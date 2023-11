Abreu reveló por qué se frustró su pase a Boca “por culpa” de Palermo y se sometió a un desafío extremo: nombrar de corrido los 32 clubes en los que jugó

Abreu nombró los 32 equipos en los que jugó y habló de su frustrado pase a Boca por culpa de Palermo

Sebastián Abreu estuvo en los estudios de TYC Sports y sorprendió con una revelación acerca de su fallida llegada a Boca Juniors. El Loco mencionó los 32 equipos en los que jugó a lo largo de su carrera, todo un récord para el fútbol sudamericano y que lo han llevado a la obtención del récord guinness como el jugador que ha jugado en más clubes de forma profesional, superando al alemán Lutz Pfannenstiel, tras su fichaje en Audax Italiano de Chile en diciembre de 2017.

En este punto lamentó no haber podido jugar en el Barcelona de España y de inmediato, desde el panel le consultaron al ex delantero uruguayo si le hubiese gustado jugar en Boca Juniors. Fue allí que contó que recibió el llamado, pero que lo desistió “por culpa” de Martín Palermo. “Me quedé con las ganas de jugar en el Barcelona. ¿Boca Juniors? Me vinieron a buscar”, reconoció el uruguayo que además jugó 70 partidos y anotó 26 goles con la selección uruguaya, con destacadas actuaciones en los Mundiales de 2002 y 2010, y en la Copa América 2011, la cual ganó.

El entrenador de último paso por Santa Tecla de El Salvador contó cómo fue el llamado y por qué no aceptó la propuesta del Xeneize: “Estaba Palermo y digo fantástico, pero para que me saquen fotos desde el banco de suplentes todos los partidos, no. Voy a buscar un lugar donde pueda competir porque ahí no iba a competir. Contra Martín no había competencia”.

Sebastián Abreu además de jugar en River Plate, jugó en San Lorenzo de Almagro y en Rosario Central en Argentina. Aquí saluda al por entonces DT xeneize, el Vasco Arruabarrena

Mientras el Loco recordó a los “delanteros exitosos que pasaron y no jugaron”, como Boselli, Bruno Marioni o Moreno, reveló que desde esta negativa llegó el llamado de Diego Simeone que por entonces dirigía a River Plate. “Dije no y ahí entonces surgió que me llama el Cholo y me dice sos el nueve que quiero para el desafió que tengo en River. Quiero sacarle la responsabilidad y la presión a Falcao, que juegue libre con Ariel (Ortega), Bonanotte, Alexis Sánchez...”.

Por supuesto, para Abreu hubo un tema crucial que torció definitivamente por el sí. “Me nombró a todos esos y cuando me dijo el nueve de área sos vos, le dije al Tolo Gallego que estaba en Tigres de México que me quería ir. “Te dejo ir porque es mi cuadro, sino no te dejaba”, me contestó. Le toqué el corazón sino me trababa la puerta”, bromeó acerca del ex entrenador millonario.

Durante su entrevista con el programa Presión Alta, El Loco aceptó el desafió de nombrar los 32 clubes en los que jugó durante su carrera. Estos fueron: Defensor Sporting (Uruguay), San Lorenzo (Argentina), Deportivo la Coruña (España), Gremio (Brasil), UAG Tecos (México), Nacional (Uruguay), Cruz Azul (México), CF América (México), Dorados de Sinaloa (México), CF Monterrey (México), San Luis FC (México), Tigres UANL (México), River Plate (Argentina), Beitar Jerusalén (Israel), Real Sociedad (España), Aris Salónica (Grecia), Botafogo (Brasil), Figueirense FC (Brasil), Rosario Central (Argentina), SD Aucas (Ecuador), Club Sol de América (Paraguay), Santa Tecla (El Salvador), Bangu-RJ (Brasil), Central Español (Uruguay), CD Puerto Montt (Chile), Audax Italiano (Chile), Magallanes CF (Chile), Rio Branco AC (Brasil), Boston River (Uruguay), Athletic Club (Brasil), IA Sud América (Uruguay), Santa Tecla (El Salvador), Olimpia Minas (Uruguay) y Jesús María 2019 (Uruguay); estos dos últimos son amateurs.