manchester City con Liverpool: “Es más fuerte que yo”

El encuentro electrizante que animaron el Manchester City y el Liverpool, que culminó con un empate 1 a 1 en la Premier League, dejó una imagen inolvidable que no pasó desapercibida: es que el acalorado intercambio entre Pep Guardiola y Darwin Núñez acaparó la atención del planeta hasta que intervino Jürgen Klopp. Cuando el árbitro Chris Kavanagh anunció la finalización del duelo todo parecía decantar en el tradicional saludo protocolar entre los entrenadores: el catalán de los Ciudadanos fue hacia el sector del alemán, pero en el medio se desató una inesperada pelea con el goleador uruguayo de los Reds que estaba en el banco de suplentes tras ser reemplazado por Harvey Elliott a los 84 minutos.

La escena pareció iniciarse cuando el ex DT del Barcelona y Bayern Münich se dirigía al vestuario y el ídolo charrúa lo cruzó antes de ingresar al túnel. Klopp interrumpió el momento, para evitar que la escena pasara a mayores. Mientras el ex técnico del Borussia Dortmund abrazaba a su jugador para alejarlo de la escena, la discusión continuó a la distancia y algunos colaboradores, como Pepijn Lijnders, tuvieron que detener el paso de Guardiola para diluir el confuso episodio. En la transmisión sólo alcanzó a oírse la frase “te vas para arriba” del ex Blaugrana.

El incidente se suscitó al final del partido cuando Guardiola se acercó para saludar a Núñez, y el jugador expresó su disgusto de manera visible, generando una breve pero intensa confrontación verbal. Consultado al respecto en la sala de prensa, Guardiola le restó importancia al altercado, afirmando que “no ha pasado nada. ¿Frustración? No, no es frustración. Yo estoy muy contento”, restando énfasis al incidente. Sin embargo, luego de su contacto con la prensa un allegado intentó indagar sobre su reacción y Pep contestó: “Es más fuerte que yo”.

En contrapartida, Klopp, tratando de diluir la situación, admitió no haber entendido lo que sucedió en el campo de juego. “No estoy seguro de ser la persona adecuada para explicarlo sin saber al cien por cien lo que pasó porque no entendí ni una palabra”, comentó el líder del Liverpool. Asimismo, enfatizó en la competitividad inherente a ambos equipos: “Pep quiere ganar; nosotros queremos ganar. Ninguno de los dos ganó, así que obviamente nadie estaba realmente contento y estas cosas pueden suceder”.

Klopp, quien se vio obligado a intervenir para calmar el enfrentamiento entre Guardiola y Núñez, agregó con sorpresa que él mismo no estuvo directamente involucrado en el intercambio. El desenlace del partido, que mantuvo a ambos equipos igualados en el marcador, no eclipsó la tensión generada por este episodio post-partido, enfatizando la rivalidad deportiva entre dos de los clubes más destacados de la Premier League.

En la previa a este compromiso, Guardiola fue noticia en los medios del mundo por sus declaraciones sobre la posible sanción que podría caerle al City. La semana pasada, el Everton sufrió una reducción de diez puntos por incumplir el Fair Play Financiero y diversos diarios británicos comenzaron a conjeturar que de la vereda celeste de Manchester podría caer un histórico castigo ante la investigación que realizan por más de 100 infracciones.

“Me estás cuestionando como si hubiéramos sido castigados. De momento, somos inocentes. Hay más posibilidades de quedarme si estamos en la League One (tercera categoría) que si ganamos la Liga de Campeones”, sentenció el DT catalán ante la chance de que el City descienda de categoría.