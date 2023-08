¿Neymar al Barcelona?: el inesperado fichaje que mantiene en vilo al fútbol de España

Neymar podría regresar a Barcelona (Reuters)

Un giro inesperado podría terminar con Neymar en Barcelona en este mercado de pases europeo. Según señalan algunos de los principales portarles españoles, en las últimas horas las posibilidades han crecido y tras la salida de Ousmane Dembélé al PSG, el brasileño podría ocupar una plaza sin reemplazo que tiene hoy el elenco catalán.

La información sigue principalmente a partir de los comentarios de Mabkhout Al-Marri, un jeque que anticipó, entre otros movimientos, el arribo de Lionel Messi a Inter Miami. Luego, fue el sitio Mundo Deportivo que investigó si esto se trataba de un rumor y descubrió que hubo un ofrecimiento a la dirigencia del elenco culé.

“Neymar ha vuelto a ser ofrecido al Barça. De hecho, se apunta que estos ofrecimientos se suceden”, señala el artículo que además agrega que quien no está convencido del regreso del ex Santos es nada menos que Xavi Hernández. El entrenador no encuentra lugar para Ney en su proyecto deportivo y por eso podría trabarse la operación: “Consideran que es un jugador al que persiguen ciertas polémicas que podrían afectar a la convivencia”

El hecho es que Dembélé abandonó al Barcelona hace días para unirse al PSG para sorpresa del cuerpo técnico y de sus compañeros, dejando a su equipo sin esa variante ofensiva, punzante, capaz de romper a fuerza de velocidad y gambeta.

Neymar tiene contrato hasta 2025 en PSG, club que no vería con malos ojos venderlo si llegase una buena oferta. Cabe recordar que en el primer amistoso de temporada, el técnico del elenco francés, Luis Enrique, ni siquiera le dio minutos de juego. Fue recién en el segundo encuentro de preparación que le dio la oportunidad de pisar el campo y el Diez respondió con un gol.

El brasileño de 31 años tuvo una exitosa etapa en Barcelona entre 2013 y 2017, allí ganó una Champions League, dos títulos de La Liga, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes y una Supercopa de España. Además, anotó un total de 105 goles en todas las competiciones y jugó 186 partidos.

