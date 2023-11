Un jardín realizó un corto sobre Bielsa y provocó la respuesta del Loco: “Él representa valores que para la infancia son muy importantes”

El técnico de la selección de Uruguay fue el protagonista del acto escolar

Lo que arrancó como un proyecto escolar derivó en una noticia internacional porque en las últimas horas se ha viralizado un video de Marcelo Bielsa agradeciendo por una obra realizada en un jardín de infantes sobre su propia vida. Emocionado, el actual técnico de la selección de Uruguay les agradeció a los niños y niñas que participaron del proyecto que lo tiene a él como protagonista. Infobae se comunicó con una de las “seños” que trabajó detrás de esta idea.

El epicentro de la noticia es Carlos Pellegrini, una localidad ubicada al centrooeste de Santa Fe que no supera los 8.500 habitantes. Allí, las maestras Evangelina Bonardi y Fernanda Caro que se desempeñan en el Jardín Sagrado Corazón (Nº 1.475) asumieron el rol de directoras y productoras de cine, al tiempo que los pequeños de salita de cinco tomaron el papel de actores.

“Siempre tratamos de dar contenido socialmente significativo para impartir un poco de cultura, porque a veces este tipo de conocimiento en las casas no aparece”, contó Evangelina, quien comentó que desde marzo han llevado adelante un proyecto llamado “Mi Identidad” cuya piedra fundamental ha sido la literatura de Nadia Fink, autora de libros infantiles.

Fue así que realizaron proyectos basados en la vida de personalidades tales como Frida Khalo, Julio Cortázar y Gilda, pero ninguno tuvo tanta repercusión como el que hicieron en base a Marcelo Bielsa. Es que El Loco ha sido objeto de la literatura de Nadia Fink y a las maestras les pareció una idea fantástica usar su imagen como ejemplo para los más chicos.

Las "seños" Fernanda Caro y Evangelina Bonardi junto a la autora Nadia Fink

“Él representa valores como la amistad, la justicia, el trabajo en equipo y para la infancia son muy importantes, porque los niños están construyendo todo lo que tiene que ver con lo subjetivo”, explicó Evangelina. Es así que después de tanto dibujo y obras plásticas, optaron por dar un paso más a la hora de trabajar sobre la figura del ex entrenador de Newell’s. “Se nos ocurrió preparar un cortometraje sobre Marcelo Bielsa tomando como referencia el libro de Nadia Fink. Contamos su historia, dramatizándola y, por su puesto, relatada”.

La película, de poco menos de ocho minutos de duración, recorre de manera única la vida de Bielsa, haciendo hincapié en algunos puntos cruciales de su vida en donde los valores que las maestras intentan inculcarle a los alumnos calzan a la perfección. “Contamos la historia de su niñez, de sus hermanos, de cómo él se va de su casa por ser apasionado de la pelota, de la importancia de su mamá en los valores, cómo se esforzó siempre, cómo inculcó el trabajo en equipo”. También, cuenta con la participación del ex futbolista Luis Bardallo, quien casualmente es abuelo de uno de los niños del jardín y fue dirigido por Bielsa en Newell’s.

Además, en la obra hecha a pulmón y de manera casera, cuyos actores son los propios niños de cinco años, se dedican unos segundos a lo ocurrido cuando el entrenador rosarino dirigía al Leeds United en la segunda división de Inglaterra. Fue en abril de 2019 cuando su equipo anotó un gol mientras el rival tenía un jugador lesional y entonces Bielsa les ordenó a sus futbolistas que se dejaran empatar el partido en la siguiente acción. El encuentro terminó 1-1. “Eso lo tomamos con el concepto de fair play”, argumentó Evangelina.

El momento en el que Bielsa conoce los colores de Newell's gracias a su tío

En cuanto a repercusión, el proyecto cruzó cualquier tipo de límite. Primero “hubo un impacto muy grande y positivo para los alumnos y para las familias”, motivo por el cual buscaron la manera de llevarle el cortometraje al propio Bielsa. Fue a principios de octubre que terminaron de filmarlo y al poco tiempo, incluso antes de que lo develaran en una muestra en el jardín, llegó la respuesta del Loco. Justamente, esa contestación fue la que se viralizó en las redes sociales este miércoles.

“Este es un mensaje para un grupo de peques, de enanos, de niños, de chicos. De un jardín de infantes de un pueblo que conozco y es hermoso. Porque tengo una amiga que se llama Nadia (Fink) y que se le ocurrió escribir una historia sobre mí y ustedes y sus maestras, unas genias. No por haber elegido esta obra que me tiene, entre comillas, como protagonista, sino por haber logrado con un grupo de chicos hacer una obra de teatro y llevarla adelante. Poder exponerla, mostrarla. Chicos, los adoro y les agradezco el tiempo que le dedicaron a esta hermosa experiencia. No sé los términos que no resulten difíciles. A este juego divertido de mostrar parte de la vida de alguien actuando ustedes como si se tratara del que están representando. En este caso soy yo, se los agradezco muchísimo. Ya son artistas”, expresó emocionado.

Marcelo Bielsa, en su etapa en Leeds, se lamenta por un gol recibido

Obviamente, la respuesta generó una revolución en Carlos Pellegrini, al punto tal que personas de otras localidades se han comunicado con el jardín para poder ver el video. Sin dudas, un motivo de orgullo para la localidad. “Fue súper emocionante. Recién ahora estamos tomando dimensión”.