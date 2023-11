Máxima tensión en Independiente: la guerra de videos y amenazas en una barra más dividida que nunca

La provocación de la barra de Independiente

Se hacen llamar Los Dueños de Avellaneda pero como mínimo son Los dueños de Independiente. En otra muestra de su poder real en el club Rojo, la facción oficial de la barra copó el predio de Wilde el lunes pasado y además de pintar un nuevo telón y varias banderas y de tomar el lugar como propio, hicieron un lienzo contra César Loquillo Rodríguez avisándole que nunca más puede regresar a la tribuna y tratándolo de traidor y, como si fuera poco, le enviaron un mensaje muy claro a Pablo Bebote Álvarez: si se acerca, “lo van a cagar a tiros”, tal como se aprecia en el video filmado por la propia barra. Porque la interna está más explosiva que nunca y en la Aprevide hay temor por lo que pueda suceder en caso de que el equipo de Carlitos Tevez pase a cuartos de final y deba enfrentarse con un rival en cancha neutral, porque allí ya no hay opción: hay una sola tribuna y por lo visto, ningún ánimo de compartirla. Y todos aseguran que van a estar donde juegue el Rojo.

La interna estalló en septiembre de 2021 cuando Los Dueños de Avellaneda liderados por Juan Ignacio Lenczicki, alias Juani de Gerli, se enfrentaron a tiros a metros de la sede de la avenida Mitre en plena tarde de un día de semana con la facción “Somos Nosotros”, de César Loquillo Rodríguez. Esa historia sumó meses más tarde a Bebote Álvarez, que hasta ahí miraba todo desde afuera. Rearmó su grupo Los Diablos Rojos y también empezó a terciar por el control de la tribuna Norte. A punto tal que el año pasado publicó un video contando esto y asegurando que le iba a costar no más de cinco minutos recuperar lo que fue suyo durante más de una década. Y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, esa situación terminó por juntar a Loquillo Rodríguez con Juani de Gerli. Eran todos contra Bebote. Y esa unión fue bendecida por la gente de Seguridad y las autoridades del club. De esa forma, aún con un clima de tensión y algunos hechos aislados de violencia, la tribuna de Independiente tuvo relativa paz.

Pero eso se rompió por estos días. Hubo una discusión grande con Loquillo Rodríguez y el trípode de poder del paravalanchas oficial que manejan Juani, Mario Nadalich y Héctor Caniche Martínez decidieron echarlo. Bajo el eufemismo de traidor. El mismo que Bebote le endilga, por ejemplo, a Caniche, que supo ser su hombre de confianza tiempo atrás. Loquillo le dijo otra cosa a Infobae: “A mí no me echó nadie, yo me fui sólo porque no me gusta cómo manejan las cosas. Yo no necesito plata de Independiente, estoy ahí porque soy hincha. Ellos en cambio no”. El tema es que muchos que estaban con Loquillo se quedaron y formaron otra facción. “Hay pibes que necesitan el protocolo para entrar a la cancha, yo no los voy a juzgar”, dice Loquillo. Y esta grieta que se abrió en la facción oficial fue vista como una oportunidad por el grupo de Bebote. Es más, en el último partido de local contra Instituto estalló todo: desde la tribuna Norte partió una bengala marina que afortunadamente fue arrojada hacia arriba y no lastimó a nadie. Ese tipo de bengala es por ejemplo la que mató en un Boca-Racing al hincha de la Academia, Roberto Basile, en 1983. La barra oficial asegura que quienes la arrojaron ingresaron en el entretiempo con ayuda de la Seguridad y es gente de Bebote que les quiere crear un problema con Aprevide. Los Diablos Rojos y el círculo íntimo de Loquillo dicen que es parte de la propia interna de Los Dueños de Avellaneda. Lo cierto es que la Aprevide ya le avisó a la barra que se acabó el pacto por el que mientras se portaban bien podían ingresar el cotillón: si bien no habrá clausura para la cancha no les permitirán más banderas grandes.

La respuesta de Loquillo Rodríguez

Ante esta situación, la barra oficial tomó la determinación de mostrar su poderío pintando un nuevo telón, aún más grande. Y envalentonados, hizo banderas contra Loquillo y le prometió sangre a Bebote. Este último tema también tiene su razón de ser: por los grupos de Whatsapp de la barra corría el mensaje de que Los Diablos Rojos irían el lunes pasado hasta Wilde a terminar con la historia, a provocar una guerra final para ver quién se quedaba con todo. Un mensaje de Bebote en sus redes sociales alimentaba la idea. Por eso la barra oficial estaba a la espera bien pertrechada, aunque nada afortunadamente sucedió.

Así las cosas, ahora los violentos de Independiente se dividen en cuatro grupos: Los Dueños de Avellaneda, Los Diablos Rojos, Somos Nosotros y Los Mismos de Siempre, que es el desprendimiento del grupo de Loquillo que se quedó con la oficial. Cuatro bandos para un mismo botín. Y una sola tribuna para compartir si Independiente pasa a la fase final. La caldera del diablo está con el fuego al máximo y nadie sabe qué puede ocurrir.

Una de las banderas dedicadas a Loquillo

Otro mensaje para el líder de una de las facciones de la barra

El comunicado de la facción oficial de la barra sobre el episodio de la bengala marina