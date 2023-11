Reventa de entradas: incautaron el celular de Cristian Riquelme y el ídolo xeneize apuntó contra la Justicia

El relato de Juan Román Riquelme sobre el hecho que vivió su hermano

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, denunció que policías de civil persiguieron a su hermano Cristian con una camioneta blanca para quitarle su teléfono de celular en el marco de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la venta de entradas de la Bombonera.

Te puede interesar: La lista de candidatos de Riquelme para reemplazar a Almirón en Boca Juniors

“Mucho no me gusta hablar de mi vida, pero creo que todo tiene que tener un límite o la gente tiene derecho a saber. El miércoles nosotros viajamos a Brasil, con la final que teníamos, mi hermano salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta blanca se le atravesó y lo hizo parar”, contó el ídolo xeneize en diálogo con Jorge Rial en Radio 10.

El dirigente de Boca -que evitó confirmar si será candidato a Presidente en las elecciones del club que se harán el 2 de diciembre- recordó que a su hermano, Cristian “Chanchi” Riquelme, lo secuestraron en el 2002: “Imaginate el susto que tenía cuando se dio cuenta que esta camioneta lo estaba siguiendo”. “A mitad de camino lo pararon. Respeto el trabajo de la jueza, pero sí a la jueza le tengo que decir que nuestra familia no molesta a nadie, que la jueza no puede mandar a la policía a hacer eso, a seguir a mi hermano con un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle su teléfono. El abogado nuestro le preguntó qué necesitaba, si necesitaba el teléfono, lo que sea, se lo llevábamos. Dijo que no”.

Te puede interesar: El mapa político en Boca Juniors tras la derrota en la final de la Libertadores: Riquelme confía en la reelección y Macri jugará fuerte

Fuentes judiciales consultadas por Infobae dieron otra versión de los hechos. Explicaron que el hermano de Román Riquelme fue allanado a fines de agosto por la causa en la que se investigan irregularidades en la venta y disposición de entradas para ver a Boca. Cuando la policía fue a su domicilio encontró decenas de carnet, credenciales y entradas. Se secuestraron dispositivos electrónicos pero nunca se pudo encontrar su teléfono celular. “Él decía que se lo habían robado la noche anterior”, recordaron los investigadores. Por ese motivo se procedió a realizar el procedimiento sorpresivo para poder incautar el móvil.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada ante la sede de la Fiscalía de Distrito de la Boca de la Justicia Nacional, que hacía referencia a múltiples delitos. Entre ellos, se mencionaba la impresión de tickets para la reventa ilegal, así como también conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, manejos de estacionamientos clandestinos, venta de indumentaria del club por fuera del circuito oficial y posibles conexiones de algunas autoridades del club con la barra.

Una de las imágenes que se conoció del allanamiento realizado en agosto

“La jueza” contra la que apunta Riquelme es en realidad la fiscal Celsa Ramírez, titular la Fiscalía PCYF Nº 35, especializada en Eventos Masivos. Investiga presuntas infracciones a la ley de Espectáculos Deportivos (reventa de entradas), y la posible comisión de los delitos previstos en el art. 173, inc. 7 (defraudación) y art. 210 del Código Penal (Asociación ilícita) y art. 112 (omisión de recaudos durante un evento masivo) del Código Contravencional.

Te puede interesar: Discurso de Riquelme ante el plantel, una frase que hizo ruido y una decisión indeclinable: los entretelones de la renuncia de Almirón en Boca

“Vuelvo a repetir: lo siguieron por la calle, lo pararon a mitad de camino con un auto de civil. Mi hermano se asustó, dijo me secuestraron de nuevo, cagamos. Y al final era por esto. Porque la señora jueza, que le tengo respeto pero no sé quién es, claramente tiene un problema con mi familia. Le pido que se dé cuenta que nosotros no molestamos a nadie. Somos una familia normal, nos criaron de buena manera. EL otro día dije en broma, pero es una realidad: tenemos dos vicios muy grandes, tomar mate y comer asado. No somos ni borrachos, ni drogadictos, ni nada. Somos personas normales. No me gusta contar las cosas de mi vida, pero creo que es el momento porque sino parece que somos malos”, sentenció Riquelme en la nota radial.

El actual vicepresidente del Xeneize también afirmó: “Respeto a todo el mundo, la jueza no tiene derecho a estar escuchándole el teléfono a mi hermano, eso es privado, eso no se puede hacer. Tengo derecho a hablar con vos de lo que sea, decirte que te quiero, que no te quiero, lo que sea. Contarte cosas privadas a vos porque sos mi amigo o lo que sea. Con mi hermano sabemos que lo escuchan y se lo dijo, que le escuchan las llamadas. ¿A vos te parece? Este es el país que tenemos y es un pena porque lo amo, pero duele mucho”.

El hermano de Riquelme fue allanado en el marco de una causa que investigaba la reventa de tickets

Desde que el espacio de Riquelme ganó las elecciones en 2019, Chanchi pasó a formar parte estable del grupo de gente que trabaja diariamente en el Centro de Entrenamiento que Boca posee en Ezeiza, más conocido como Boca Predio. Es, a grandes rasgos, mano derecha del vicepresidente al que asiste con diversos temas. “Voy a ser siempre igual, sincero, honesto. Tener el vicio de tomar mate y comer asado a mucha gente le molesta pero se vive de maravilla. No le debo nada a nadie, no soy empleado de nadie. Mi familia vive tranquila. Con todo el respeto que merece la señora jueza, le pido por favor que deje tranquila a mi familia y no nos haga asustar más. Me parece que cuando tiene que pasar una cosa así tiene que ir un patrullero, me imagino, no sé, no soy abogado. Imaginate vos que salgas de tu casa y un auto de civil te siga, ¿qué haces?”, planteó el ex futbolista en la nota que dio.

Riquelme recordó los hechos que se desarrollaron en la Bombonera con distintas investigaciones durante los últimos años que derivaron incluso en la clausura del estadio y planteó: “La primera vez que allanó la casa de mi hermano se llevó la computadora de la hija de mi hermano. Ahora le devolvieron la computadora hará 10 o 15 días. Le dije a mi hermano ‘comprá otra’. Me dice ‘valen caras’. Yo te la pago, comprá otra, esa prendela fuego porque no sabemos si le pusieron un micrófono. ¿A vos te parece que tengamos que vivir así? Pensé que eso pasaba en las series”. Y añadió: “Lo único que puedo decir es que si vos escuchas el teléfono de una persona, te presentan todas las cosas hace dos meses, y a los dos o tres meses volves a hacer esto que hiciste, es porque algun problema tenes con nosotros. Si vos vas a la cancha de Boca en un partido, un día antes con Racing a suspender una tribuna, y a los 3 días la habilitás porque no encontras nada. Y a los 5 días en el estadio del cual vos sos hincha se muere una persona y a las 48hs habilitás todo el estadio, claramente vos tenes un problema con nuestro club. Estás escuchando el teléfono de mi hermano y no encontras nada, y seguís adelante es porque claramente estás buscando algo”.

Riquelme en 2019 el día de las elecciones que lo convirtieron en vicepresidente de Boca Juniors (Foto: Nicolás Stulberg)

Independientemente de estas palabras sobre lo sucedido con su hermano, Román advirtió que hasta el martes a la noche tienen tiempo de presentar la lista para las elecciones del Xeneize y no dio indicios qué lugar ocupará en el actual espacio oficialista. Al mismo tiempo, puntualizó sobre los comicios del 2019 que lo ubicaron como vicepresidente con más del 50% de los votos: “La gente tiene que ir el 2 de diciembre a disfrutar. Nosotros en el 19 cuando fuimos a votar era un embudo, un lugar muy chiquito, con una carpa muy chiquita, pusieron la mínima cantidad de mesas para que se tarde más. Siempre el mismo juego, y no lo vamos a permitir: vamos a tener toda la cantidad de mesas que se pueda, tre so cuatro carpas, que la gente vaya a disfrutar”.

En ese tono, expresó su postura sobre el espacio opositor que tendrá a Mauricio Macri como vicepresidente: “Si me das un club en deuda y yo a los cuatro años te digo tengo 28 millones de dólares a favor, sos el club con más títulos en los últimos cuatro años del fútbol argentino, acabas de llegar a la final de la Libertadores, debutaron 34 chicos, volviste a ser un club de fútbol... Es una maravilla. De chico te haces hincha de tu club, no sos de ningún partido político. Entonces, vas a unas elecciones muy simples. Tenes que elegir: ¿querés seguir siendo un club de fútbol o querés que te usen para hacer política? Es muy simple”.