Gerónimo Rulli develó detalles desconocidos de un problema que tuvo Dibu Martínez en el Mundial y preocupó antes de la semifinal

Rulli develó un detalle sobre el Dibu Martínez en la previa al choque con Croacia

Pasa el tiempo pero la alegría no disminuye, el recuerdo continúa intacto. La selección argentina logró bordar la tercera estrella en su escudo al imponerse en una dramática final por penales ante Francia en el Estadio Lusail. Esa noche uno de los principales protagonistas fue Emiliano Dibu Martínez, al atajarle un mano a mano a Randal Kolo Muani y luego contener los remates de Randal Kolo Muani y Aurelien Tchouameni en la definición.

Te puede interesar: La atajada clave de Dibu Martínez y el reconocimiento de liderazgo que recibió en la goleada de Aston Villa en la Conference League

Durante una entrevista con la cuenta de Instagram Dorju, Gerónimo Rulli, uno de los arqueros convocados por Lionel Scaloni para la competencia, contó por primera vez un detalle desconocido sobre el Dibu en la previa a las semifinales contra Croacia.

El portero del Ajax, que actualmente se encuentra fuera de los campos de juego producto de una lesión en el hombro sufrida al inicio de esta temporada, reconoció que estuvo cerca de disputar el cotejo contra los balcánicos debido a que el hombre del Aston Villa sintió una molestia mientras realizaba los movimientos pre competitivos.

Te puede interesar: El insólito gol en contra que sufrió Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa

“En la entrada en calor contra Croacia, el Dibu empieza a hacer la entrada en calor y a los 5 minutos se va para adentro. Se va para adentro porque había sentido una molestia. Encara como para el vestuario, y yo estoy justo ahí de frente a él. Me dice: ‘Amigo, preparate porque sentí algo’. Me tiró, me pinchó, algo así. Y bueno, hice la entrada en calor como si fuera a jugar. Pero bueno, todo a la espera de ver si el Dibu podía o no podía”, comenzó su relato el ex Real Sociedad de España y Montpellier de Francia. “Lo trataron, hicieron el tratamiento antes de salir al partido. Pudo salir a jugar. Creo que fue el partido, dentro de todo, más tranquilo que tuvo. Lo ganamos bien, ganamos 3 a 0. Tuvo realmente un buen partido ese día”, añadió.

Dibu Martínez celebra junto a Gerónimo Rulli (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Argentina, que venía de superar a Australia en octavos de final y a Países Bajos por penales en cuartos, tuvo una impactante actuación ante los balcánicos al imponerse por 3 a 0 gracias a un tanto del capitán Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez.

Te puede interesar: Una figura de la selección argentina confesó que sueña ganar la Copa Libertadores con River Plate: “Soy hincha, el fanatismo siempre estuvo”

En su relato, el futbolista surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata dejó entrever el buen grupo que se formó dentro de la Scaloneta. “Yo tenía que estar preparado, después no jugaba y era como mi energía para el Dibu. Y yo lo viví así al Mundial, yo quería tanto que nos vaya bien a nosotros... Para que te vaya bien a vos tenés que tirar para el mismo lado, todos para el mismo lado. Y era así, intentaba dársela de alguna manera. Un abrazo antes del partido, algunas palabras, lo que sea... Tengo muy linda relación con él. Yo siento que él la sintió de mi parte”, manifestó.

Vale destacar que la Albiceleste, actual número uno del ranking FIFA y vencedora de la última Copa América y Finalissima, atraviesa un presente inmejorable al no perder desde su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita y lidera con puntaje ideal las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras vencer a Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú.

Los próximos compromisos serán dos clásicos: ante Uruguay en La Bombonera, el jueves 16, y contra Brasil, el martes 21 en el Maracaná.