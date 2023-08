10 frases de Jorge Valdano: de “Maradona tenía relaciones carnales con la pelota” a “Messi se convirtió en sabio”

Jorge Valdano está de visita en la Argentina y fue invitado al programa F90 de ESPN. El ex futbolista y entrenador compartió algunas anécdotas de su paso por la Selección de Carlos Bilardo y Diego Maradona, se rindió ante Lionel Messi y opinó sobre el presente de algunos futbolistas que están asomando como nuevas figuras.

Al cumplirse 1001 días del fallecimiento de Maradona, Valdano recordó con emoción a su compañero de ataque en la selección argentina campeona del mundo en México 1986. “Siento un vacío, que en gran medida y en lo futbolístico lo está llenando Leo (Messi). Fue una sustitución casi milagrosa en este Mundial para que podamos sentirnos orgullosos del fútbol argentino a través de un personaje que nos representa como nadie. Son esos tipos que te hacen descreer de la muerte. Parece mentira que se muera gente con tanta energía, tipos con poder, aunque sea miediático. Pero es la vida”, reflexionó el ex futbolista.

El ex jugador que brilló en Real Madrid compartió algunas vivencias dentro del campo con Maradona y destacó, a modo de metáfora, que el 10 “tenía relaciones carnales con la pelota”. “Jugar con él era como llegar a un pueblo y ser el amigo del comisario. Se mostraba, quería siempre la pelota. De hecho, cuando la domina tiene gestos de satisfacción, de goce”, continuó.

Valdano también reveló un diálogo que tuvo con Diego en las duchas del vestuario del estadio Azteca cuando la Argentina eliminó a Inglaterra con dos goles del astro. Antes de marcar el Gol del Siglo, Maradona le confesó a su compañero que pensó en pasarle la pelota. “Me quería dar la pelota a mí, que venía en el segundo palo. Me identificó. Uno cuando ve las repeticiones parece que es imposible que me haya visto. ‘Cuando te la quería dar siempre se me cruzaba un inglés que me hacía cambiar de idea’, decía. Luego me contó lo de su hermano, que cuando encaró a Shilton en un gol parecido en Wembley (en 1980) le había dicho por qué no lo había pasado y Diego le contestó: ´Soy Maradona, no soy Dios’. Cuando se cruzó de nuevo a Shilton se le cruzó lo del hermano y lo eliminó”, aportó el nacido en Las Parejas.

Acerca de Messi y sus logros que lo convierten en el futbolista más exitoso de la historia, Valdano dijo que “es indiscutible desde el minuto uno que vio un genio del Siglo XXI”. Y se explayó: “Es un genio bien contenido. Eso también tiene un valor porque de repente hay un terremoto y él se relaciona con tanta naturalidad que a mí me asombra. Luego, además de genio, se convirtió en sabio. En el camino fue recogiendo muchas enseñanzas y pasó de ser extremo a delantero y a estratega y da lecciones de fútbol. El Mundial fue una exhibición de talento”.

“Me acuerdo del partido contra México, cuando el equipo estaba en una especie de colapso emocional y estaba rodeado de miles de mexicanos y todos pensamos lo mismo. Acá va a haber una oportunidad, sabemos quién la va a tener y que va a resolver el partido. Apareció la oportunidad y resolvió el partido. Es impresionante ver la búsqueda de ese talento superior y encontrar el momento y el lugar para demostrar esa genialidad”, agregó el surgido en Newells Old Boys.

Por otra parte, Valdano también rememoró algunas de las frases de Bilardo durante la final del Mundial de México ‘86 ante Alemania. “Después de ser campeones del mundo, estábamos en las habitaciones y entró, con rasgos muy buenos, no sacó la navaja para vengarse de los que lo habían perseguido, y me dijo dos cosas: una la de los córners (Valdano, Valdano, dos goles de córner) y la segunda me pareció aún más increíble: ‘Lo bueno de esto es que no tenemos que jugar Eliminatorias’. Es tan competitivo que, para él, ganar era lo único que lo reconfortaba”, relató.

Luego apareció en escena Oscar Ruggeri, quien le recordó a su ex compañero los “picados clandestinos” en la Selección, los cuales Bilardo prohibía porque decía que “la energía la debían gastar en los partidos”.

El ex jugador de la Selección recordó las manías del Doctor luego de haberse consagrado campeón del mundo

OTRAS FRASES DE JORGE VALDANO

Sobre Lionel Scaloni: “Hizo algo muy importante de la vieja escuela. Encontró el equilibrio con los mejores. A partir de eso, se desmarcó de la tendencia, donde sobresalían los extremos. Entendió que Argentina tenía jugar por adentro porque ahí estaban los mejores. Hay que tener mucha confianza en el talento que tenés dentro de la Selección para escaparle a las tendencias”.

Sobre Julián Álvarez: “Es un jugador muy instintivo. Sabe tirarse atrás y está siempre cerca del gol. Es como que adivina el rebote del arquero, se compromete en el juego con o sin pelota. Lo que hizo en Qatar fue admirable”.

Sobre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: “Son muy buenos porque los plantaron en Europa y crecieron al segundo día. Adaptación absoluta desde el minuto uno, que es una característica del jugador argentino, tener las armas técnicas. Me encantan los dos. Si buscamos asociaciones me parecen que son el Vasco Olarticoechea y el Negro Enrique del 86 porque nos dieron una dinámica nueva”.

Sobre Valentín Barco: “Fui a la cancha de River y vi a Racing y a Boca por televisión. Pero muy poco. Me interesó mucho lo de Barco. Un jugador distinto a lo que conocemos. Veo que tiene atrevimiento, como si el escenario no le pesara. Es una característica de los grandes jugadores. Hay gente que disfruta el miedo escénico y ese chico da esa sensación. La manera que pateó el penal es una muestra de eso”.

