Las perlitas de la conferencia de Martino: la jugada que le recordó las finales perdidas contra Chile y el desaforado festejo del plantel

La respuesta del Tata Martino tras el titulo con Inter Miami

Inter Miami se consagró campeón de la Leagues Cup en un final apasionante contra Nashville. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el título se definió en los penales con 22 ejecuciones y triunfo 10-9 para la entidad de Florida, que logró el primer título de su corta historia. Minutos después, fue el turno de escuchar al padre de la criatura, ya que Gerardo Martino manifestó sus primeras sensaciones tras levantar el trofeo.

En conferencia de prensa, el Tata manifestó cuáles fueron sus sentimientos iniciales en medio de un duelo dramático por su final desde los doce pasos: “Cuando lo ganamos, mucha alegría. Cuando Leo Campana erró el gol sobre la hora y fuimos a los penales, se me cruzaron las dos finales con Chile de Copa América 2015 y 2016. Por suerte, no. Estaba equivocado”. Cabe recordar que el DT lideró a la selección argentina en esos partidos disputados en suelo trasandino y en los Estados Unidos, respectivamente, que fueron derrota albiceleste por penales en ambas ocasiones.

Uno de los momentos destacados tuvo lugar en el cierre de las preguntas realizadas por los medios acreditados. Uno de los reporteros le preguntó sobre qué le inspiraba que Messi haya superado a Dani Alves como el jugador más laureado de la historia: “Imagino que un poco me guio por las palabras de él. Sus logros individuales los pone a un costado para valorar mucho más los logros colectivos. De todas maneras, transformarse en el futbolista que más títulos ganó en la historia... Creo que está en muy buenas manos...”. En ese preciso instante, fue interrumpido por sus dirigidos, quienes frenaron de sorpresa la rueda de prensa para festejar la coronación en compañía del conductor rosarino.

El descontrolado festejo de los jugadores con Martino tras el titulo

Más allá de este detalle, sorprendió al contar cómo tomaba esta competencia y el camino desarrollado hasta su conclusión: “Recuerdo los primeros días que uno tenía necesidad de tener días de entrenamiento para darle forma al equipo y, en algún punto, pensaba qué tan conveniente era avanzar en esta copa que nos quitaba casi un mes de trabajo. Ante ese pensamiento de hace un mes, hoy salimos campeones. Hoy se siente mejor, nos ayuda a seguir creciendo. A seguir manteniendo la ilusión. De alguna manera, tenemos una mayor claridad de lo que puede pasar en el futuro habiendo ganado este título a 35 días de haber empezado a trabajar en el club”.

“Tenemos alegría por lo que pasó hoy. Lamentablemente, no hay mucho tiempo para extender el festejo. El miércoles tenemos otra final. Ahora, ponemos toda la ilusión en el partido con Cincinnati”, manifestó con el foco puesto en las semifinales de la US Open Cup. De igual manera, no se ahorró elogios con uno de los protagonistas de la velada, luego de que el arquero Callender desviara dos penales de la serie: “Drake ha sido determinante. Bien de arqueros que ganan partidos, como decimos en Argentina”.

Por último, evitó proyectar más allá ante una posibilidad de lograr el triplete con la Leagues Cup, la copa local y la MLS: “No pienso en eso. Habíamos llegado hasta acá y quería ganar el título hoy. Solo que digamos que a nosotros nos aclara el panorama y el futuro. Lo que no pudimos hacer en cantidad de entrenamientos, los tiempos se acortan con victorias y, en este caso, con un titulo ganado. Solo pienso hasta ahí y seguramente en el avión empezaré a pensar en Cincinnati”.

