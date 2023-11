Kylian Mbappé habló tras un largo silencio: el Balón de Oro que ganó Messi, las críticas de Luis Enrique y su futuro

Kylian Mbappé durante la gala del Balón de Oro que ganó Messi (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Era una de las palabras más esperadas. Su figura despierta múltiples preguntas que van desde su relación con el entrenador Luis Enrique, su presente en el PSG, los rumores sobre Real Madrid o el Balón de Oro que ganó Lionel Messi por octava vez semanas atrás. Kylian Mbappé decidió aparecer ante la prensa tras cinco meses en silencio mediático como parte de la presentación que tendrá la selección de Francia este sábado ante Gibraltar por la clasificación a la Eurocopa.

Te puede interesar: Inesperada crítica de Luis Enrique a Mbappé después de que anotara tres goles: “Queremos que haga más cosas”

Entre otros tópicos que debió contestar, el futbolista de 24 año se refirió al galardón que entrega la revista France Football y obtuvo el capitán de la selección argentina: “No tengo miedo de perder. Messi se lo merece. La noche del 18 de diciembre supe que había ganado el Mundial y el Balón de Oro. Hice una gran temporada, como Haaland, pero cuando ganas el Mundial eso marca la diferencia”, declaró según replicó el portal L’Equipe.

Precisamente durante la gala que se realizó en el Teatro de Chatelet, frente al río Sena en París, Kiki terminó siendo involuntario protagonista de un hecho que recorrió el mundo. Las cámaras apuntaron sobre su figura cuando Emiliano Dibu Martínez subió a recibir el premio de mejor arquero del año y muchos de los franceses presentes decidieron silbarlo. Sin embargo, la relación entre el arquero argentino y el goleador francés no tiene rispideces, a punto tal que según contó el propio L’Equipe mantuvieron una singular charla sobre la final del Mundial de Qatar tras bambalinas.

Te puede interesar: El Inter Miami perdió 2-1 ante New York City en la fiesta de celebración por el Balón de Oro de Lionel Messi

Kylian tampoco pudo escapar a la polémica que generó su entrenador en PSG Luis Enrique días atrás cuando lo criticó luego de anotar un hattrick. “Habría que preguntarle el porqué del momento. Me lo tomé muy bien, es un gran entrenador. Tiene mucho que ofrecerme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mi paleta. Desde el principio le dije que no tendría ningún problema conmigo cuando volviera del loft. Sólo quería jugar al fútbol. Siempre he tenido una buena relación con mis entrenadores, aunque algunos me hablaron muy mal, pero eso no impidió que mantuviéramos una buena relación. Soy un jugador muy exigente conmigo mismo, así que si encuentro esta exigencia con mi entrenador estoy muy feliz”, expresó.

Kylian Mbappé anotó 15 goles y 1 asistencia en 15 partidos de la temporada con el PSG (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Cuando le preguntaron dónde seguiría su carrera mientras los rumores de un posible traspaso continúan vivos, Mbappé fue tajante: “No es en absoluto una cuestión de la selección francesa. Quiero seguir siendo jugador de la selección francesa durante los próximos diez días. Si tienen esa pregunta, que vengan a preguntarme al Campus y yo les responderé si tengo que venir a una rueda de prensa”.

Te puede interesar: Quién es Akor Adams, el inesperado candidato a ganar la Bota de Oro por delante de Haaland y Mbappé

El planteo sobre el futuro de su trayectoria llegó porque vincularon su extenso silencio –no hablaba desde junio– con su decisión de esconder el próximo paso de su carrera profesional: “La primera vez que vine anuncié que no iba a venir a todas las ruedas de prensa, por el papel de Antoine (Griezmann). También dije que íbamos a dejar la puerta abierta a nuevos líderes. Llegaron (Mike) Maignan y (Aurélien) Tchouameni. Ahora me toca a mí volver, el entrenador me lo ha pedido, así que aquí estoy”.

En ese tono, negó que la decisión de no hablar estuviese vinculada con una posible salida del PSG: “No, no, en realidad es un deseo de compartir el liderazgo. Nunca he sido alguien que se esconda o tenga miedo. La selección francesa no pertenece a nadie, hay varios líderes y yo soy uno de ellos”.

A inicio de temporada, Kylian Mbappé había sido apartado del plantel profesional del París Saint-Germain después de su negativa a extender el vínculo que vence el 30 de junio próximo, pero llegó a un acuerdo con las autoridades para regresar a las órdenes de Luis Enrique en medio de las incógnitas depositadas en su futuro. El 4 de noviembre Real Madrid salió a desmentir un supuesto acercamiento con el jugador de cara a un posible arribo al club español a mitad de 2024.

Le anotó tres goles al Reims en el último partido con el PSG (REUTERS)

Más allá de los trascendidos, el campeón del mundo con su selección en 2018 pudo evitar quedar sin competencia oficial durante todo el curso y suma continuidad para tener posibilidades de conformar la delegación de Francia en la Eurocopa con sede en Alemania de 2024, para la cual ya están clasificados los Galos. Esa competencia irá desde el 14 de junio hasta el 14 de julio y, 12 días después, iniciará un nuevo reto que permanece en la cabeza de Kiki: los Juegos Olímpicos.

El evento, que se llevará adelante en París desde el 26 de julio, podría tener la presencia del atacante, quien expresó su intención de liderar al equipo en busca de la medalla dorada: “Es mi empleador quien decide. Si él no quiere, no lo haré. Pero quiero hacerlo. No sería una idea larga. Pero puedo tocarlos y la gente también los quiere”. De esta forma, delegó la potestad en el PSG, ya que los clubes no tienen la obligación de ceder a los futbolistas en esta cita.

El cuarto máximo goleador histórico de Francia será parte de los cruces de este sábado ante Gibraltar como local y el martes ante Grecia en condición de visitante. Ambos cruces iniciarán a las 16:45 (hora argentina). Así cerrará su participación en las Eliminatorias a la Eurocopa, en la que arrastra una racha de seis victorias consecutivas en igualdad de presentaciones en el Grupo B, también integrado por Países Bajos e Irlanda.