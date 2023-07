10 frases de Cuti Romero: el comentario que le hizo Messi al conocerlo y la clave sobre este grupo de la Selección

Cuti Romero fue una de las figuras de la Argentina en el Mundial 2022 y en la Copa América 2021 (Reuters)

Cristian Romero ha sido uno de los pilares de la selección argentina en el Mundial de Qatar. El defensor del Tottenham llegó al combinado nacional de la mano de Lionel Scaloni y en apenas un puñado de convocatorias se adueñó de un lugar en la zaga central de manera tan rápida que hizo olvidar su inexperiencia en el elenco albiceleste. Ahora, a siete meses de la consagración máxima, habló con la TV Pública e hizo un repaso sobre lo que ha sido este período de constante ascenso.

Te puede interesar: La llamativa respuesta del Tata Martino ante la posible llegada de Andrés Iniesta al Inter Miami

“Han pasado creo que 6 años casi o un poco menos desde que me fui de Argentina con el sueño de obviamente de triunfar, pero si vuelvo el tiempo atrás y pienso si me hubiera imaginado llegar hasta donde hoy estoy, nunca me hubiese imaginado”, comentó en el ciclo de entrevistas La Llave a la Eternidad. “La verdad que por suerte desde que llegué a la Selección me pasan cosas que nunca las sentí con esa camiseta”.

Cuti debutó en la Selección en junio de 2021, en un duelo ante Chile por Eliminatorias previo a la Copa América que finalmente ganaría la Argentina en Brasil y según su mirada, gran parte de su rendimiento se lo debe a la bienvenida que recibió por parte del plantel: “Nunca hubiese pensado llevarme tan bien con ese grupo de jugadores, al principio en mi primera citación era la preocupación de conocer a mi ídolo y a los jugadores que soñé siempre con compartir plantel. Y que te lo hagan vivir con naturalidad y me acepten como me aceptaron, que me hayan hecho entrar al grupo de la manera que me hicieron entrar... A todos les tengo un cariño especial”.

Te puede interesar: Un gigante de Italia busca al Dibu Martínez: la oferta millonaria y las pretensiones del Aston Villa

“Recuerdo cuando llegué a la Selección y en el segundo entrenamiento recuerdo que jugamos en el mismo equipo (con Messi). Y nada, era mi primer entrenamiento con los titulares y recuerdo que hice dos o tres tres jugadas y vino Leo. Se me acercó me dijo: ‘Bien, así con confianza’. Se me puso a hablar sobre temas de fútbol y nada fue un momento muy lindo. No sé qué pasa por dentro suyo, no sé si sabrá todo lo que genera en ese momento y sigue generando en cada uno de nosotros”, comentó sobre aquel primer diálogo con su capitán.

En ese momento, ninguno sabía lo que estaba por pasar, pero el equipo se coronaría en Brasil y luego se alzaría con el trofeo en Qatar. Según la mirada de Cuti, gran parte de los conquistado nació del propio vestuario cuya clave fue la unión: “Este grupo es particular, lo que creó Scaloni es algo muy lindo. Cuando estamos ahí somos como hermanos prácticamente y el día día se lo vive de una manera muy increíble, nos extrañamos mutuamente cuando no estamos”. Además, rescató varias características del plantel: “La unión, la hermandad, el hambre de gloria era inmensa. Veo a un gripo que a ninguno le interesa salir en la primera plana o que hablen de uno. Era solamente tener un líder, que ya todos sabemos quién es, y muchos dejamos la vida por él y por la Selección, por le hambre de gloria y así lo viví desde el primer momento”.

Te puede interesar: Yamila Rodríguez publicó una sentida carta por las críticas a su tatuaje de Cristiano Ronaldo durante el Mundial femenino: “Jamás dije que soy anti Messi”

Las mejores definiciones de Cuti Romero:

“Antes lo tenía era preocupación por ciertas cosas. En la Argentina tuve un tiempo por así decirlo pasándolo bastante mal. Pensé en muchas cosas, pensaba en dejar el fútbol y tampoco sabía dónde iba a ir a parar y dónde estaba mi camino porque en ese momento era era joven y no me esperaba con todo un mundo que me cambiara tan rápido. Me empezaron a pasar cosas malas en el fútbol y no estaba preparado, era muy joven entonces en ese momento”.

“Siempre lo hablamos con Licha (Martínez), queremos ir a matar al que esta adelante y así nos pasa a los defensores de la Selección, cuando lo veo a le veo el fuego interno que tiene cada uno”.

“En el primer gol de Arabia Saudita me sentía muy caliente porque a lo mejor no pude responder de la mejor manera o como pensaba. Son momentos que el equipo te necesita y no pude responder de la mejor manera. Hoy que ya pasaron varios meses creo que ha sido lo mejor que nos ha podido pasar fue arrancar con una derrota”.

“Cada partido era una guerra para nosotros y en el Mundial, lo mismo. Lo mejor que nos pudo pasar fue perder el primero y jugar como una final todos los demás. Era mirar a cada compañero entrar a la cancha con ese fuego interno, con esas ganas de comerse al mundo con ese hambre de gloria, éramos hermanos dentro de la cancha. No solamente los 11, sino los 26 más las 50 personas que teníamos trabajando para nosotros el cuerpo técnico, todo. Éramos una familia y creo que no todas las selecciones tienen eso”.

“Lo que siempre digo es que para mí lo que lo hace más grande el tipo de persona que es Leo (Messi) es la humildad que tiene, la sencillez que tiene. Es una grandísima persona y eso aún lo hace más grande y siempre digo que lo voy a llevar a mis mejores recuerdos”.

“El palo santo antes yo no lo utilizaba tanto sinceramente pero Licha (Martínez) sí, siempre. Con él concentramos y lo conozco hace muchísimo tiempo. Recuerdo que después el primer partido que perdimos con Arabia yo estaba un poco mal, estaba todo mal, no solamente yo. Y Licha dice ‘Hay que sacar la mala energía de acá', y trajo palo santo. Un humo en la habitación. Moli (Nahuel Molina) también que traía sahumerios, empezaban a aprender y salíamos ahí a tomar sol y todo positivo y positivo. Y nada, de ahí empezó un poco todo que se hizo tan viral”.

Seguir leyendo: