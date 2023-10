Las multas de Gallardo, la sorpresa cuando conoció a Julián Álvarez y su aporte al penal de Montiel en Qatar: Sandra Rossi reveló los secretos de su paso por River

Cómo ayudó la neurociencia en el penal de Montiel ante Francia

El mundo del fútbol suele ser un círculo cerrado, difícil de romper y donde, en líneas generales, pareciera haber poco espacio para lo nuevo. Sin embargo, en River Plate apostaron por un cambio cuando junto a Marcelo Gallardo arribó la doctora Sandra Rossi, actual responsable del departamento en neurociencia en el conjunto millonario y que antes de arribar al club de Núñez hace una década estuvo 15 años trabajando junto a deportistas de alto rendimiento en el Cenard.

Durante una entrevista con Todo Pasa, programa que se emite por Urbana Play, la médica especialista en medicina en el deporte contó algunos detalles desde su desembarco en el fútbol, como las multas que imponía Marcelo Gallardo durante las pretemporadas, lo que la sorprendió la primera vez que midió a Julián Álvarez, el detalle que ayudó a Gonzalo Montiel antes de patear el penal clave contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y la cabeza que tiene Lionel Messi.

“A Juli Álvarez, la primera vez que lo medí, dije ‘wow’”, fue una de las primeras frases que esbozó la especialista. " Uno mide con distintos software y pantallas en milisegundos el tiempo que tarda su ojo en ver y su cerebro en mandarle el ‘dale’ a la mano o pie para poder accionar en algo que es positivo para él. En este caso había un estímulo y él tenía que accionar un botón”, explicó. Al ser consultada por las cualidades del actual futbolista del Manchester City, Sandra manifestó que “creo que te toca en el sorteo de la vida, y son chicos que son distintos. Como todos los talentosos, que hay algo que viene con ellos. Hay muchos Julianes también que se encargan de mejorarlo. Con entrenamiento, y por mucho de ellos. Son cerebros distintos. Pensá que son chicos que en su mayoría vivió en pensiones desde sus 9 ó 10 años. Eso los mejora en resiliencia, en sostener las frustraciones, mantenerse firmes pese a no tener la contención de su familia”.

La multa que impuso Gallardo por el uso del celular

Durante la charla, al referirse al uso del celular, Rossi recordó una anécdota de la época en que trabajó junto a Marcelo Gallardo. “Nosotros tenemos prohibido el teléfono desde que llegamos hasta que nos vamos. Todos los que formamos parte del cuerpo técnico. Ellos están una hora antes mejorando, por ejemplo, el isquiotibial si tienen algún problema. Ellos están con su mente ahí. No están chequeando su celular. No están educados en su función”, manifestó. “Por otro lado, cuando estaba Gallardo, en pretemporada, si alguien sacaba el teléfono en la mesa había que pagar 100 dólares”, develó.

Esta multa era para todos los integrantes, incluso el presidente del club. Además, la médica recalcó que este accionar “fue buenísimo, fue el único lugar en donde un montón de jóvenes hablaban entre sí, contaban historias. Primero por imposición, pero dio un resultado que creo que influyó en el equipo. Se conocían”.

Gonzalo Montiel, hombre surgido de la cantera millonaria y que actualmente viste la camiseta del Nottingham Forest de Inglaterra, trabajó muchos años junto a Sandra Rossi, quien develó un interesante detalle que pudo haber ayudado al lateral derecho a controlar el estrés y la presión de ejecutar el penal decisivo en la tanda contra Francia: “El último penal que pateó Montiel. Cuando Montiel va a patear el penal, en Youtube se ve perfecto. Nosotros trabajamos bastante con ellos la técnica respiratoria. ¿Por qué? El suelta el aire, eso tan simple y humano, que lo puede hacer cualquiera, tiene una repercusión en el cerebro que es muy potente. Cuando uno respira por nariz, en el fondo de nuestras fosas nasales hay una celulitas, que cuando pasa el aire se estimula. Eso tiene una autopista hacia el centro del cerebro, que es donde están nuestras emociones. Cuando eso se estimula, va a calmar las emociones”.

“Messi es un extraterrestre, por eso todo el mundo habla de él. No es algo que se pueda analizar, o que tenga variables. Está fuera de todo parámetro. Estaría buenísimo medirlo, rompería todos los software sin ninguna duda. No es solo las mediciones, la capacidad de jugar con otros. La capacidad que tiene él para leer todas las capacidades de los que lo rodean. Él cuando juega tiene las variables de todos sus compañeros en ese milisegundo, son cerebros que van a otra velocidad y procesan otra información”, elogió al ocho veces ganador del Balón de Oro.

La cabeza de Lionel Messi

Otras frases destacadas de Sandra Rossi:

- “El vino a verme al Cenard hace 12 años. Fue un distinto, un disruptivo. Que un ex jugador de fútbol, que tenía un año de experiencia como técnico, se interesara en algo que nada que ver con él... Para mí, era impensado que Gallardo se me acercara. En la primera charla que tuvimos lo testeé y le dije que tenía una visión periférica increíble: ¿qué novedad, no? Ja”... Fue un aprendizaje de vida, nunca sabes quien te va a abrir la puerta”.

- “Gallardo me daba mucho aire, pero yo sentía que tenía enfrente a la muralla china: o empiezo a golpear para tirarla, o hago una puerta. Era no verlos como un enemigo, sino cómo me acoplaba. Era raro ser la única mujer: no tenía un baño y para pasar al campo de juego tenía que pasar por el vestuario, así que les avisaba que estaba por pasar y los jugadores se ponían una toalla. La que se tenía que acomodar en primera instancia era yo”.

- ”Los chicos que están en Primera son distintos, por algo están en Primera. Vos o cualquier otro que no es profesional, puede tener hasta el doble de tiempo de reacción que uno de ellos”.

- ”En River estamos empezando a llegar a los más chicos, trabajamos a partir de Sexta o Séptima. Todos los que formamos parte del cuerpo técnico dejamos el teléfono durante los entrenamientos”.

- “Suelo tener charlas con el cuerpo técnico para que tengan más conocimientos, para tener más posibilidades de mejora, entender cómo funciona el cerebro de otro. Creo que eso da mucho poder”.

- “No estamos en un lugar aparte, estomas dentro del gimnasio. Entran y salen y dicen ‘voy a trabajar un poco la reacción, porque estoy lento’. Ellos lo perciben. Hay muchos software para la reacción. Frente a una pantalla de 70 que es touch. Es horizontal, para la visión periférica… Tocar, ver… Ellos saben sus valores y a veces trabajan de a 2 , 3, 6. Ahí ves cómo se comunican, cómo se ordenan para la visión y reacción periférica. Mandan al más rápido a una función puntual, por ejemplo”.