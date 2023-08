El mercado de River Plate: Beltrán, Pity Martínez, el sueño por dos ex y las primeras salidas confirmadas

River Plate promete más movimientos en el mercado de pases (Fotobaires)

River Plate viene haciendo ruido en esta ventana de transferencias y desde el club ya advirtieron que se avecinan aún más novedades en las próximas horas tras el trascendental duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre.

Luego de cerrar las vueltas de Ramiro Funes Mori y Manu Lanzini, sumada a la incorporación del delantero Facundo Colidio, en el Millonario están atentos a lo que pueda pasar con su goleador Lucas Beltrán, quien es seguido de cerca por varios equipos de Europa.

Aunque en Italia lo dan como prácticamente un hecho el desembarco del Vikingo a la Fiorentina, lo cierto es que la negociación aún no está resuelta debido a que la oferta del elenco de Florencia no es la cláusula de rescisión del cordobés (25 millones de euros, debido a que restan menos de 10 días hábiles para la finalización del mercado).

Lucas Beltrán, seguido de cerca por varios equipos de Europa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Desde Núñez tomaron la postura de que en caso de eliminar a los de Eduardo Coudet solamente lo dejarán ir si alguien paga su cláusula e intentarán retenerlo para, al menos, los cuartos de final. Otro dato a tener en cuenta es que Benfica y una institución de la Premier League también lo tienen en la mira y podrían realizar un movimiento en el corto plazo.

En caso que las negociaciones con los de Florencia avancen, no se descarta que River Plate haga presión para lograr la vuelta de Lucas Martínez Quarta a la defensa. La idea del Millonario es tratar de cerrar un préstamo con cargo, aunque no será sencillo ya que el marcador central también cuenta con sondeos de otros elencos de Europa y la Fiore no está del todo convencida de liberarlo. Tiene contrato hasta junio de 2025.

Aunque en el plantel se encuentran otros nombres de peso y de selección como el colombinao Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón, la posible ida de Lucas Beltrán dejaría un hueco difícil de llenar en la ofensiva y, en caso de avanzar a cuartos, intentarán dar otro golpe en este mercado y consultarán por Rafael Santos Borré.

En River no descartan hacer un intento por Borré si se va Beltrán (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La dirigencia tiene muy buen vínculo con quien fuera el máximo goleador del ciclo Marcelo Gallardo y el colombiano, mediante su representante, le hizo un guiño a la institución. “Le tira siempre River, le llegó mucho, a la familia también. Vivieron cosas muy importantes. Él quiere más minutos, está buscando más minutos, lo estamos hablando con su club (Eintracht Frankfurt). Estamos viendo opciones. Es un mercado de pases grande . Él tiene un cariño bastante grande por River, como su familia. Todavía no hablamos, pero está”, advirtió Martín Araoz en diálogo con Radio La Red.

A El Máquina le seduce la chance de volver a ponerse la banda roja cruzada en el pecho ya que lo podría acercar a la Selección de Colombia. El oriundo de Barranquilla en la pasada temporada no tuvo los minutos que anhelaba y solamente aportó 3 goles y cuatro asistencias en 47 juegos (en 16 desde el inicio).

Tras la llave con Inter de Porto Alegre también se espera que se haga oficial el regreso de uno de los héroes de Madrid: Gonzalo Pity Martínez. El mendocino de 30 años, que se encuentra en la recta final de su rehabilitación, logró sellar su salida del Al Nassr de Arabia Saudita y regresará al club donde entre 2015 y 2019 ganó ocho títulos (dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Recopa Sudamericana, dos Copa Libertadores, una Copa Suruga Bank). Además marcó 35 goles y dio 34 pases en 162 compromisos.

Por otra parte, en el Millonario también son previsores y están cerca de concretar un movimiento estratégico de cara al próximo semestre. Ante la incertidumbre sobre lo que pasará con Enzo Pérez (su contrato finaliza en diciembre y aún no decidió si prolongará su vínculo o si se marchará de la institución), el conjunto de Núñez puso sus ojos en una de las figuras del último certamen en Uruguay: Nicolás Fonseca.

El hijo de Daniel (jugó en la selección de Uruguay y en River Plate en 2002), que también estaba en la mira de Racing y Lanús, tiene 24 años, nació en Italia (Napoli) y viene de tener una destacada actuación en Montevideo Wanderers, donde disputó 20 partidos, en los que aportó un gol y brindó dos asistencias. Una de las claves de la negociación es que seguirá en Uruguay hasta fin de año.

En paralelo, y tal como anticipó Infobae hace algunas semanas, en River Plate se activó la operación salidas, con la intención de reducir el número de profesionales en el primer equipo comandado por Martín Demichelis. Tras la salida del mediocampista Tomás Castro Ponce rumbo a Atlético Tucumán, ahora se dio la partida a préstamo por un año y medio, sin opción de compra y con cláusula de repesca cada seis meses rumbo a Huracán de Franco Alfonso, el juvenil que deslumbró a Micho en la pretemporada pero que quedó tapado producto de la gran cantidad de variantes en ofensiva.

Otro que seguirá lejos del Millonario es Felipe Peña Biafore, quien recaló en Lanús a préstamo por 18 meses. El volante central, que era una de las figuras de Arsenal, rompió antes de tiempo su vínculo con los de Sarandí para recalar en el Granate

También se aguardan por las salidas de los otros jugadores que no serán tenidos en cuenta, como Elías López, Tomás Lecanda, Agustín Fontana y Nahuel Gallardo (podría rescindir su contrato). Tampoco se descarta que puedan llegar ofertas por Agustín Palavecino y José Paradela, quienes quedaron relegados ante la abundancia de mediocampistas luego de los regresos de Lanzini y Pity Martínez. Algo similar le podría suceder a Elías Gómez o Robert Rojas.

