Venció al cáncer, estuvo 6 meses sin entrenar y ganó una medalla en los Parapanamericanos: la historia de superación de Florencia Romero

La atleta se recuperó de una dura enfermedad y logró el tercer lugar en lanzamiento de disco

En el arranque de las pruebas de atletismo en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, la delegación argentina sumó una nueva medalla de bronce gracias a la actuación de Florencia Romero, quien terminó tercera en la final de lanzamiento de disco F11 (personas con discapacidad visual) que se desarrolló en el estadio nacional de Chile.

El podio tuvo un sabor especial para esta atleta paralímpica que representó al país en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, ya que a finales de 2022 le diagnosticaron cáncer de ovarios y debieron extirparle un tumor maligno. “Esta medalla de bronce significa haber vuelto al atletismo, al deporte paralímpico de nuevo después de un año muy duro. Pero volví y acá estoy. En el primer torneo del año me clasifiqué a Santiago y en la primera prueba que hago gano una medalla. Significa haber ganado una batalla muy importante en mi vida, después de haber entrenado solamente un mes y medio. Estoy muy feliz”, dijo Florencia, emocionada, tras conseguir su premio.

Con un lanzamiento de 26.32 metros, la atleta nacida en Capital Federal y que vivió durante muchos años en Esquel, Chubut, quedó debajo de la colombiana Yesenia Restrepo (plata) y la brasileña Izabela Silva (oro).

“Estos Juegos Parapanamericanos los vivo desde otra perspectiva y otra vivencia por todo lo que me pasó este año. Siempre una convocatoria es importante, pero estoy más metida y con la idea fija como siempre de ir a buscar mis medallas en los Juegos”, expresó Romero en una entrevista con DeporTV en la previa de Santiago 2023.

La atleta paralímpica se recuperó de un cáncer y volvió a competir representando a la Argentina

Luego, la atleta se explayó sobre sus problemas de salud con los que debió lidiar en el último año y cómo fue su recuperación para regresar a la actividad deportiva. “En febrero me descubrieron un cáncer y me sacaron un tumor de un kilo y medio de la zona pélvica y estuve seis meses parada sin hacer ningún entrenamiento. Me hicieron radioterapia y otros estudios y gracias a Dios en agosto me dijeron que estoy totalmente sana y que debo hacerme controles cada tres meses, pero ya podía entrenar. Así que estoy muy feliz y muy sana”, continuó.

Al momento de dar su mensaje inspirador a quienes también padecen este tipo de enfermedad, Florencia, quien ya participó de tres Juegos Parapanamericanos, fue contundente: “Sí se puede. Hay que levantarse y seguir. Hay que curarse si uno lo tiene. Justamente escuché una frase que decían los médicos y es que el cáncer se cura. Yo me curé de dos. No quiero ser un ejemplo, pero creo que está historia puede servir un poquito”.

La historia de Florencia Romero es conmovedora. Quedó ciega a los 8 años, pero esa condición no le impidió practicar deportes. Se inició en la natación, pero casi sin quererlo terminó especializándose en el lanzamiento de bala y disco, luego de que el entrenador Ariel Pilín González detectara su talento para el atletismo. Los resultados comenzaron a verse reflejados y dio un salto al alto rendimiento. Con 27 años, la atleta buscará seguir escribiendo nuevos capítulos y superando nuevas batallas.