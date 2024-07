Las confesiones de tres figuras de La Scaloneta: la respuesta a Van Gaal, la “alergia” a la camiseta con dos estrellas y el gesto para seguir a Messi

Enzo Fernández, una de las figuras de la Selección, en el predio de Ezeiza durante el entrenamiento de cara al duelo de Eliminatorias ante Ecuador (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina se entrenó este martes por la tarde en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para continuar con la puesta a punto de cara al debut del próximo jueves a las 21 ante Ecuador en el estadio Monumental. El plantel que orienta Lionel Scaloni realizó trabajos físicos en gimnasio bajo las órdenes del profesor Luis Martín y luego saltó al campo de juego para completar ejercicios tácticos y de fútbol en espacios reducidos. En la segunda parte de la práctica, a la cual pudo acceder Infobae, no participaron ni Messi ni el Dibu Martínez, ya que ambos arribaron esta mañana a Buenos Aires.

Una vez finalizados los trabajos en el campo de juego, donde el entrenador separó a cuatro equipos distintos en dos canchas, Germán Pezzella, Nicolás González y Enzo Fernández se acercaron a los medios presentes para comentar las sensaciones de volver a reunirse, ya con la tercera estrella estampada en sus camisetas, y con la obligación de seguir cumpliendo objetivos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“Ya han pasado varios meses de la final del Mundial y siempre la analizamos. Fue muy fuerte lo que conseguimos, pero eso ya quedó atrás y no se puede vivir del recuerdo. Esta camiseta no te permite descansar, queremos seguir ganando cosas y dar pasos hacia adelante. Seguimos con hambre”, reconoció Pezzella. El defensor bahiense de 32 años es uno de los recambios en una zaga sólida conformada por Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Sin embargo, entiende a la perfección el rol que ocupa y no se queja por su falta de minutos: “Somos privilegiados de estar en este predio y estamos a disposición del técnico. Al que necesite, el que tenga que entrar lo va a hacer de la mejor manera”.

Por otro lado, el jugador del Betis relató cómo se siente lucir la camiseta con las tres estrellas estampadas en el escudo de la AFA y contó una anécdota de su vida cotidiana: “A veces cuando estoy en mi casa me pongo camisetas de años anteriores y cuando veo que no tiene la tercera estrella me la cambio y me pongo la actual. Cada vez que uno la ve se le vienen muchos recuerdos a la cabeza. Me encanta vestirla”. Además, no esquivó a la pregunta sobre las declaraciones de Louis Van Gaal, ex entrenador de la selección neerlandesa, quien dio a entender que a la Argentina la ayudaron a ganar el Mundial por Messi. “No lo escuché, pero sí leí lo que dijo. Se ha opinado mucho sobre ese partido y se han dicho tantas cosas que nos da igual. Sinceramente, nos da igual”, subrayó quien contrató el Season Pass de Apple TV para seguirle la carrera a Messi en la MLS. “Te motiva verlo, tenemos que aprender de él”, concluyó.

Germán Pezzella disputa la pelota con Nicolás Otamendi en el entrenamiento de la Selección en Ezeiza (JUAN MABROMATA / AFP)

Otra de las voces tras la práctica vespertina en Ezeiza fue la de Enzo Fernández, el futbolista del Chelsea, que se ganó un lugar en la Scaloneta y es una de las piezas fundamentales del mediocampo. El ex River Plate dejó en claro que no le pesa para nada el cambio de posición en el elenco inglés, más tirado hacia adelante como un 8, y que jugará en donde el técnico decida: “Donde me toque jugar lo haré de la mejor manera. En la decisión de Scaloni no me voy a meter, donde juegue va a estar bien. Representar a la Selección no tiene precio, estoy feliz de venir acá y lo voy a hacer con muchas ganas”.

Enzo confesó que sigue viviendo un sueño al ponerse la camiseta celeste y blanca y se le nota en el rostro cada vez que habla. Su rostro se ilumina cuando le consultan sobre Messi, el ídolo de todos y que afortunadamente es argentino. El Capitán fue uno de los últimos en llegar proveniente de Miami y el plantel lo recibió con los brazos abiertos. “Fue muy lindo el reencuentro con Messi. Recién llegó y no lo quiero molestar mucho porque debe estar cansado del viaje. Obviamente que lo queremos en el próximo Mundial con nosotros. Ya no nos sorprende nada de él. Solo disfrutamos de lo que genera. Se lo ve más feliz y con la familia”, soltó su compañero.

Por último, Nicolás González también coincidió con el orgullo de volver a ser convocado a la Selección luego de la lesión muscular que lo dejó sin Copa del Mundo en Qatar en los días previos al arranque del torneo. “Después del Mundial, en lo personal, mi vida hizo un cambio muy grande y me puse en la cabeza que tengo que disfrutar un poco más, como cada momento en que estoy acá. Intento hacer las cosas mejor de las que las venía haciendo”, expresó el atacante de la Fiorentina de Italia.

“Soy un chico feliz. Cada vez que me pongo la camiseta y disfruto. Desde que me pasó lo de la lesión disfruto más el día a día. Estoy muy agradecido a mis compañeros y al entrenador porque siempre me hicieron sentir parte de los festejos. Nosotros estamos capacitados para seguir buscando resultados. Siempre hay que dar vuelta la página, pero siempre es lindo mirar las tres estrellas”, culminó el jugador de 25 años, que tendrá su revancha en el nuevo ciclo.

Nicolás González quiere su revancha con la Selección tras perderse el Mundial de Qatar por lesión (REUTERS/Franklin Jacome)