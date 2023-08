Inesperada protesta en Juventus para frenar el fichaje de Lukaku: “No lo queremos”

Los hinchas de la Juventus mostraron su rechazo a la llegada de Lukaku

Desde que se enteraron que Romelu Lukaku podría ser la posible nueva incorporación de su equipo, la afición de la Juventus volvió a posicionarse en contra. En esta ocasión, y tras las declaraciones de Javier Zanetti (vicepresidente del Inter), los fanáticos le dedicaron varios cánticos durante el partido amistoso que disputó el primer equipo contra el segundo de la institución bianconera.

Te puede interesar: Lapidaria frase de Javier Zanetti sobre Romelu Lukaku: “Me defraudó hasta como hombre”

“Nosotros a Lukaku no lo queremos”, retumbó en el Juventus Stadium en numerosas ocasiones. La afición juventina, tras conocerse que el club ha negociado la llegada del belga desde el Chelsea, dictó sentencia durante el choque e incluso, al término del mismo, saltó al campo para acercarse al túnel de vestuarios y entonar el mismo cántico, dejando una de las imágenes más llamativas de este mercado de transferencias en Italia.

La afición no solo mostró que está en contra del fichaje del belga sino que apuestan por el serbio Dusan Vlahovic (podría entrar en la negociación como posible intercambio), al que le dedicaron muestras de afecto y varios elogios siempre que hubo ocasión durante el partido que finalizó 8-0 en favor del primer equipo y Vlahovic anotó un doblete.

Te puede interesar: Duván Zapata para el Inter de Milán: qué tan cierta es la vinculación del delantero al club italiano

En las imágenes capturadas desde las tribunas del recinto, y que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales, se pudo ver a cientos de hinchas ingresando al campo mientras cantaban en contra del delantero belga. Al mismo tiempo, los fanáticos más fervientes se mostraron en la puerta con una pancarta: “Lukaku quédate en Milano. Ya tenemos un segundo arquero”. El mensaje, según TuttoSport, está emparentado al tiro de su compañero Di Marco que Lukaku terminó desviando involuntariamente en la final de la Champions League ante Manchester City.

Lukaku podría ser el nuevo refuerzo de la Juventus (Reuters)

Lukaku se robó la mayor parte del protagonismo de este este mercado de fichajes en Italia. De hecho, en las últimas horas fue gran protagonista ya que el argentino Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, equipo en el que Lukaku militó la pasada campaña, cargó contra el delantero por negociar con la Juve a espaldas del club interista.

Te puede interesar: El gesto del Chacho Coudet con Demichelis tras eliminar a River Plate de la Copa Libertadores con Inter de Porto Alegre

“Por lo que ha hecho el Inter por él esperábamos otro tipo de comportamiento como profesional y como hombre. Tiene derecho a ir al equipo que quiera, faltaría más, pero bastaba con decirlo a tiempo”, declaró el ex futbolista en una entrevista con La Gazzetta dello Sport con motivo de su 50 cumpleaños.

El internacional belga, que llegó la temporada pasada en calidad de cedido desde el Chelsea como la gran incorporación interista que devolvería a los nerazzurri a lo más alto de Italia, no rindió como se esperaba.

Relegado a un segundo plano en todos los partidos importantes y mermado por las lesiones, el nueve belga decepcionó en lo futbolístico a su afición (con un episodio clave en la final de la Liga de Campeones que bien pudo suponer el empate y la prórroga ante el Manchester City) y lo hace ahora en lo personal al negociar con el Juventus.

La negociación con los bianconeri no contenta ni a la afición del combinado de Turín ni a la del conjunto de Milán, que además sospecha que las negociaciones iniciaron cuando la temporada no estaba terminada, según los medios locales. Sin embargo, en TuttoSport aclaran las diferentes posturas que existen en las tribunas: “Se subraya la división que despierta la operación Lukaku entre los aficionados de la Juventus. Hay quienes no lo querrían en lugar de Vlahovic, quienes no lo querrían en general, pero también quienes piensan que podría ser muy funcional para el juego de Massimiliano Allegri”.

Cabe destacar que Lukaku, en la rampa de salida, no está participando en la pretemporada del Chelsea. No ha jugado ningún partido amistoso y el club londinense no le ha asignado dorsal. Por lo que su salida de la institución inglesa está prácticamente sentenciada.

Con información de EFE

Seguir leyendo